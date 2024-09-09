إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول "تريليونير" في العالم بحلول 2027

يتوقع تقرير جديد عن الثروة العالمية أن يكون إيلون ماسك يسير في الطريق الصحيح ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027.

ماسك، البالغ من العمر 53 عاما، هو حاليا أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 251 مليار دولار (191 مليار جنيه إسترليني)، وفقا لمؤشر بلومبيرغ (Bloomberg) للمليارديرات.

ومع ذلك، وفقا لنتائج أكاديمية "إنفورما كونكت"، فإن ثروته تنمو بمعدل متوسط يبلغ 110% سنويا. وهذا يعني أنه في حال نمو ثروته بالمعدل نفسه فقد يحصد لقب التريليونير خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للنتائج.

ويشير التقرير نفسه "نادي التريليون دولار" لعام 2024 إلى أن قيمة شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة لماسك تبلغ 669.3 مليار دولار (509.7 مليارات جنيه إسترليني). كما أن معدل نموها مرتفع للغاية يصل إلى 173.3% سنويا وفقا لأكاديمية "إنفورما كونكت"، وذلك يعني أن الشركة وحدها قد تتجاوز تريليون دولار (0.76 تريليون جنيه إسترليني) بحلول العام المقبل.

وتشمل أعمال ماسك الأخرى شركة تصنيع المركبات الفضائية "سبيس إكس" (SpaceX)، وشركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك"، وشركة "بورينغ"، وهي شركة تابعة سابقا لشركة "سبيس إكس" ولكنها الآن شركة بناء أنفاق خاصة بها.

وليس مستبعدا أن تكون أغنى شركتين بالعالم، حسب تقرير النمو، هما مايكروسوفت (Microsoft) (3.4 تريليونات دولار أو 2.6 تريليون جنيه إسترليني) وآبل (Apple) (3.3 تريليونات دولار أو 2.5 تريليون جنيه إسترليني)، إذ وصلت شركتا التكنولوجيا العملاقتان إلى علامة تريليون دولار في عامي 2019 و2018 على التوالي.

ومن جهة أخرى، قدرت أكاديمية "إنفورما كونكت" أن مؤسس تكتل الأعمال الهندي غوتام أداني هو ثاني أقرب شخص ليصبح تريليونيرا، مع معدل نمو سنوي يبلغ 123%، إذ يشاع أنه سيبلغ هذه اللحظة البارزة بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أيضا أن يصبح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا "إنفيديا" (Nvidia)، وقطب الطاقة والتعدين الإندونيسي براغوغو بانجيست، من أصحاب التريليونات بحلول عام 2028، وفقا لمساراتهم الحالية.