كيف يغير إنترنت الأشياء ملامح القطاعات الصناعية؟

لا شك في أن إنترنت الأشياء (IoT) هو عنصر أساسي في التحول الصناعي العالمي، ويقود قطاع التصنيع إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

ويشير مصطلح إنترنت الأشياء إلى الشبكات المترابطة من الأجهزة الذكية القادرة على التفاعل مع بعضها بعضًا عبر الإنترنت، وذلك باستخدام مستشعرات التواصل الحديثة وتقنياتها.

وفي القطاعات الصناعية، يُعرف هذا النوع من التقنيات أحيانًا بالثورة الصناعية الرابعة، ويُستخدم لتحسين الإنتاجية، والكفاءة، وأداء العمليات الصناعية.

وتعمل ملايين أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار والبرامج على أرضيات المصانع على تغيير المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية.

وتعمل الآلات التي يمكنها التنبؤ باحتياجات الصيانة ومستويات المخزون التي تتكيف تلقائيًّا مع الطلب على تغيير الصناعات.

ويوفر التصنيع المدعوم بإنترنت الأشياء رؤية كاملة للأصول والعمليات والموارد والمنتجات، ويدعم هذا بدوره العمليات التجارية المبسطة والإنتاجية المحسّنة والعائد الاستثماري المحسن.

ومن المتوقع أن يولّد إنترنت الأشياء في سوق التصنيع وحده 87.9 مليار دولار من الإيرادات في عام 2024، مع معدل نمو متوقع بنسبة 14.2% سنويا حتى عام 2030.

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في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق إنترنت الأشياء العالمية في التصنيع مقدار 575.36 مليار دولار بحلول عام 2025.

ويشير تقرير حديث لشركة "مودور" (Mordor) إلى أن نحو 35% من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب اعتماد إنترنت الأشياء في عملياتها.

وتعكس هذه الأرقام الدور المتزايد لإنترنت الأشياء في الحفاظ على عمليات التصنيع مرنة ومستجيبة ومربحة.

الترابط بين إنترنت الأشياء والتصنيع الذكي

يعدّ التصنيع الذكي بمنزلة إستراتيجية إنتاج مبتكرة تستخدم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات تحليل البيانات، وذلك بهدف إيجاد بيئة متكاملة بشكل وثيق حيث تتعاون الآلات والأنظمة والعمال.

وفي هذا الصدد، يعد إنترنت الأشياء بمنزلة العمود الفقري الرقمي لصناعة التصنيع الحديثة، إذ يمكنك تخيل الآلاف من الأجهزة المادية المتصلة عبر الإنترنت، مثل أجهزة الاستشعار والآلات والضوابط.

ويسمح إنترنت الأشياء للآلات بالتواصل مع بعضها بعضًا وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، مثل فريق من المحللين الخبراء الذين يعملون على مدار الساعة.

ويتيح هذا التبادل المستمر للمعلومات لأنظمة التصنيع التكيف في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى التصنيع الذكي. وتقليديًّا، اعتمد التصنيع على الفحوصات اليدوية والصيانة المجدولة لحل المشكلات، التي غالبًا ما يجري معالجتها بعد حدوثها.

ويغير إنترنت الأشياء هذا من خلال استخدام نهج استباقي يتضمن ما يلي:

مراقبة المعايير الرئيسية، مثل صحة الآلة وفحوصات الجودة ومستويات المخزون.

توفير بيانات مباشرة في الوقت الفعلي عن المعدات والعمليات.

الاكتشاف المبكر للمشاكل المحتملة.

منع تفاقم المشكلات البسيطة إلى اضطرابات كبرى.

وتستفيد صناعة التصنيع من إنترنت الأشياء من خلال انخفاض عدد الاضطرابات في الإنتاج، وانخفاض تكاليف التشغيل، وزيادة إنتاجية الموظفين مع أتمتة المراقبة الروتينية وتحسين اتساق المنتج بسبب عمليات فحص الجودة في الوقت الفعلي.

استخدامات إنترنت الأشياء في التصنيع الذكي

لا شك في أن الاستخدامات العملية لإنترنت الأشياء متنوعة وواعدة، إذ يوفر لصناعة التصنيع ترقية كاملة للكفاءة والرؤية والتحكم.

