هل كان إيلون ماسك هو السبب في تغيير قرار ترامب تجاه تيك توك؟

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة، "لكن يجب أن يكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50% من تيك توك".

وأضاف ترامب، "تيك توك لا يساوي شيئا، دون الحصول على موافقة لتشغيله." وتابع: "إذا تمت الموافقة على تشغيله، ستصبح قيمته تريليون دولار، سيكون لهم قيمة ضخمة".

وتابع ترامب "أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك في الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعا مشتركا".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ قبل أسبوع عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن كبار المسؤولين الصينيين بدؤوا في مناقشة خطط الطوارئ لتيك توك ضمن مناقشة موسعة حول كيفية العمل مع إدارات دونالد ترامب المقبلة، والتي تتضمن إحداها إيلون ماسك.

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وكان قد تم حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريبا يوم الأحد، في الوقت الذي كان من المقرر أن يدخل فيه قانون أمريكي جديد حيز التنفيذ، يلزم تيك توك إما أن يتم بيعه من قبل مالكيه الحاليين في الصين، شركة بايت دانس، أو أن يتم حظره في البلاد.

وعاد التطبيق للعمل بعد أن أعلن ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه اليوم الاثنين، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لإعادة تفعيل المنصة في الولايات المتحدة.