اختتام أعمال مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام

اختتم مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام، الذي نظمه معهد الجزيرة للإعلام يوم الأحد الموافق 12 يناير/كانون الثاني في فندق الشيراتون في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والتكنولوجيا ووسط حضور كبير من المهتمين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين تفاعلوا مع نقاشات ثرية بشأن أحدث التطورات في هذا المجال.

وفي أعمال اليوم الثاني، أُقيمت جلستا عمل، استعرضت الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: تجارب رائدة"، كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام عبر تقديم أمثلة ناجحة من مؤسسات إعلامية عالمية مثل: رويترز، وواشنطن بوست، وأسوشيتد برس، وأخبار بلا حدود.

وهدفت الجلسة إلى إبراز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مهنة الصحافة وكيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء الصحفي وتطوير ممارسات الإعلام.

وأدارت الجلسة الإعلامية ساندرا غاثمان، وشارك فيها كل من تروي ثيبودو، مدير المنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في وكالة أسوشيتد برس، وديفيد ويلكينسون، المدير التنفيذي لرويترز إيماجن، وجوي ماربرغر، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمحتوى في "آرك إكس بي" (Arc XP) بواشنطن بوست، وتاكاشي أوسوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "نو بوردر" والصحفي ورائد الأعمال.

واستعرض اليوم الثاني للمؤتمر بحوث زمالة الجزيرة، التي خصصها معهد الجزيرة للإعلام لدراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة والتحديات التي تواجه الصحافة مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والفرص التي تتيحها هذه التقنية لتطوير الممارسات الصحفية في المستقبل.

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وأعد البحوث كل من الباحث بكر عبد الحق، الذي جاءت دراسته تحت عنوان "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق المعلومات الخاطئة والمضللة خلال حرب غزة 2023″، والباحثة كوثر صالح، التي حملت دراستها عنوان "تقييم الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار السياسية: أخبار الذكاء الاصطناعي الأصلية نموذجا"، والباحث بسام الشميري، الذي تناولت دراسته "توظيف الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات". وأدار الجلسة الصحفي محمد خمايسة، المحرر بمعهد الجزيرة للإعلام.

وناقشت الجلسة الأخيرة في المؤتمر، التي أدارتها المذيعة روعة أوجيه، وحملت عنوان "التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة من زاوية أكاديمية، مسلطة الضوء على قضايا مثل تحيز الخوارزميات وتأثيره في القيم الصحفية وأخلاقيات المهنة.

وتطرقت الجلسة، أيضا، إلى التحديات التي قد يواجهها الإعلام في المستقبل بسبب اعتماد التكنولوجيا في إعداد ونشر المحتوى، وأهمية مواجهة قضايا الأمن السيبراني وتعزيز المناهج التعليمية والتدريبية لمواكبة هذا التطور السريع.

وشارك في الجلسة كل من جايلز تريندل، الصحفي والمدير العام السابق لقناة الجزيرة الإنجليزية، والدكتور مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك بجامعة نورث وسترن- قطر والمتخصص في تحليل وسائل الإعلام وحملات التضليل والاستبداد الرقمي، والدكتورة أماني العبد، الأستاذة المساعدة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ريما دياب، مؤسسة ورئيسة منظمة جالاكسي للتكنولوجيا، وعبد الرحمن آل شافي، مدير إدارة إستراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر.

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ونظم معهد الجزيرة للإعلام، ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ورشتي عمل، الأولى قدمها أبران مالدونادو، سفير "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وأتيحت الفرصة للمشاركين لتجربة تقنيات مبتكرة تشمل أدوات الفيديو المتعددة الوسائط، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومنصات تحرير الفيديو المتطورة.

أما الورشة الثانية فقد قدمها محمد أجاز من شبكة الجزيرة، وتناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في الجزيرة، فرص استخدامه وتقليل مخاطره.

وشهد المؤتمر أيضا معرضا تقنيا ضم عددا من الشركات المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها، وقد قدم فرصة للحضور للتعرف من كثب على أحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال.

يعد مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام فرصة مهمة لعرض تجارب الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من خبراتهم، من خلال طرح تجاربهم، بجانب عرض تجارب مؤسسات عالمية رائدة، قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي، على مدى السنوات الماضية.