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وفي ما يلي بعض أهم الطرق التي يحدث بها إنترنت الأشياء تغييرات كبيرة في الصناعة:

الصيانة التنبؤية

يساعد إنترنت الأشياء في الصيانة التنبؤية، وذلك يعني أن الآلات تستطيع التواصل مع المشغل إذا احتاجت إلى الصيانة، أو إذا كان هناك خطأ ما على وشك الحدوث.

ويجري ربط الآلات بأجهزة استشعار تتتبّع درجة حرارتها واهتزازها وتآكلها للكشف عن المشكلات في وقت مبكر من خلال المراقبة الذكية.

في حين تتيح التنبيهات الموقوتة معرفة متى تحتاج الأجزاء إلى الصيانة وتجنب الأعطال المفاجئة المكلفة.

وبذلك يمكن تحقيق وفورات كبيرة مع تقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين عمر المعدات وضمان سير العمل الثابت.

وتعد الصيانة التنبؤية التي يدعمها إنترنت الأشياء نهجا استباقيا يقلل من وقت التوقف عن العمل، ويعزز كفاءة سير العمل، ويبسط تكاليف الصيانة، ويضمن العمليات الفعّالة والإنتاجية المتسقة.

ومن خلال ترقية المعدات باستخدام أجهزة استشعار إنترنت الأشياء واستخدام أدوات التحليل، يكتسب المصنعون رؤى في الوقت الفعلي للتخطيط للصيانة في الوقت المناسب ومنع حالات الطوارئ المكلفة وتعزيز الأداء العام للمصنع.

المراقبة الاستباقية للجودة

تساعد أجهزة استشعار إنترنت الأشياء في التصنيع على مراقبة مقاييس الجودة طوال الإنتاج، وذلك يعني عدم الحاجة إلى الانتظار حتى النهاية لاكتشاف المشكلات.

وتقيس أجهزة الاستشعار تفاصيل مثل المحاذاة ودرجة الحرارة، في كل مرحلة للحفاظ على الجودة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي.

وإذا انخفضت الجودة، يستطيع المشغلون إجراء التصحيحات فورًا لتقليل تكاليف الإنتاج بدعم من التصحيحات الفورية، ويصبح ضمان جودة المنتجات أكثر انسيابية في ظل انخفاض العيوب والهدر.

وتوفر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء تحديثات في الوقت الفعلي حول الانحرافات، مما يتيح إجراء تعديلات فورية للحفاظ على معايير المنتج.

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وتقضي هذه العملية المستمرة والآلية على التأخير، وتمنع تفاقم العيوب البسيطة، وتضمن عمل ضمان الجودة بسلاسة على مدار الساعة.

إدارة المخزون في الوقت الفعلي

توفر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون، مما يؤدي إلى إدارة مبسطة للمخزون والمساعدة في منع الإفراط في التخزين ونفاد المخزون.

وتستطيع أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وعلامات تحديد الترددات الراديوية (RFID) مساعدتك في مراقبة المخزون عبر مواقع متعددة من خلال التتبع المباشر.

وتخطرك الإشعارات الآلية فورًا عندما تكون مستويات المخزون منخفضة أو عندما تحدث إدارة غير فعّالة للمخزون. ويساعد التدفق السلس في منع المشكلات الناتجة عن الإفراط في التخزين ونقص المخزون لضمان سلسلة توريد مبسطة.

وتستطيع أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وعلامات تحديد الترددات الراديوية (RFID) تبسيط تتبع المخزون من خلال توفير تحديثات في الوقت الفعلي، والحد من النفايات، ومنع نفاد المخزون.

وتضمن الرؤية عبر القنوات مراقبة المواد الخام والمنتجات النهائية لإنتاج سلس وتوفير التكاليف.

وتتبع أجهزة استشعار إنترنت الأشياء استخدام الطاقة عبر الآلات، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتقليل التكاليف وتعزيز الممارسات المستدامة. ويعمل هذا النظام الذكي على التخلص من الاختناقات وتحسين الكفاءة.

مراقبة استهلاك الطاقة

تسمح أجهزة استشعار إنترنت الأشياء للشركات المصنعة بمراقبة استخدام الطاقة لكل آلة من أجل المساعدة في اتخاذ القرار وخفض التكاليف وتنفيذ الممارسات المستدامة.

وتتيح بيانات الاستخدام تتبع استهلاك الطاقة لكل آلة وعملية وتحديد وتحسين مجالات الاستخدام المرتفع للطاقة. وتسمح التعديلات الخضراء باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الاستدامة وتوفير التكاليف.

