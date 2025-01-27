بعد توفرها على أندرويد.. واتساب قد يضيف ميزة الحسابات المتعددة لأجهزة آيفون

ذكر موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" (WABetaInfo) أن آخر تحديث "بيتا" (Beta) لتطبيق واتساب على نظام "آي أو إس" (iOS) سيسمح للمستخدمين بإضافة أكثر من حساب على جهاز واحد، وفقا لموقع "إنغادجيت".

ويأتي هذا التحديث لهواتف آيفون بعد أكثر من عام من توفره على نظام أندرويد، ومع إصدار نسخة واتساب 25.2.10.70 لنظام "آي أو إس" سيتمكن المستخدمون من إضافة حساب ثان للتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث متاح الآن لمختبري الإصدار التجريبي "بيتا" من خلال برنامج "تيست فلايت" (TestFlight) من آبل.

وسيكون بإمكان المستخدمين إضافة حساب بشكل مستقل عن طريق إضافة رقم الهاتف الجديد أو مسح رمز "كيو آر" لربط حساب موجود سابقا، حيث يلبي هذا النهج احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء كانوا يرغبون في إنشاء حساب جديد أو إضافة حساب موجود بالفعل.

وسيعمل كل حساب داخل التطبيق بشكل مستقل مع الحفاظ على المحادثات والإشعارات والنسخ الاحتياطية والإعدادات بشكل منفصل، وتضمن هذه الاستقلالية للمستخدم تنظيم محادثاته بينما يدير حسابات متعددة بسلاسة في تطبيق واحد، كما ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للذين لديهم أجهزة تدعم شريحتين، مما يتيح لهم إدارة كلا الرقمين من تطبيق واتساب الرئيسي من دون الحاجة للتبديل إلى تطبيق "واتساب بزنس" (Whatsapp Business).

إعلان

وبالنسبة لمستخدمي آيفون الذين يعتمدون حاليا على حلول مؤقتة مثل "واتساب بزنس" لتشغيل رقم هاتف ثان، فإن التحديث القادم سيبسّط إدارة الحسابات، سواء كانت لأغراض شخصية أو مهنية ولن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى مزيد من التطبيقات.

وقالت واتساب "إن ميزة الحسابات المتعددة ستساعد المستخدمين على تنظيم جميع محادثاتهم في تطبيق واحد مع الحفاظ على فصل بين الحسابات المختلفة".

وبينما الميزة لا تزال في مرحلة التطوير ولم تُطرح للمستخدمين بعد، فإن واتساب أشارت إليها في تحديث مستقبلي ووعدت بوجود وسيلة أسهل وأكثر كفاءة لإدارة الحسابات المتعددة.