غوغل تجبر المؤثرين على المراجعات الإيجابية.. "فريق بكسل" تحت الهجوم

لم تمض ساعات على كشف شركة "غوغل" عن عائلة الهواتف الذكية الجديدة التابعة لها "بكسل 9" قبل بدء الهجوم عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والسبب وراء هذا الهجوم هو صورة تم تسريبها لبرنامج "تيم بكسل" (Team Pixel) الذي يضم مجموعة من المؤثرين تمكنوا من الحصول على هواتف "بكسل" قبل طرحها رسميا.

أظهرت الصورة أن "غوغل" تجبر المؤثرين المشاركين في هذا البرنامج الترويجي على نشر المراجعات الإيجابية فقط عن هواتفها الجديدة، وعدم ذكر أي سلبيات أو وضعها في مقارنة مباشرة مع المنتجات الأخرى.

أثار هذا الأمر حنق المجتمع التقني حول العالم، لتبدأ أصابع الاتهام تتجه إلى الشركة بكونها تزور المراجعات وتحاول خداع المستخدمين لجعل هواتفها تبدو أكثر تميزا من المنافسين، ولكن هل تعمدت "غوغل" فعل ذلك؟ وما قصة هذه الصورة؟ والأهم هل تستحق هواتف "بكسل 9" كل هذه الضجة؟

تملك الشركات التقنية العديد من الأسلحة التسويقية في ترسانتها، ولكن من ضمن هذه الأسلحة وأقواها هو إرسال نسخة من منتجاتها المختلف إلى المؤثرين والمراجعين والصحفيين التقينين من أجل الحصول على تغطية تساعدهم في الترويج لمنتجاتهم، ولا تعد هذه الآلية حصرية لشركة "غوغل"، إذ تقدم العديد من الشركات هذه الآليات بشكل واسع ولكن بأشكال مختلفة تتناسب مع خطط الشركات التسويقية.

ومن المهم وضع حد واضح وفاصل للتفرقة بين المؤثرين بشكل عام والمراجعين التقنيين، إذ يختص التقنيون بتحليل الهواتف والمنتجات وتقديم رأي مبني على خبرة وتجارب عديدة سابقة للمنتج من ناحية تقنية بشكل أساسي مع وضع المنتج في مقارنة أمام المنافسين، وعلى عكس ذلك، فإن المؤثرين لا يهتمون بالجوانب التقنية أو وضع المنتج في المقارنة أمام الشركات الأخرى إما لغياب الخبرة التقنية اللازمة للحكم على المنتجات أو لأنهم لا يعملون في هذا القطاع تحديدا.

وفق التصريحات التي قدمتها "غوغل" فضلا عن عدد من المنافذ الإعلامية التقنية، فإن برنامج "تيم بكسل" ليس مخصصا للمراجعين التقنين أو الصحافة التقنية بشكل عام، بل هو مختص بالمؤثرين بشكل مباشر، وهذا يعني أن الشركة صممت البرنامج ووضحت بنوده بناء على استخدام المؤثرين فقط وليس التقنيين.

بالطبع، اتخذ بعض الناشئين في قطاع المراجعات التقنية من هذا البرنامج وسيلة للحصول على هواتف "بكسل" قبل المستخدمين المعتادين وبشكل مجاني، ولكن هذا لا يعني أنهم حصلوا عليه للمراجعة وتقديم رأيهم التقني، بل إن الهدف من هذا البرنامج هو الترويج للهاتف بشكل مباشر وجعله يبدو مناسبا للمستخدمين.

فضلا عن ذلك، فإن "غوغل" لا تدير هذا البرنامج بنفسها بشكل مباشر، بل تعتمد على شركة تسويق أخرى مختصة بالعمل مع المؤثرين والمنافذ الإعلامية حول العالم، وهي تدعى "1000 رأس" ( 1000heads)، أي أن البند الواضح في الصورة لا يشير إلى رؤية وفلسفة "غوغل" بشكل أساسي، لأنها ترسل منتجات المراجعة بشكل مباشر إلى المراجعين دون وضع قيود على ما يمكن قوله.

في أعقاب الضجة التي حدثت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت "غوغل" بالتعاون مع أكثر من مصدر عبر مدير قسم التواصل كايلا جير، مؤكدة أن ما حدث هو خطأ لغوي فادح وقد تم تلافيه بالفعل، وهو لا يعكس وجهة نظر "غوغل" في المراجعات.

تماشت آراء عدد من الخبراء التقنيين مع تصريح "غوغل"، مؤكدين أن وجود مثل هذا البرنامج يضر بعملهم ويجعل المستخدم النهائي حائرا بين رأي التقني الخبير وبين رأي المؤثرين الذين لا يملكون خبرات تقنية كافية للتعليق وبناء رأي مناسب وحقيقي حول المنتج، مثل "إم كيه بي إتش دي" (MKBHD) الذي شارك مقطع فيديو عبر تغريدة في "إكس" حول هذا الأمر، وأشار إلى أن المستخدم المعتاد لا يهتم للفارق بين المؤثر العام وبين الخبير التقني والمراجع التقني، إذ ينظر إلى أي شخص يحصل على الهاتف أنه خبير تقني ومراجع، فضلا عن تعمد بعض المؤثرين الترويج لأنفسهم بهذا الشكل.

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024