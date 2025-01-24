اختتم معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، أكبر معرض تقني في العالم، فعالياته مؤخرًا ليعرض مجموعة كبيرة من الابتكارات.

ورغم أن الأضواء كانت مسلطة على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، والسيارات الطائرة، والإنجازات الطبية، فإن هناك الكثير من الأجهزة الغريبة المثيرة للاهتمام التي عرضت في المعرض.

وفي حين أن بعض تلك الأجهزة مفيد ويعد بتغيير حياة المستخدمين للأفضل، فإن الأجهزة الأخرى تجعل أكثر عشاق صرعات التكنولوجيا يصابون بالحيرة ويجدون أن هذه المنتجات لن يشتريها سوى الأغنياء جدا إما لسعرها أو لعدم الحاجة لما تقدمه من خدمات.

فمن مجموعة اختبارات الصحة باستخدام اللعاب إلى كلب روبوتي غير حي، بدأ معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025 بعرض منتجات غريبة جديدة.

الجرو الروبوتي تومبوت للتعامل مع حالتك النفسية (Tombot)

تساعد جراء تومبوت الأفراد والأسر والمجتمعات على التعامل مع المصاعب الصحية، إذ إنها تمتلك أجهزة استشعار تفاعلية ومزودة بأوامر صوتية مع أصوات الجرو الحقيقية، وهي قابلة لإعادة الشحن مع وجود تطبيق للهاتف الذكي.

وتتيح أجهزة استشعار اللمس المنتشرة في جميع أنحاء جسم الجرو أن يتفاعل معك بناءً على كيفية ومكان لمسه، في حين يتيح برنامج تنشيط الصوت لجرو تومبوت أن يتفاعل مع أوامرك.

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وتجعل التسجيلات من جرو لابرادور يبلغ من العمر 12 أسبوعًا جرو تومبوت يبدو وكأنه حقيقي.

ومثل هاتفك الذكي، ما عليك سوى توصيل جرو تومبوت طوال الليل بالشاحن لكي يستمر بالعمل طوال اليوم.

ويأتي تومبوت مع تطبيق هاتف ذكي مجاني يسمح لك بتسمية جروك وتخصيص وظائفه وتتبع تفاعلات المستخدم على أساس يومي.

ومع استمرارنا بالنمو، ينمو جرو تومبوت أيضًا، إذ تضيف الشركة إجراءات وأوامر جديدة بمرور الوقت قابلة للتحديث بسهولة من خلال تطبيق الهاتف الذكي. وتقول الشركة المنتجة إن هذا قد يساعد في تخفيف التوتر والوحدة والقلق والاكتئاب.

المكنسة الكهربائية الروبوتية "ساروس زد70" (Saros Z70)

تبدو المكنسة الكهربائية الروبوتية "ساروس زد70" مشابهة تقريبًا لجميع المكانس الروبوتية التي ظهرت سابقًا، مع فرق صغير في الجزء العلوي، حيث تظهر ذراع روبوتية قابلة للطي بـ5 محاور لالتقاط الأشياء التي تعترض طريقها وتحريكها.

وتتعرف الذراع الروبوتية على الجوارب والأحذية والمناديل والمناشف والعوائق الأخرى باستخدام كاميرا وحساسات.

ولا يقتصر دور الذراع الروبوتية على التقاط الأشياء وتحريكها فقط، بل يمكنك تدريبها لوضع الأشياء في أماكن مختلفة، مثل جمع ملابسك المتسخة في مكان واحد أو وضع القمامة في سلة.

كما يأتي هذا الطراز المزود بالذكاء الاصطناعي مزودًا بإمكانيات متقدمة للتنقل والتنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح.

نظام اختبار الهرمونات المنزلي هورموميتر (Hormometer)

إذا كنت مهتمًا بصحتك، فإنك قد تحتاج إلى تجربة جهاز شركة "إيلي هيلث" (Eli Health) الجديد المسمى "هورموميتر"، وهو نظام اختبار هرمونات منزلي يستخدم لعابك وكاميرا هاتفك الذكي لقياس مستويات الهرمونات.

