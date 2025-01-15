إعداد سري في واتساب لمنع الرسائل النصية الضخمة من تعطيل هاتفك

يستقبل بعض الأشخاص رسائل غير مرغوبة على واتساب قد لا تكون خطيرة ولكنها مزعجة، وتحتوي هذه الرسائل على نص ضخم أو كود برمجي على شكل رمز تعبيري أو كلام غير مفهوم، وعند النقر عليه سيتسبب في تجمد الهاتف وستضطر للخروج من تطبيق واتساب وإعادة فتحه.

ولحسن الحظ فإن هناك إعدادا في تطبيق واتساب مخصصا لتفادي هذه الرسائل المزعجة، والغرض منه منع كميات كبيرة من الرسائل مجهولة المصدر من الوصول لهاتفك.

وهذا الخيار لن يوقف الرسائل العادية، ولكنه سيمنع فقط الرسائل الضخمة العشوائية والمصممة لتجميد الهاتف، ومن غير المرجح أن تصدر هذه الرسائل من جهة اتصال وغالبا يكون مصدرها الأرقام المجهولة.

ويذكر موقع واتساب الرسمي أنه يمكنك حظر أعداد كبيرة من الرسائل غير المعروفة للمساعدة على حماية حسابك وتحسين أداء الجهاز، وأنه في حال تشغيل ميزة "حظر رسائل الحسابات غير المعروفة" فسيحظر واتساب الرسائل الصادرة من حسابات مجهولة في حال تجاوزت حجما كبيرا، ويتوقف حظر الرسائل بعد عودة معدل الرسائل إلى طبيعته.

ولتفعيل هذه الميزة ما عليك سوى الدخول إلى الإعدادات، واختر الخصوصية ثم خيارات متقدمة وسيظهر خيار "حظر رسائل الحسابات غير المعروفة" يمكنك تفعيله.

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وفي حال كنت تريد إضفاء طبقة أخرى من الأمان فهناك ميزة أخرى يجب عليك التحقق منها وهي "مراجعة إعدادات الخصوصية" ويمكنك الوصول إليها من الإعدادات واختيار الخصوصية وستظهر في أعلى الصفحة، وكل ما عليك هو الضغط على "بدء الفحص" وستجد جميع إعدادات الخصوصية في مكان واحد.

وقد أوضحت واتساب أن هذه الميزة تسمح لك باختيار مستوى الحماية المناسب لك، فهي تسمح لك بالوصول إلى خيارات الخصوصية خطوة بخطوة وتساعد في تعزيز أمان حسابك.

وهكذا ستتمكن من اختيار من يمكنه التواصل معك والتحكم في معلوماتك الشخصية، ولست مجبرا على تفعيل جميع الخيارات فيكفي تفعيل ما تحتاج إليه فقط، ويمكنك إجراء فحص الخصوصية هذا أي وقت في حال غيرت رأيك بشأن بعض الميزات.

ومن الواضح أن واتساب زادت من إعدادات الخصوصية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، وقد نرى في المستقبل مزيدا من الخيارات المتعلقة بالأمان والخصوصية.