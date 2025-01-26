غوغل تطور خاصية دائرة البحث للجيل الجديد من هواتف سامسونغ

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "غوغل" تحديث خاصية البحث على أجهزة الهاتف الذكي "دائرة البحث" (Circle to Search) خلال مؤتمرها الذي أعلنت فيه عن أجهزتها الذكية في مدينة سان خوسيه الأميركية، وذلك بهدف تسهيل عثور المستخدمين على المعلومات وإنجاز المهام على هواتف سامسونغ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن خاصية "دائرة البحث" التي تم إطلاقها العام الماضي تسمح للأشخاص بالبحث على هواتفهم الذكية من أي مكان باستخدام إيماءات مثل التدوير أو التمييز أو الكتابة أو النقر.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن غوغل وسعت نطاق عمل خاصية الذكاء الاصطناعي "إيه آي أوفر فيوز" لتشمل أنواعا إضافية من نتائج البحث عن الأماكن والصور المعالجة والعناصر الفريدة وغير ذلك باستخدام أداة دائرة البحث.

والعام الماضي أطلقت غوغل خاصية "إيه آي أوفر فيوز" لاستخدامها مع أداة دائرة البحث عندما يبحث المستخدم عن أشياء تتضمن صورا ونصوصا. ومع آخر تحديث، سيبدأ المستخدم رؤية خاصية "إيه آي أوفر فيوز" دون نصوص ولا أسئلة إضافية في بحثه.

على سبيل المثال، إذا كان المستخدم في متحف ويرى قطعة فنية مثيرة، يمكنه البحث عن معلومات فورية عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع روابط تسمح له بالوصول إلى مزيد من المعلومات عنها على الإنترنت.

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وتقول غوغل إن التحديثات متاحة لكل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ومزودة بخاصية "إيه آي أوفر فيوز".

وأضافت أن التحديثات ستسهل على المستخدمين إنجاز الأعمال على هواتفهم الذكية، لأن دائرة البحث ستتعرف على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الإنترنت التي يراها المستخدمون على شاشات هواتفهم.

وتم إطلاق هذه الخاصية لكل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ومزودة بأداة دائرة البحث.