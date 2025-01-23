عملية رقمية تحمل اسم عائلة ترامب تسبب خسائر كارثية للمتداولين

حصلت العملة الرقمية "بارون" (BARRON) على اهتمام كبير بين المتداولين بعد أن كسبت إحدى المحافظ منها أكثر من مليون دولار خلال فترة قصيرة، وهي عملة ميم جديدة وغير رسمية مستوحاة من شخصية بارون ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لموقع "تريبيون".

وأُطلقت هذه العملة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري وهي قائمة على "سولانا" (Solana) والتي صدرت مع عملات ميم أخرى تحمل أسماء ترامب وزوجته مثل عملة "ريال ترامب" (REALTRUMP) و"ميلانيا" (MELANIA) وقد شهدت ارتفاعا سريعة ولكنها انهارت بسرعة أيضا مما ترك العديد من المتداولين يواجهون خسائر كبيرة.

ورغم أن عملة "بارون" غير رسمية وغير مرتبطة بابن ترامب بأي شكل فإنها استفادت من اسم عائلة ترامب في سوق عملات الميم، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 72 مليون دولار ولكنها سرعان ما انخفضت إلى نصف القيمة.

ويبدو أن محفظة داخلية استفادت بشكل كبير من الضجة، إذ اشترت 136.35 مليونا من عملة "بارون" بقيمة 1048 دولارا من عملة "سولانا" ولكن بعد أن ارتفع سعر العملة بشكل كبير سحبت المحفظة أموالها وبدلت حصتها من عملة "بارون" مقابل 4405 من "سولانا" أي ما يعادل 1.05 مليون دولار.

ورغم النجاح الأولي لكن قيمة العملة انخفضت بسرعة كبيرة مما تسبب في خسائر كبيرة للمتداولين، حيث شهدت "بارون" انخفاضا حادا بنسبة 20% خلال 24 ساعة وفقا لموقع "جي إم جي إن. إيه آي" (GMGN.AI).

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وكانت هناك حالة ملحوظة بشكل خاص تتعلق بأحد حيتان الكريبتو والذي تكبد خسارة تقدر بحوالي مليون دولار بعد شراء 4.25 ملايين من "بارون" مقابل "فارت كوين" (Fartcoin) وهي عملة مشفرة بلغت قيمتها 1.17 مليون دولار ذلك الوقت، ولكن مع انخفاض العملة بشكل كبير أصبحت تساوي فقط 160 ألف دولار.

وتُعرف عملات الميم بأنها العملات المرتبطة بالاتجاهات، وتفاعل الجهور حولها على الإنترنت وربطها بالشخصيات السياسية بتقلباتها الشديدة، و"بارون" ليست استثناء، إذ يعكس الانتعاش السريع للعملة الطبيعة التكهنية لمثل هذه العملات، حيث يمكن أن تتلاشى الحماسة والضجة الأولية بسرعة مما يجعل المستثمرين عرضة لخسائر كبيرة.

ومن جهة أخرى، حققت عملات الميم الرسمية مثل "ريال ترامب" و"ميلانيا" نجاحا كبيرا حيث وصلت قيمتها السوقية إلى مليارات الدولارات وحققت مليارات في حجم التداول، ومع ذلك شهدت هذه العملات منذ ذلك الحين انخفاضات كبيرة بالقيمة في 24 ساعة الماضية، إذ انخفضت "ريال ترامب" بنحو 30% من 74 إلى 38 دولارا، كما انخفضت "ميلانيا" بنسبة 60% من 13 إلى 4.4 دولارات فقط، ورغم الخسائر المؤقتة فقد استمرت هذه العملات في جذب اهتمام المتداولين الذين يأملون الاستفادة من تقلباتها.

وبينما لم يطلق بارون ترامب بعد عملة مشفرة رسمية أو يدعم واحدة علنا، فإن اسمه وصورته أصبحا جزءا من جنون عملات الميم المنتشرة بكثرة.