وتستفيد تحسين الكفاءة من الفواتير المنخفضة والعمليات الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة الأمثل في جميع المجالات.

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سلامة العمال والكفاءة التشغيلية

يوفر إنترنت الأشياء آثارًا إيجابية على إدارة المعدات، كما يمكن الاستفادة من التقنية بصفتها أداة لأماكن عمل أكثر أمانًا وأفضل إدارة.

وتتتبع الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء صحة العمال وموقعهم، وتنبه الإدارة على الفور إلى المخاطر أو المشكلات الصحية، مما يضمن الوقاية الاستباقية من الحوادث عبر تعزيز السلامة في مكان العمل.

وتعمل تقنية إنترنت الأشياء على أتمتة جمع البيانات من الآلات وسير العمل، فتتيح بذلك اتخاذ قرارات أسرع وتحسين الإنتاجية من خلال تقليل الجهود اليدوية.

وتراقب تقنية إنترنت الأشياء استخدام القوى العاملة والمعدات، بما يمنع الاختناقات ويضمن تخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

توليد القيمة من بيانات إنترنت الأشياء

إلى جانب إنتاج البيانات، فإن إنترنت الأشياء قادر أيضًا على تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، إذ إنه يساعد الشركات المصنعة في العمل بذكاء على كل المستويات.

ويوفر إنترنت الأشياء رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الآلات وكفاءة سير العمل واستخدام الطاقة، مما يتيح للشركات المصنعة تحديد الاتجاهات وعدم الكفاءة بسرعة.

ويدمج إنترنت الأشياء البيانات في جداول الإنتاج وخطط الصيانة، فيساعد في معالجة نقص الموارد أو مشكلات الآلات في وقت مبكر لمنع التأخير.

ويحول إنترنت الأشياء البيانات المعقدة إلى معلومات سهلة الاستخدام، فيسمح للمديرين باتخاذ قرارات مستنيرة من دون البحث في جداول البيانات.

فوائد إنترنت الأشياء للتصنيع

لا يقتصر إنترنت الأشياء على ضبط العمليات فحسب، بل إنه يتضمن مساعدة الشركات المصنعة في الوصول إلى الأدوات اللازمة للتكيف بسرعة، والإبقاء على القدرة التنافسية، والتحسين بطرق مهمة لأعمالها والعالم.

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وفي ما يلي بعض فوائد إنترنت الأشياء للتصنيع:

المرونة لتلبية الطلب المتغير

يوفر إنترنت الأشياء بيانات في الوقت الفعلي تتيح للشركات المصنعة التكيف الاستباقي مع التحولات في الطلب. فإذا حدثت زيادة مفاجئة في الطلبات، يمكن لبيانات إنترنت الأشياء المساعدة في تحديد أولويات الموارد وتوقع فجوات الإنتاج لمنع التوقف. تساعد هذه المرونة الشركات المصنعة في البقاء على اطلاع باحتياجات السوق.

الميزة التنافسية من خلال الابتكار

تستطيع الشركات المصنعة الاستفادة من إنترنت الأشياء للتحرك في وقت أسرع وتصبح قادرة على التكيف في سوق سريعة التغير. ويساعد تبادل البيانات المستمر من إنترنت الأشياء في تجربة مزايا جديدة وتعديل عمليات الإنتاج وتعديل المنتجات للحصول على ميزة تنافسية.

النهج الذي يركز على الاستدامة

يوفر إنترنت الأشياء بيانات كافية لتحديد عدم كفاءة الإنتاج والتشغيل والحد من الهدر، كما يساعد الشركات في تبنّي ممارسات مستدامة تقلل من تأثيرها البيئي وتخفض التكاليف.

الامتثال والتتبع بشكل أسهل

يستطيع إنترنت الأشياء تبسيط الامتثال للصناعات ذات اللوائح الصارمة للجودة والسلامة. وتتتبع أجهزة الاستشعار البيانات وتسجلها تلقائيا لإنشاء سجل امتثال فوري يسهل مراجعته، ويضمن ذلك توثيق كل خطوة في الوقت الفعلي. ومع ضمان إمكانية التتبع الشاملة، تصبح عمليات التدقيق وفحوصات الجودة أقل إجهادًا.

