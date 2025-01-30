شاهد.. استجابة روبوت الإطفاء الجديد للحرائق

في خطوة غير مسبوقة، أضافت خدمة الإطفاء والإنقاذ في المملكة المتحدة روبوتا جديدا إلى طاقمها ليقوم بمهام الإطفاء والإنقاذ، وستصل هذه التكنولوجيا الجديدة إلى مقاطعة كينت في البلاد بهدف حماية رجال الإطفاء من الخطر، وفقا لموقع "إنترستينغ غنجنيرينغ".

ومن المرجح أن يُستخدم روبوت الإطفاء في الحوادث الكبيرة مثل حرائق المواقع الصناعية والتجارية والتي تكون صعبة وخطيرة بشكل خاص على رجال الإطفاء، حيث يوفر الروبوت فهما أكبر لما يتعاملون معه.

ويأتي روبوت الإطفاء الجديد مزودا بحساسات حرارية لاكتشاف نقاط الحرارة العالية، كما يستخدم نظاما مبتكرا لتسجيل مقاطع الفيديو بالإضافة إلى مكبر صوت للتحدث مع الناس.

وكشفت خدمة الإطفاء والإنقاذ في كينت "كيه إف آر إس" (KFRS) أن روبوت الإطفاء يمكنه المشاركة في مكافحة الحرائق، حيث يقوم الفريق الفني بتشغيل الروبوت عن بعد حتى مسافة 600 متر، ويأتي مزودا بخرطوم خاص قادر على رشّ ما يقارب ألفي لتر من الماء في الدقيقة الواحدة، كما أنه قابل لتلقي التعليمات ويمكنه المساعدة في نقل الأشخاص باستخدام نقالة يمكن تثبيتها عليه.

ويزعم البعض أن الروبوت قادر على دخول المناطق الخطرة لجمع المعلومات وإرسالها إلى طاقم الإطفاء الذي يعمل من مسافة آمنة.

وفي تقرير"إنترستينغ غنجنيرينغ"، قال مارك مدير المجموعة إن "هذه الإضافة مفيدة حقا، فنحن دائما نطوّر تكتيكات جديدة ونريد أن نمتلك أفضل الموارد في حالات الطوارئ".

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وأضاف "هناك 3 أسباب رئيسية لإدخالنا روبوت الإطفاء في الخدمة وهي: حماية رجال الإطفاء بالدرجة الأولى، وتقليل الموارد في الحادث، وتقليص الوقت الذي نقضيه هناك. ففي كثير من الأحيان نرسم دائرة كبيرة ونقول هذا طوق خطر لا يجدر لأحد الدخول فيه، ولكن روبوت الإطفاء قادر اختراق هذا الطوق وحل المشكلة من دون تعريض أحد للخطر".

ومن جهتها، أكدت "كيه إف آر إس" أنها ستضع روبوت الإطفاء في الخدمة في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة، حيث إن الفريق الفني أكمل تدريباته على استخدام الروبوت، ولكنها لم تكشف بعد عن الإمكانات الكاملة لهذا الروبوت، بحسب "إنترستينغ غنجنيرينغ".

وقال كارل أحد أعضاء الفريق الفني "إن استخدام أي تكنولوجيا مبتكرة تسهم في تحسين سلامة العاملين هو أمر ضروري، فالروبوتات تتميز بإمكانات وقدرات متنوعة وسنكتسب خبرة أكبر في توظيفها بفعالية أثناء الحوادث".

وأضاف "إنها تشبه بداية استخدامنا للطائرات من دون طيار في الخدمة، فقد كنا نعرف ما يمكن أن تفعله ولكن لم نكن نعرف إلى أي حد يمكن استخدامها، والآن أصبحت أداة نستخدمها في مجموعة متنوعة من الحوادث، وأنا واثق أن الروبوت سيقدم الكثير للخدمة ولكن سيكون هناك الكثير مما يمكننا فعله".