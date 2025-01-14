وداعا لأسعار فوتوشوب الاقتصادية.. ما البديل الآن؟

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركة "أدوبي" رائدة تطبيقات تعديل الصور والتصوير الفوتوغرافي زيادة أسعار الاشتراك الشهري الخاصة بها، مع الحفاظ على أسعار الاشتراك السنوي، فضلًا عن إيقاف الباقة الاقتصادية التي كانت تضم تطبيق "فوتوشوب" و"لايت روم" (LightRoom)، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة بين جموع المصوريين حول العالم.

تأتي هذه الزيادة عقب زيادة أخرى لتطبيق تعديل الصور الرائج "كانفا" (Canva) تخطت نسبتها 300% من الأسعار الأصلية بعكس "أدوبي" التي رفعت أسعارها بمعدل 50% تقريبا، إلا أن هذه الزيادة تسببت في ضجة كبرى نسبيًا، وذلك بسبب شعبية تطبيقات أدوبي، فضلًا عن آليات الزيادة الجديدة.

ورغم أن الزيادة قد لا تكون مؤثرة للبعض، فإن الكثير من المستخدمين فضلوا البحث عن تطبيقات أخرى تقدم التجربة ذاتها بشكل مجاني أو بأسعار ثابتة عن أدوبي كنوع من أنواع الاعتراض والرفض لما قامت به الشركة. وقبل الحديث عن بدائل "لايت روم" وفوتوشوب، يجب علينا النظر إلى ماهية الزيادة الجديدة.

التخلي عن الباقة الاقتصادية

حتى نهاية العام الماضي، كانت أدوبي تقدم باقة تدعى "باقة التصوير الفوتوغرافي" (Photography Plan) بسعر 9.99 دولارات شهريًا أو 119 دولارا سنويًا، وهذه الباقة تحمل بداخلها تطبيقات فوتوشوب و"لايت روم" إلى جانب مساحة تخزين تصل إلى 20 غيغابايتا.

ولكن بدءًا من 15 يناير/كانون الثاني الجاري، تلغي أدوبي هذه الباقة للمستخدمين الجدد مع الحفاظ عليها للمستخدمين القدامى، لذا لن يستطيع أي مستخدم جديد الاشتراك فيها مباشرةً، وستكون حكرًا على من اشترك بها سابقا، فضلًا عن أن الشركة زادت سعر الباقة لتبلغ 14.99 دولارا شهريًا، في زيادة تصل 50% تطبق مع تجديد الاشتراك الشهري.

ومع هذا التغيير، يصبح الخيار الوحيد للاشتراك في باقات التصوير الفوتوغرافي هو الباقة التي تأتي مع مساحة تخزين داخلية 1 تيرابايت بقيمة 19.99 دولارا شهريًا أو 239.88 دولارا سنويًا، وهي الباقة الوحيدة التي تضم بداخلها تطبيقات فوتوشوب و"لايت روم" معًا، كما تقدم الشركة باقة جديدة تدعى "لايت روم" بسعة تخزين 1 تيرابايت تضم جميع نسخ "لايت روم" للهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية والاستخدام عبر الإنترنت بسعر 9.99 دولارات شهريًا أو 119.88 دولارا سنويًا. يذكر أن هذه الباقة لا تضم تطبيق فوتوشوب.

إعلان

بالطبع ترجع الشركة هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها للمشتركين في الباقات المختلفة، رغم أنها قدمت مزايا الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي تقريبًا، كما أن حزمة التطبيقات الإبداعية من الشركة "كريتيف كلود" (Creative Cloud) تحتفظ بالسعر ذاته دون وجود زيادة في الأسعار.

خيارات أكثر اقتصادية

زادت أدوبي أسعار خدماتها في وقت توجد فيه العديد من الخيارات الأخرى التي يمكن استخدامها والاشتراك فيها، إذ أصبحت المنافسة في مجال تطبيقات التصوير الفوتوغرافي أكثر شراسة من الوقت الذي كانت أدوبي هي الخيار الوحيد.

