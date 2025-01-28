آبل تغير فريق الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتخطط لترقية سيري

تعمل شركة آبل على إجراء تغيير إداري لمحاولة تحسين جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي وبرنامجها "سيري" (Siri)، إذ جاء قرار نقل كيم فورت والذي ساعد مؤخرا في إطلاق "فيجن برو" (Vision Pro) وكان مع الشركة منذ 36 عاما إلى قسم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الشركة وسيعمل كنائب أعلى لرئيس الذكاء الاصطناعي جون جياناندريا. وفقا لتقرير ذكره موقع "ذا فيرج".

وقد أحدثت شركة آبل ضجة كبيرة حول جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي في مشروع "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) في مؤتمر "دبليو دبليو دي سي" (WWDC) العام الماضي، لكنها لم تُحدث التأثير نفسه الذي أحدثته تقنيات مثل "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" أو "جيميناي" من غوغل.

والجميع لاحظ أن آبل مقصرة فيما أعلنت عنه وقد لا تصل ترقية "سيري" الكبيرة والتي تستطيع فهم ما يحدث على شاشتك واتخاذ إجراءات حتى تحديث "آي أو إس 18.4" (IOS 18.4)، ستُعلّق الشركة عمل ميزة ملخصات الإشعارات الإخبارية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع "آي أو إس 18.3" بعد انتقادات بأن الملخصات غير صحيحة.

ومن خلال جلب فورت إلى فريق الذكاء الاصطناعي يبدو أن آبل تريد إضفاء المزيد من الدقة على تطوير فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة، حيث تشمل السيرة الذاتية لفورت العمل على مجموعة برامج آيفون الأصلية، كما يشار إلى أن آبل قد ترى الذكاء الاصطناعي كمسألة أكبر لمستقبلها مقارنة بمشروع "فيجن برو".

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ومن الجدير ذكره أن مجموعة الذكاء الاصطناعي في آبل تركز هذا العام على تجديد البنية الأساسية لنموذج "سيري" وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة.