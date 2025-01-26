ميزة إنستغرام الجديدة.. من وسيلة لتعزيز المشاركة إلى ثغرة للتجسس على نشاط الأصدقاء

أضافت إنستغرام ميزة جديدة تسمح لأصدقائك بمعرفة مقاطع "الريلز" التي تفاعلت معها، مما قد يؤدي إلى بعض المواقف المحرجة، بحسب موقع "ذا صن".

وذكر الموقع أن المستخدمين لاحظوا أثناء مشاهدتهم مقاطع "ريلز" فقاعات صغيرة تحتوي على صور الملف الشخصي لأصدقائهم مع قلوب صغيرة في الزاوية السفلية، والتي تدل على أن أصدقاءك تفاعلوا مع هذا الفيديو.

ويبدو أن هذه الميزة تشمل الأصدقاء فقط، وبمعنى آخر الأشخاص الذين تتابعهم ويتابعونك وليس الشخصيات العامة أو الحسابات المجهولة.

وتدّعي إنستغرام أن الغرض من هذه الميزة هو تعزيز المشاركة وتشجيع المستخدمين على التفاعل والتعليق، إذ تهدف إلى سد فجوة "تيك توك" بعد حظره من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقال آدم موسيري رئيس إنستغرام لموقع "ذا صن" "لا نريد أن يكون إنستغرام مجرد مكان يشارك فيه المبدعون إبداعاتهم، بل نريده مكانا يتواصل فيه الأشخاص مع أصدقائهم ذوي الاهتمامات المشتركة من خلال هذا الإبداع".

وتابع قائلا "سنضيف الأصدقاء في قسم (ريلز) بحيث يظهرون في الزاوية العلوية اليمنى، وإذا نقرت على تلك الدائرة فستجد ملخص الريلزات التي أعجب بها أصدقاؤك، كما يمكنك رؤية الأصدقاء الآخرين الذين أعجبوا بتلك الريلزات، وإذا نقرت على أحدهم فستبدأ محادثة معه".

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وقد أجرت إنستغرام مجموعة من التغييرات على عرض الفيديو في الأسابيع الأخير، إذ تسعى إلى الاحتفاظ بمستخدمي تيك توك الذين لجؤوا إلى إنستغرام حتى في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء التطبيق بعد قرار الحظر الذي دخل حيز التنفيذ.

يذكر أن شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام أعلنت عن مكافآت بآلاف الدولارات للمبدعين مقابل نشر محتواهم على إنستغرام قبل نشره على تيك توك، بحسب تقرير نشره موقع "ماشابل".

وبالعودة إلى ميزة إنستغرام الجديدة فإن المستخدمين لم يكونوا راضين عن عرض إعجاباتهم لأصدقائهم، وقد وصفوا الميزة بأنها أسوأ تحديث للميزات على الإطلاق.

وقد نشر أحد المستخدمين على موقع "ريديت" قائلا "لا أريد أن تظهر إعجاباتي على الملأ ليشاهدها جميع أصدقائي، فأنا أُعجب بالكثير من المقاطع العاطفية ومقاطع الفضاء العميق، ولا أعتقد أنهم مستعدون لمشاهدة ذلك".

وأضاف "لا أستطيع تخيل مدى الذعر الذي سيشعر به بعض المستخدمون اتجاه التفاعلات الأسوأ أو الأكثر جرأة، والتي ستظهر لجميع متابعيهم".

وقال مستخدم آخر "أعتقد أنني سأتوقف عن الإعجاب بمقاطع ريلز الآن، وهو عكس ما تريده إنستغرام، فأنا لا أهتم بما يُعجب به متابعيّ، وبالتأكيد لن أبدأ محادثة معهم".

وتُعتبر هذه الميزة الجديدة بمثابة عودة إلى أيام موجز النشاط، وهي ميزة قديمة اختفت منذ فترة طويلة، وكانت تُظهر للمستخدمين ما يفعله متابعوهم، بالإضافة إلى المنشورات التي أعجبتهم والحسابات التي يتابعونها.

ويزعم العديد من المستخدمين أنهم ألغوا تنشيط حساباتهم بسبب هذا التغيير، في حين يقول آخرون إنهم سينشئون حسابات مؤقتة جديدة لتجنب تفاعل الأصدقاء والعائلة مع الريلز التي أعجبوا بها.