طرق لمشاهدة مؤتمر آبل

ساعات قليلة تفصلنا عن مؤتمر آبل 2024، والذي يعدّ الحدث السنوي الأكثر ترقبا لجمهور الشركة الأميركية حول العالم، خصوصا مع تأكيد الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 16 خلال هذا الحدث، حيث تكشف الشركة اليوم الاثنين عن مواصفات طرازات آبل الأساسية لآيفون 16، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تُدمج لأول مرة بخصائص الذكاء الاصطناعي.

وما يجعل هذا الحدث المقام بمقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، استثنائيا هو تقديم الشركة المجموعة الأولى من أجهزة آيفون المدمجة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي يتيح للمستخدمين إنشاء نصوص وصور).

موعد مؤتمر آبل آيفون 16

سيعقد مؤتمر الإعلان عن آيفون 16 تحت شعار "حان وقت التوهج" (its Glowtime) مساء اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد حدث آبل الليلة؟

من المقرر أن يتم بث الحدث عبر الإنترنت من مسرح ستيف جوبز في "آبل بارك" (Apple Park) في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، ليتمكن الجميع من متابعته.

ويمكن مشاهدة مؤتمر آبل 2024 مباشرة عبر موقع آبل الرسمي على الإنترنت، أو عبر تطبيق "آبل تي في" (Apple TV).

كما سيتم بث الحدث على الصفحات الرسمية لشركة آبل عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وفيسبوك وإنستغرام، هذا بجانب قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

شاهد حدث آبل من خلال موقع الجزيرة

موقع الجزيرة يقوم عن طريق رابط صفحة آبل على يوتيوب بنقل حدث آبل من خلال هذه الصفحة بالضغط مباشرة على الفيديو الموجود في الصورة الرئيسية.