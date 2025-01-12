الإعلام محور جلسات اليوم الأول لمؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس السبت أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام بفندق شيراتون الدوحة والذي ينظمه معهد الجزيرة للإعلام ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والخبراء في الإعلام والتكنولوجيا.

افتتاحية المؤتمر

وفي افتتاح المؤتمر، شدد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة على أن من لا يواكب التطور التقني المتسارع الذي شهدناه في السنوات الأخيرة قد يكون جزءا من ماضي مهنة الصحافة إن حالفه الحظ، ولكنه بكل تأكيد لن يكون جزءا من مستقبلها.

وأشار سواق إلى أن هذا كان دافع الشبكة لبدء رحلة استكشاف التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في مهنة الصحافة والتي بدأت مع إطلاق النسخة الأولى من هذا المؤتمر التي نظمه معهد الجزيرة للإعلام في شهر مارس/آذار من عام 2023.

وثمّن سواق دور معهد الجزيرة للإعلام في هذا المضمار، بدءا بتنظيم النسخة الأولى من هذا المؤتمر، ومرورا بنشر عشرات المقالات ومقاطع الفيديو التي تعالج توظيف الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، وصولا إلى تقديم برامج تدريبية متطورة تعنى بتزويد الصحفيين بالأدوات العملية والمعرفة التقنية التي تمكنهم من استخدام هذه التقنيات بفاعلية ومسؤولية.

وفي نهاية كلمته، ثمن سواق دور كل قطاعات الشبكة وإداراتها المختلفة التي تضافرت جهودها على مدى الأشهر الماضية لتنظيم هذا الحدث المهم.

"أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وسائل الإعلام"

الجلسة الأولى التي أتت تحت عنوان "أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وسائل الإعلام" تناولت أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإعلام. وشارك فيها الدكتور يسري مهذب وهو مسؤول رقمي أول بمنصة غوغل السحابية، والسيد ربيع سعد وهو مدیر أول لهندسة الحلول في شركة سیسکو، والسيد شادي حداد المدير الإقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار بمايكروسوفت، والسيد دانيال هير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيوتاب، والسيد فينيسيوس فاسكونسيلوس وهو مستشار أول ورئيس ممارسات الإعلام في شركة آي بي إم.

"توظيف الذكاء الاصطناعي في شبكة الجزيرة الإعلامية"

أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي في شبكة الجزيرة؛ وذلك باستعراض التطبيقات والأدوات الذكية المستخدمة في قنوات الشبكة وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى دوره في جمع الأخبار ومعالجتها ونشرها، وخطط الطوارئ المتبعة لمواجهة أي عارض تقني أو خطأ قد ينجم عن استخدام هذه التكنولوجيا في غرف الأخبار. وشارك في الجلسة السيد رمزان النعيمي مدير دائرة الإبداع بشبكة الجزيرة الإعلامية، والسيد عاصف حميدي مدير الأخبار في قناة الجزيرة العربية، والسيد ديفيد هوستيتير مدير دائرة تطوير المنتجات بشبكة الجزيرة الإعلامية، والدكتور محمد بن نعمون خبير الذكاء الاصطناعي بشبكة الجزيرة.

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وتستمر جلسات المؤتمر حتى نهاية اليوم الأحد ويتخللها استعراض 3 بحوث من برنامج زمالة الجزيرة لعام 2024 التي قدمت رؤى متعددة حول كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الصحافة في المستقبل.

وتُقام 4 ورشات عمل تدريبية على هامش المؤتمر، كما سيتضمن المؤتمر معرضًا تقنيا يشارك فيه عدد من الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، مما يتيح للمشاركين فرصة التعرف على الابتكارات الحديثة في هذا المجال.