غوغل تكشف موعد تغيير تسمية خليج المكسيك

قالت شركة غوغل -في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين- إن خدمة خرائط غوغل ستغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا بمجرد تحديثه رسميا في نظام الأسماء الجغرافية الأميركي.

وسيكون التغيير مرئيا في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل خليج المكسيك داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت الداخلية الأميركية إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، واسم قمة دينالي في ألاسكا -وهي أعلى جبل في أميركا الشمالية- إلى جبل ماكينلي.

وستجري خرائط غوغل -المملوكة لشركة غوغل التابعة لـ"ألفابت"- تغييرا مماثلا مع جبل ماكينلي.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وقالت الداخلية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".

وقد اقترحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم -في وقت سابق من هذا الشهر- مازحة إعادة تسمية أميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى "أميركا المكسيكية" وهو اسم تاريخي استخدم على خريطة مبكرة للمنطقة.

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ويُعد خليج المكسيك أحد أكبر الخلجان في العالم، وتاسع أكبر المسطحات المائية، ويقع جنوب شرق قارة أميركا الشمالية، وتحده كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، وله أهمية إستراتيجية كبرى، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعله مركزا رئيسيا للطاقة والتجارة البحرية.