مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام

تنطلق أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام -يومي السبت والأحد القادمين 11 و12 يناير/كانون الثاني- بفندق الشيراتون الدوحة الذي ينظمه معهد الجزيرة للإعلام ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والخبراء في الإعلام والتكنولوجيا.

يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأخبار ودقتها، واستعراض أحدث الأدوات والتطبيقات المستخدمة في صناعة الإعلام، إلى جانب تقديم تجارب دولية ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، كما يسعى المؤتمر إلى مناقشة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن ذلك سيوفّر المؤتمر مساحة للنقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العاملين في المجال الإعلامي.

سيُعقد في المؤتمر 4 جلسات، موزعة على يومي المؤتمر تتضمن حوارات بين مختصين حول أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وسائل الإعلام، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في شبكة الجزيرة الإعلامية، وفي غرف الأخبار من بينها تجارب منصات صحفية رائدة مثل رويترز وواشنطن بوست وأسوشيتد برس وأخبار بلا حدود، لإبراز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مهنة الصحافة والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام وستتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة من منظور أكاديمي.

إعلان

بالإضافة إلى كل ما سبق سيتخلل المؤتمر استعراض 3 بحوث من برنامج زمالة الجزيرة لعام 2024 التي قدمت رؤى متعددة حول كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الصحافة في المستقبل.

وفي السياق ذاته تُقام 4 ورشات عمل تدريبية على هامش المؤتمر، كما سيتضمن المؤتمر معرضًا تقنيًا يشارك فيه عدد من الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، مما يتيح للمشاركين فرصة التعرف على الابتكارات الحديثة في هذا المجال.