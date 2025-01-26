أهم ما أعلنت عنه سامسونغ في مؤتمر "غالاكسي 2025"

أقامت "سامسونغ" يوم 23 يناير/كانون الثاني 2025 حدثها السنوي الأول للإعلان عن أحدث ابتكاراتها وما يجب أن ننتظره من هواتفها الذكية خلال هذا العام، وتحديدا عائلة "غالاكسي إس 25".

ورغم أن الحدث تضمن الكشف عن عائلة سامسونغ المعتادة من الهواتف، فإن الشركة أعلنت أيضا عن تصميم هاتف جديد يصدر للمرة الأولى ضمن عائلة "غالاكسي إس 25″، مع توقعات بالكشف عن كافة تفاصليه في حدث منفصل.

كالعادة، جاء هذا الحدث مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والمزايا الخاصة به في الهواتف القادمة، وذلك لأن الشركة أدخلت الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر داخل تصميم الهاتف من أجل الوصول إلى أفضل النتائج.

العودة لتصميم القلم القديم في "غالاكسي إس 25 ألترا"

كشفت سامسونغ خلال الحدث عن الهاتف الأكبر والأقوى في عائلتها كما جرت العادة، وهذه المرة يأتي الهاتف مع حواف أكثر استدارة، رغم الحفاظ على حجم الشاشة ذاته 6.9 بوصات، وذلك لضمان تجربة استخدام أكثر سلاسة للهاتف.

بالطبع، حصل الهاتف على تغيرات بسيطة في التصميم، فقد أصبح أنحف وأخف وزنًا، فضلا عن استخدام هيكل التيتانيوم ذاته المستخدم في "إس 24 ألترا"، كما حصلت الكاميرا الخلفية على تحسينات طفيفة، إذ تأتي الآن بعدسة واسعة للغاية بحجم 50 ميغابكسلا بدلًا من 12 ميغابكسلا كما كانت في الأجيال السابقة، وتعد هذه الترقية حصرية لأجهزة "إس 25 ألترا".

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من ناحية المعالج، اعتمدت سامسونغ على نسخة معدلة من معالجات "سناب دراغون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite)، وهي نسخة حصرية لأجهزة سامسونغ، من أجل تحسين تجربة الذكاء الاصطناعي في الهواتف الثلاثة مع تعزيز الخصوصية أثناء استخدامه، كما يأتي الهاتف مع مساحة ذاكرة عشوائية 12 غيغابايتا ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وتبدأ من 256 غيغابايتا.

جرت العادة أن تقدم سامسونغ دومًا مجموعة من التحسينات الجديدة في كل جيل جديد، ولكن هذه المرة، قررت الشركة التخلي عن بعض مزايا القلم الذكية، ليصبح بذلك قلم "إس 25 ألترا" أقل في المزايا من الجيل السابق.

خسر القلم مزايا التحكم عن بعد والتحكم في زر التقاط الكاميرا، وهي مزايا تقول الشركة بأنها موجودة في خيارات أخرى داخل الهاتف، فضلًا عن أن مستشعرها كان يجعل القلم أقل متانة وقابلا للكسر بصورة أكبر.

تطرح سامسونغ هاتف "إس 25 ألترا" رسميا في 7 فبراير/شباط القادم بسعر 1300 دولار، وقد أتيح الطلب المسبق للهواتف منذ الإعلان عنها، ويتوفر الهاتف في عدة ألوان جديدة تمزج بين لون التيتانيوم ومجموعة من الألوان الأخرى.

تكرار الجيل السابق في الهواتف الأصغر

تطرح سامسونغ أيضًا هواتف "غالاكسي إس 25″ و"إس 25 بلس" بأحجام شاشة 6.2 بوصات و6.7 بوصات تباعًا، ولكن تركيز الشركة بأكمله ينصب على النسخة ذات الحجم الأكبر "ألترا"، إذ اقتصرت التحسينات في هذه النسخ على زيادة حجم الذاكرة العشوائية والمعالج المستخدم.

تهدف هذه التحسينات للحفاظ على قدرة الهواتف في تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي اتساقًا مع "إس 25 ألترا"، ولكن من ناحية الكاميرا والبطارية وحتى مساحات التخزين، لكن الأسعار ظلت كما هي.

الذكاء الاصطناعي يصل لمنزل سامسونغ الذكي

إحدى أبرز النقاط التي تم الكشف عنها في المؤتمر كان وصول مزايا الذكاء الاصطناعي إلى خاصية "سمارت ثينغز" (SmartThings) التي تربط منتجات المنزل الذكي من الشركة، وجاء هذا التحديث على شكل تقديم ميزتين أساسيتين، الأولى وهي تقنية الاستشعار المحيطي، والثانية هي الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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تطلق سامسونغ على هذه الميزة تقنية "الذكاء الاصطناعي للمنزل"، وتعتمد هذه المزايا على مجموعة من المستشعرات الحديثة التي تستطيع التقاط الموجات المنخفضة الترددات، وذلك من أجل متابعة ومراقبة الأنشطة اليومية التي يقوم بها المستخدم، ثم بناء البيئة المناسبة للاستخدام التي تريح المستخدم قدر الإمكان.