ومثل العديد من الاختبارات المنزلية، يتطلب "هورموميتر" منك أخذ عينة من سوائل الجسم. وفي هذه الحالة، اللعاب.

ويتكون الجهاز من خرطوشة رقيقة تضعها في فمك لمدة 60 ثانية. ويبدو الجهاز مشابهًا لجهاز اختبار الحمل، مع نافذة حيث يمكنك عرض النتائج.

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وبمجرد جمعها، يستخدم تطبيق "إيلي" (Eli) كاميرا هاتفك لتقييم نتائج الاختبار بناءً على معايير، مثل شدة اللون وأنماط العينة.

وبناءً على الاختبار والنتائج، تقول الشركة إن التطبيق يوفر بعد ذلك اتجاهات وتوصيات مخصصة تتعلق بالتوتر والنوم والأداء الرياضي والخصوبة.

وفي البداية، تقدم الشركة نوعين من اختبارات الهرمونات، هما الكورتيزول والبروجسترون.

ويُعرف الكورتيزول عادةً بهرمون التوتر ويلعب دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم، وسكر الدم، والتمثيل الغذائي، ودورات النوم. وفي الوقت نفسه، يعد البروجسترون هرمونًا تناسليًا.

فرن البيتزا موديل بي (Model P)

قد يبدو هذا المنتج وكأنه لعبة أطفال، ولكن شركة "كورينت باكيارد" (Current Backyard) أطلقت ما تدعي أنه أحد أذكى أفران البيتزا حتى الآن.

وحصل هذا الفرن المزود بتقنية البلوتوث والشبكة اللاسلكية للمراقبة من بُعد على شهادة فيما يتعلق بقابلية الاستخدام الداخلي والخارجي، ويهدف إلى تسهيل صنع البيتزا.

ويعد الفرن ذكيا جدًا لدرجة أنه يمكنه تخصيص وقت ودرجة حرارة دقيقين للطهي بناءً على سمك العجين وعدد المكونات ووزن الجبن والصلصة.

ونظرًا إلى أنه كهربائي بالكامل، فإنه لا يستخدم أي لهب. ويتمتع الفرن بدرجة حرارة قصوى تبلغ 454 درجة مئوية، مما يسمح له بطهي البيتزا على الطريقة النابولية في دقيقتين.

ويأتي مع حجر طهي من الكورديريت بقياس 12 بوصة ويتميز بأوضاع محددة للشواء وطهي البيتزا النابولية والنيويوركية والبيتزا الرقيقة والبيتزا المجمدة.

وتقول الشركة إن الفرن يستخدم خوارزمية للحفاظ على الحرارة موحدة داخل الفرن ومنع المستخدمين من الحاجة إلى قلب البيتزا أثناء الطهي.

روبوت ميرومي (Mirumi)

تصنع شركة "يوكاي إنجينيرينغ" (Yukai engineering) بعضًا من الروبوتات الغريبة، مثل روبوت صغير على شكل قطة ينفخ على الأطعمة والمشروبات الساخنة يسمى "نيكوجيتا فوفو" (Nékojita FuFu) وروبوت على شكل وسادة وله ذيل يسمى "كيوبو" (Qoobo).

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وخلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام، عرضت الشركة اليابانية الناشئة في مجال الروبوتات روبوتًا جديدًا يسمى "ميرومي" (Mirumi).

و"ميرومي" عبارة عن روبوت يستطيع لف ذراعيه الصغيرتين حول حقائب الظهر أو الحزام وحمله، وبعد تثبيته، يستطيع الروبوت الصغير التعبير عن حالات، مثل الفضول من خلال إدارة رأسه نحو الحركة أو الأصوات العالية. كما قد يظهر شعور الخجل عند الاقتراب منه، أو الاستياء عبر هز رأسه ببطء.

