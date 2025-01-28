بعد أن وصفها رئيسها بـ"أغرب صفقة على الإطلاق" دخول مايكروسوفت لشراء "تيك توك"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إن شركة مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تطبيق تيك توك، وإنه يود أن يرى منافسة فعّالة على شراء التطبيق، وفقا لموقع رويترز.

وقد خاض التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" (ByteDance) دعوى قضائية طويلة فرضت على الشركة إما بيع تطبيقها الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، وإما مواجهة حظر، ولأن الشركة رفضت طلب البيع، فقد واجهت الحظر الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولكن بعد تعيين ترامب رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّع أمرا تنفيذيا يقضي بتأجيل تطبيق قانون الحظر لمدة 75 يوما، وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يجري محادثات مع عدّة أشخاص بشأن شراء تيك توك، ومن المحتمل أن يتخذ قراره بشأن مستقبل التطبيق خلال 30 يوما.

وفي الأسبوعين الماضيين، صرّح ترامب بأنه سيكون منفتحا على فكرة شراء منصة تيك توك من قبل إيلون ماسك أو لاري إليسون، وذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع مشترك للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، قدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربليكسيتي إيه آي" (Perplexity AI) اقتراحا للاندماج مع تيك توك، حيث ستحصل الحكومة الأميركية على ما يبلغ نصف الشركة الجديدة في المستقبل، وفقا لما ذكره مصدر لرويترز.

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مايكروسوفت ليست المفضلة لدى ترامب

وهذه المحادثات هي المرة الثانية التي تحاول فيها مايكروسوفت الاستحواذ على التطبيق، حيث ظهرت مايكروسوفت بوصفها منافسا رئيسيا عام 2020، ولكن المحادثات سرعان ما فشلت وانتهت مساعي ترامب في التخلص من تيك توك عندما ترك منصبه، حيث حاول في ولايته الأولى إقناع تيك توك بفصل نسختها الأميركية عن "بايت دانس" مستشهدا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ووصف ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت تلك الصفقة بأنها أغرب شيء مر عليه على الإطلاق، وفي عام 2021 قال إن الحكومة الأميركية كان لديها مجموعة معينة من المتطلبات، ثم اختفت فجأة.

مما لا شك فيه أن ثمة العديد من المشترين الذين يسعون للحصول على جزء من تيك توك، ولكن هل فعلا ستكون المنافسة عادلة كما ذكر ترامب للصحفيين؟