وظائف أفضل للقوى العاملة

يحرر إنترنت الأشياء العاملين من مهام المراقبة المتكررة ويسمح لهم بالتركيز على عمل أكثر توجهًا نحو المهارة. وبدلا من فحص الآلات باستمرار أو تتبع البيانات يدويًّا، يستطيع الموظفون التعمق في رؤى البيانات التي يوفرها إنترنت الأشياء، وتحديد مجالات التحسين أو حل الاختناقات الإنتاجية بشكل إبداعي.

أمثلة عملية لتقنيات إنترنت الأشياء في الصناعة

توظف المصانع الذكية أجهزة إنترنت الأشياء لتحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء.

وفي ما يلي أمثلة عملية على ذلك:

شركة "سيمنز" (Siemens)

نفذت "سيمنز" تقنيات إنترنت الأشياء، حيث جرى تركيب مستشعرات ذكية على الآلات والمعدات لمراقبة أدائها في الوقت الحقيقي. أدى ذلك إلى تحسين الصيانة التنبؤية وتقليل التوقفات غير المخطط لها.

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شركة "ميرسك" (Maersk)

تستخدم "ميرسك" إنترنت الأشياء من أجل تتبع حاويات الشحن وحساب المسارات المثلى، وتسمح التكنولوجيا للشركة بمراقبة شحناتها وتقليل استهلاك الوقود وتحديد أفضل الطرق الممكنة في أعالي البحار.

شركة "هيونداي" (Hyundai)

تستخدم "هيونداي" تقنيات إنترنت الأشياء في مصانع السيارات لتحسين جودة التصنيع عبر توصيل الروبوتات والمعدات بنظام مركزي. يجري تحليل بيانات الإنتاج لحظيًّا لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يقلل من العيوب في المنتج النهائي.

شركة "جنرال إلكتريك" (General Electric)

تستخدم "جنرال إلكتريك" إنترنت الأشياء في مراقبة التوربينات والمحركات المستخدمة في الصناعات الثقيلة. يجري تثبيت أجهزة استشعار على التوربينات لجمع البيانات حول الحرارة، والضغط، والاهتزازات مع تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الأعطال قبل وقوعها، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.

شركة "بوينغ" (Boeing)

تستخدم "بوينغ" الصيانة الاستباقية على طائراتها باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء من خلال جمع بيانات عن حالة المحركات وأداء الأجزاء الميكانيكية أثناء الطيران. ويساعد ذلك شركات الطيران على تقليل الأعطال غير المتوقعة وتجنب التأخيرات المرتبطة بصيانة الطائرات.

شركة "إيرباص" (Airbus)

تستخدم "إيرباص" إنترنت الأشياء ضمن مصانعها، حيث ثبتت أجهزة استشعار في الآلات والزي الرسمي للعمال لزيادة السلامة والحد من الأخطاء.

شركة "نستله" (Nestlé)

تستخدم "نستله" تقنيات إنترنت الأشياء في مصانعها لمراقبة استهلاك الطاقة، حيث يجري توصيل الأجهزة بمستشعرات تقيس استهلاك الكهرباء والماء، مما يساعد في تحديد الأنشطة الأكثر استهلاكًا وتحسين كفاءة استخدام الموارد. واستطاعت الشركة تقليل استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة في بعض مصانعها.

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شركة نايك (Nike)

تستخدم "نايك" تقنية إنترنت الأشياء لتقديم منتجات مخصصة وفقًا لطلبات العملاء، حيث يجري تحليل طلبات العملاء عبر الإنترنت وربطها بمصانع الشركة التي تعمل بأنظمة إنترنت الأشياء لتعديل خطوط الإنتاج بشكل فوري من أجل تلبية احتياجات العملاء بسرعة ودقة.

شركة "دي إتش إل" (DHL)

توظف "دي إتش إل" تقنية إنترنت الأشياء من أجل تحسين أنظمة إدارة المخزون وتتبع الشحنات، حيث يجري تركيب مستشعرات على الحاويات لتتبع الموقع ودرجة الحرارة والرطوبة، مما يساعد في ضمان سلامة المنتجات. أدى ذلك إلى تحسين سرعة التسليم وخفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

شركة "بوش" (Bosch)

تستخدم "بوش" تقنية إنترنت الأشياء لتحسين سير العمل من خلال برنامج التتبع والتعقب الذي يساعد العمال في تحديد موقع الأدوات، إذ أضافت الشركة أجهزة استشعار إلى أدواتها، مما حسن إدارة المخزون.