غالبية هذه التطبيقات المنافسة هي تطبيقات مجانية يمكن تثبيتها على حواسيب "ويندوز" و"ماك" على حد سواء، لكن يذكر أن "آبل" في الوقت الحالي تملك منافسًا قويا لتطبيق لايت روم، وذلك بعد استحواذها على "بيكسل ماتور" (Pixelmator) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفيما يلي أهم بدائل "لايت روم" وفوتوشوب:

تطبيق "دارك تيبل" (Darktable)

يمتلك تطبيق "دارك تيبل" واجهة قد تبدو عتيقة بعض الشيء، ولكن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى المزايا التي تجعله منافسًا مثاليا لتطبيق "لايت روم"، إذ يوفر مجموعة متنوعة من المزايا مثل ملفات تعريف الألوان المخصصة وضبط التوزان واستعادة الضوء والظل وتقليل الضوضاء، وهي جميعًا مزايا تستخدم بكثرة في "لايت روم".

يرى الكثير من الخبراء أن "دارك تيبل" هو البديل المثالي لـ"لايت روم" لأنه في البداية مجاني بشكل كامل، كما أن الشركة المطورة له تعمل بشكل حثيث من أجل إضافة المزيد من الخصائص والأدوات بداخله، ويمكن القول إن التحدي الوحيد أمام الانتقال إلى هذا التطبيق هو الحاجة للتعرف على واجهة التطبيق وأدواته.

تطبيق "رو ثيرابي" (RawTherapee)

مع كوكبة من المزايا والإصدارات، يأتي "رو ثيرابي" ليكون المنقذ في حال غياب لايت روم، وهو من التطبيقات الشهيرة المفتوحة المصدر والتي تملك نسخة خاصة تعمل مع أنظمة "لينكس" وقادرة على التعامل مع الصور في امتداد "رو" (RAW)، وهي إحدى أهم مزايا لايت روم.

إعلان

كما يضم التطبيق جميع المزايا الأساسية التي يمكن توقعها وانتظارها من تطبيق لايت روم، بدءًا من تعديل مجموعة من الصورة دفعة واحدة وحتى تعديل الألوان والحفاظ على جودة الصورة، كما أن الواجهة سهلة الاستخدام ويمكن التأقلم معها بسرعة.

يتوفر التطبيق لأنظمة ويندوز وماك إلى جانب إتاحة الكود المصدري الخاص به للتحميل مباشرةً من موقع الشركة، مما يترك مساحةً للراغبين في تعديل ملفات الكود المصدري ووضع لمساتهم.

تطبيق "فوتوبيا" (Photopea)

بينما تختص جميع التطبيقات السابقة في وضع لمسات على الصور وتعد منافسًا مباشرا لتطبيق لايت روم، يعد "فوتوبيا" الخيار المثالي لاستبدال فوتوشوب و"لايت روم" معًا، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من المزايا المتاحة به.

وربما تعد الميزة الأبرز في هذا التطبيق هي الواجهة السهلة الاستخدام التي تحاكي واجهة فوتوشوب مع أساليب استخدام الطبقات في تصميم الصور وتعديلها، مما يجعله خيارًا مثاليا للانتقال إليه بعد التخلي عن فوتوشوب، فضلًا عن دعمه لامتداد "بي إس دي" (PSD) المعتمد من فوتوشوب، مما يجعله البديل الأنسب له.

ويضم التطبيق أيضًا ميزة أتمتة فريدة من نوعها، وهي تتيح تطبيق مجموعة من التأثيرات على الصور بشكل تلقائي، مما يوفر وقت استخدام التطبيق والوصول إلى النتائج بشكل أفضل، كما أنه خيار مثالي لمحبي التقاط الصور الفوتوغرافية، إذ يملك تطبيق التأثير ذاته على الصور بشكل تلقائي فور استيرادها إلى التطبيق، ويدعم التطبيق أيضًا تشغيل أوامر "جافا" للمزيد من التخصيص والتحكم فيه.