ولا يستطيع الروبوت التحرك بمفرده، ولكنه يتفاعل بطرق مختلفة مع ما يستشعره من خلال استخدام مستشعر المسافة ووحدة قياس القصور الذاتي للكشف عن الحركة.

ويبدأ "ميرومي" بالنظر حوله بمجرد أن تبدأ الحقيبة بالتحرك، ومن ثم يركز نظره على شخص أو جسم اكتشفه في مكان قريب.

ويدير الروبوت رأسه بعيدًا لمحاكاة شعور الخجل عندما يظهر شخص ما فجأة أمامه أو يلمسه. وبعد فترة قصيرة من عدم تفاعل أي شخص معه، يستأنف الروبوت حركات رأسه التي تحاكي النظر حوله ببراءة.

نظام الطهي الذكي "سوس فيد" للطبخ

عرضت شركة "فيجو" (Figo) نظام الطهي الذكي "سوس فيد" (Sous Vide) الذي يجمع بين الثلاجة والطهي بالتفريغ الهوائي، هو مزيج فريد من نوعه دون أن يشغل مساحة كبيرة على المنضدة.

وما يجعل هذا المنتج مختلفًا عن أي نظام آخر للطهي بالتفريغ الحراري هو نظام التبريد المدمج، حيث يحل المنتج الكثير من المشكلات التي يواجهها الناس مع أنظمة الطهي بالتفريغ الحراري بسبب وقت الطهي الطويل.

وتتجنب طريقة الطهي بالتفريغ الحراري استخدام الدهون الزائدة من الزيوت أثناء الطهي وتساعد في الوصول إلى درجة حرارة ثابتة من خلال طهي الطعام ببطء شديد في الماء.

وبغض النظر عن تقنية الطبخ بالتفريغ الحراري، فإن نظام الطهي الذكي "سوس فيد" (Sous Vide) يعمل أيضًا بصفته ثلاجة مؤقتة.

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ويتيح لك الجهاز ضبط الوقت الذي تريد فيه إيقاف التبريد وبدء الطهي بالتفريغ الحراري، وتستطيع التحكم في كل شيء من خلال التطبيق.

الطباعة الحيوية للخلية من لوريال

بغض النظر عن كونها شركة للعناية الشخصية، فإن "لوريال" (L’Oréal) تسعى إلى المزج بين التكنولوجيا والجمال.

وخلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام، عرضت الشركة أحدث أدواتها التجميلية للعناية بالبشرة.

وعرضت الشركة منتج الطباعة الحيوية للخلايا "سيل بيو برينت" (Cell BioPrint) المصمم لتحليل بشرتك وتقديم نصائح شخصية حول كيفية إبطاء علامات الشيخوخة.

ويحلل الجهاز بشرتك ويحدد مدى تقدمها في العمر مع تقديم نصائح مخصصة لتحسين مظهر بشرتك والمكونات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى التنبؤ بمدى استجابة بشرتك لمكونات معينة للعناية بالبشرة.

ويستخدم الجهاز شريطًا لاصقًا يوضع على الوجه، كما أنه يأخذ صورًا لوجهك ويطرح بعض الأسئلة حول مشاكل البشرة والشيخوخة.

وتقول "لوريال" إن الجهاز يستخدم تقنية تحليل البروتينات، أو تحليل بنية البروتين ووظيفته، من العينة البيولوجية.

ووفقًا للشركة، يساعد الجهاز في التنبؤ بمشكلات التجميل المستقبلية قبل ظهورها. وعلى سبيل المثال، فإنه قادر على تحديد إذا كانت بشرتك عرضة لفرط التصبغ أو المسام المتضخمة.

