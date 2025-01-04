"آبل" توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تنصت تتعلق بمساعدها سيري

وافقت شركة "آبل" على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الرقمي "سيري" بالتنصت على محادثات خاصة للمستخدمين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التسوية التي يتعيّن أن يصادق عليها أحد القضاة "لطالما نفت آبل وما زالت تنفي أي مخالفات ومسؤوليات مزعومة".

واتهمت دعوى قضائية جماعية أُقيمت قبل 5 سنوات المساعد "سيري" بالتنصت على المحادثات الخاصة لأشخاص يستخدمون أجهزة "آي فون" و"آي باد" و"هوم بودز" وأجهزة أخرى من "آبل" معززة بالمساعد الرقمي.

وبنت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، قوة منتجاتها مستندة إلى تفوقها في مسائل حماية خصوصية المستخدم.

وحصلت "آبل" على المحادثات عن طريق "تفعيل سيري بشكل غير مقصود"، وربما تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة، بحسب الدعوى.

وأشارت التسوية إلى أنه سيتم استخدام صندوق تسوية مقترح بقيمة 95 مليون دولار لدفع ما لا يزيد على 20 دولارا لكل جهاز يتضمّن "سيري" للمالكين الأميركيين الذين تم الحصول على محادثاتهم خصوصا من دون إذنهم.

وألزمت التسوية "آبل" التأكيد أنها حذفت أي محادثة صوتية، وجعلت خيارات المستخدم واضحة في ما يخص البيانات الصوتية التي جمعت لتحسين أداء "سيري".