ضربت سامسونغ مثالًا على هذا مع التمارين الرياضية، حيث تلتقط أجهزة المنزل نوع التمارين التي يقوم بها المستخدم ثم تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تقديم تمارين مشابهة ونصائح للقيام بالتمرين بأفضل شكل ممكن.

أكدت سامسونغ أنها تضع الخصوصية نصب عينيها، لذا فإن جميع البيانات التي يتم جمعها والتعامل معها عبر تقنية المنزل الذكي تتم مباشرةً في الشبكة المحلية لأجهزة المستخدم ولن يتم تخزينها أو الوصول إليها عبر الخوادم السحابية للشركة.

مزايا جديدة في "غالاكسي إيه آي"

ركزت سامسونغ في هذا الجيل من "غالاكسي إيه آي" على مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير عن الأجيال السابقة، إذ تأتي واجهة هذا العام فوق نظام "أندرويد 15" مع كافة مزايا الذكاء الاصطناعي المتاحة فيه، وقد وصفت سامسونغ هذا التحديث بأنه نظام مبني بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

وعن المزايا الجديدة في النظام، بدأت الشركة حديثها قائلةً بأن هذه المزايا صممت لتعمل معًا بشكل يتناسب مع أساليب الاستخدام المختلفة من أجل تقديم تجربة أكثر خصوصية وسهولة في الاستخدام، وهو ما تسعى له الشركة مع هذا التحديث.

تبدأ مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام الجديد من الكاميرا، إذ أصبحت العدسات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصورة وتنقيتها وإزالة الضوضاء منها، فضلًا عن إزالة الأصوات من مقاطع الفيديو في حالة وجود أصوات غير مرغوب بها.

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وتجمع سامسونغ كافة البيانات الواردة من أدوات الذكاء الاصطناعي في هواتفها داخل ما تطلق عليه "محرك البيانات الخاصة"، وهو لفظ يعبر عن مجموعة من وكلاء التعلم الآلي القادرين على تحليل ملفات المحتوى المختلفة سواءً كان مصورا أو مكتوبا أو مسموعا، ثم البدء بتنفيذ الأوامر التي يطلبها المستخدم، كأن يصنع صورة متحركة من مقطع فيديو.

كما أضافت الشركة نقطة صغيرة في منتصف الشاشة من أجل الوصول بشكل أسرع إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن عرض الساعة الرقمية أثناء قفل الهاتف، ويمكن النظر إلى هذه النقطة على أنها بديل الجزيرة الديناميكية في هواتف "آبل"، إذ تحاكيها بشكل كبير في المزايا.

كما دمجت بين مزايا "جيميناي" ومزايا الذكاء الاصطناعي الخاص بها حتى يسهل على المستخدمين الوصول إلى هذه الميزات، كما يضمن هذا الدمج وصول ميزات "جيميناي" أولًا بأول لهواتف سامسونغ.

ساعة سامسونغ للأطفال

بينما يوحي الاسم بأن الشركة تطرح ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال، يختلف الواقع عن ذلك تمامًا، إذ يشير الاسم إلى وضع جديد أثناء تنصيب ساعة "غالاكسي واتش 7″، فضلًا عن الساعات الذكية في الأجيال القادمة.

بالطبع، تضع سامسونغ مجموعة من القيود التي طُورت بالتعاون مع غوغل حتى يتمكن أولياء الأمور من التحكم في الساعة بشكل كامل ومتابعتها عن بعد، كما أن الشركتين تطرحان مجموعة من التطبيقات الجديدة المخصصة للأطفال.

خوذة الواقع المعزز من سامسونغ

تغيبت سامسونغ في الأعوام السابقة عن طرح خوذة واقع معزز، والآن حان الوقت مع مشروع "مونهان" لخوذة الواقع المعزز (Project Moohan headset)، وبينما لم يتضمن الكشف الكثير من التفاصيل عن الخوذة، اكتفت الشركة بعرض تصميمها.

وتأتي الخوذة في تصميم مشابه للغاية مع نظارة "فيجين برو" للواقع المعزز من آبل، ويذكر أن سامسونغ تتعاون مع غوغل بشكل مباشر من أجل تطوير الخوذة وجعلها أكثر تفردًا وذات مزايا مفيدة.

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لم تكشف الشركة بعد عن مواصفات الخوذة النهائية أو حتى المزايا التي يمكن انتظارها، ولكن من المتوقع أن يأتي الكشف في حدث منفصل لاحقًا هذا العام إن كانت النظارة جاهزة وقتها.

"غالاكسي إس 25 إيدج"

يمكن القول بأن الكشف عن "غالاكسي إس 25 إيدج" كان مفاجأة الحفل الحقيقية رغم اقتصاره على عرض منطقة التبريد والشكل العام للهاتف، وهو أول هاتف ذكي رائد نحيف تقدمه سامسونغ في الوقت الحالي.

يشار إلى أن الشركة لم تكشف عن بقية تفاصيل الهاتف من ناحية مواصفات الكاميرا أو مواصفات العتاد وحتى السعر والألوان وموعد توفره، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في حفل منفصل خلال هذا العام.