حمام ذكي لتنقية الطيور

إذا كنت من محبي مراقبة الطيور، فإن شركة "بيردفي" (Birdfy) عرضت منتجها الجديد المسمى "باث برو" (Bath Pro)، وهو عبارة عن حمام للطيور، ويسمح هذا المنتج الذكي للطيور بالاستحمام ضمن الماء، وهو مزود بكاميرا من أجل مشاهدتها. ويتميز الجهاز بعدستين -واحدة بزاوية واسعة وأخرى للتتبع التلقائي- وميزة تحليل الذكاء الاصطناعي الاختيارية التي تتبع وتحدد الطيور.

وتستطيع الكاميرا التعرف على أنواع مختلفة من الطيور وتحديدها وإنشاء أبرز الأحداث اليومية لكي تتصفحها.

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وتتلقى كل شهر تقريرًا يعرض عدد الطيور التي جرى رصدها، وأندر الطيور التي جرى مشاهدتها، والنقاط الأخرى الهامة.

ويأتي المنتج مع 5 فوهات قابلة للتبديل تصنع أنماط مياه مختلفة، كما يمتلك الجهاز لوحة شمسية للحفاظ على شحن بطاريته البالغة سعتها 9 آلاف ميلي أمبير.

ويوفر الجهاز إمكانية التخزين السحابي لمقاطع الفيديو والصور، ويدعم الاتصال بالشبكة اللاسلكية حتى تشاهد الطيور من هاتفك في الوقت الفعلي.

باب الكلب الذكي باو بورت

يتميز باب الحيوانات الأليفة "باوبورت" (Pawport) بتصميم حاصل على براءة اختراع يناسب أبواب الحيوانات الأليفة الموجودة، ولا يمكن إزالته من الخارج.

ويحول "باوبورت" باب الحيوانات الأليفة القديم إلى إضافة ذكية وعملية متصلة بالشبكة اللاسلكية لمنزلك.

ويأتي "باوبورت" مع علامة طوق بلوتوث صغيرة قابلة لإعادة الشحن ومقاومة للماء لن يلاحظها حيوانك الأليف.

وتستطيع وضع اسم حيوانك الأليف ومعرفه على الجزء الخلفي من العلامة. وعندما يكون حيوانك الأليف قريبًا من "باوبورت"، فإنه يفتح ببطء وأمان.

وعندما يبتعد حيوانك الأليف، فإنه يغلق بحذر. وتستطيع ضبط مستوى الحساسية في تطبيق "باوبورت" للتحكم الدقيق.

ويأتي المنتج مع تطبيق مجاني يتيح لك إدارة جميع جوانب بابك من بُعد من هاتفك الذكي. وفي حال كنت لا تريد أن يخرج حيوانك الأليف في الليل، فما عليك سوى إضافة جدول زمني في التطبيق. ويمكنك إبقاء حيوانك الأليف داخل المنزل، حسب إرادتك، أو خارجه.

ويمكنك تعيين جدول زمني مختلف لحيوانات أليفة مختلفة، بحيث يمكن لأحدها أن يدخل ويخرج بينما يبقى الآخر حيث تريد.

وتستطيع تتبع استخدام كل حيوان أليف في التطبيق لمعرفة متى دخل وخرج أثناء النهار، حيث يعرف "باوبورت" إذا كان حيوانك الأليف يدخل أو يخرج.

جهاز المسح الصحي للجسم أومنيا "Omnia"

شاركت شركة "ويثينغس" (Withings) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام بمفهوم آخر للتكنولوجيا الصحية المستقبلية يسمى "أومينا".

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ويعد المنتج الجديد بمنزلة مرآة ذكية يمكنها قياس مقاييس صحتك وعرضها، وتقديم ملاحظات من مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي.

ويحتوي الجهاز قاعدة يمكنها قياس الوزن وصحة القلب والصحة الأيضية، إلى جانب سحب البيانات المجمعة من أجهزة التعقب الأخرى، مثل الساعات الذكية وأجهزة مراقبة ضغط الدم أو حتى السرير الذكي.

ويستطيع "أومنيا" إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد كامل لجسمك باستخدام أجهزة الاستشعار من أجل توفير تحديثات صحية يومية.