كوالكوم تخطط للاستحواذ على أجزاء من شركة إنتل

قالت مصادر مطلعة إن شركة "كوالكوم" (Qualcomm) تدرس إمكانية الاستحواذ على أجزاء من قسم التصميم التابع لشركة "إنتل" (Intel) لتعزيز محفظة منتجات الشركة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

فوفقا لمصدرين على دراية بالموضوع، فإن شركة صناعة الرقائق المحمولة كوالكوم قامت بدراسة الاستحواذ على أجزاء مختلفة من إنتل، التي تكافح من أجل توليد السيولة وتتطلع إلى التخلص من وحدات الأعمال وبيع أصول أخرى.

وقال أحد المصادر إن أعمال تصميم الحواسيب الشخصية التي تقدمها إنتل محل اهتمام كبير من المسؤولين التنفيذيين في كوالكوم، لكنهم يتطلعون إلى جميع وحدات التصميم التابعة للشركة.

قال مصدر مطلع آخر إنه سيكون من غير المنطقي أن تستحوذ كوالكوم على أجزاء أخرى من إنتل مثل قسم الخوادم. وقال متحدث باسم شركة إنتل "إن كوالكوم لم تتواصل مع إنتل بشأن استحواذ محتمل"، وأضاف "نحن ملتزمون بشدة بأعمال أجهزة الحاسوب الخاصة بنا". ومن جهة أخرى، رفضت كوالكوم التعليق.

وفي سياق متصل، انخفضت أسهم كوالكوم بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 1% في تداولات ما قبل السوق الأميركي يوم الجمعة.

تعمل شركة كوالكوم، التي تبلغ قيمتها 184 مليار دولار وتعتبر آبل من عملائها، على شراء أجزاء من إنتل منذ عدة أشهر. ولم تنتهِ كوالكوم من خططها ولا تزال قيد التغيير، وفقا للمصدين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما لأنهما لم يُخوّلا بمناقشة الأمر علنا.

وقد أعلنت شركة إنتل الشهر الماضي عن نتائج كارثية للربع الثاني، الذي شمل تخفيضا بنسبة 15% من عدد موظفيها وتوقفا مؤقتا عن دفع أرباح الأسهم. ويواجه المديرون التنفيذيون تحديا في كيفية مواصلة تمويل خطط الشركة الإنتاجية وتوليد النقد.

وقد تراجعت إيرادات قطاع العملاء في شركة إنتل للحواسيب بنسبة 8% إلى 29.3 مليار دولار العام الماضي، وسط ضعف عام في سوق الحواسيب المحمولة. وبالمقابل، حققت شركة كوالكوم إيرادات إجمالية بلغت 35.82 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت إنتل شريحة حواسيب جديدة تُدعى "لونر ليك" (Lunar Lake) والتي تدّعي أنها تقدم أداء متفوقا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة إنتل الأسبوع المقبل للنظر في اقتراح من باتريك بول جيلسنجر المدير التنفيذي لإنتل ومديريها الآخرين بشأن كيفية تقليص عملياتها، في محاولة لتوفير السيولة النقدية. وتضمن الخيارات المحتملة بيع وحدتها الخاصة بالرقائق القابلة للبرمجة "ألتيرا" (Altera)، وفقما أفادت رويترز.