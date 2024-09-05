مايكروسوفت تكشف المرحلة التالية من "كوبايلوت" قريبا

ستعقد مايكروسوفت (Microsoft) حدثا خاصا لنموذجها "كوبايلوت" (Copilot) في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيكون التركيز خلاله على "المرحلة التالية من كوبايلوت"، إذ سيستضيف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا ونائب الرئيس للذكاء الاصطناعي في العمل جاريد سباتارو هذا الحدث في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المتوقع إعادة تسمية كوبايلوت بالطريقة الأكثر تقديرا لشركة مايكروسوفت. وهذا يعني أنه بدلا من تسميه "كوبايلوت في وورد"، سيصبح "مايكروسوفت 365 كوبايلوت في وورد"، إلى جانب إعادة تسمية "مايكروسوفت كوبايلوت فور مايكروسوفت 365" (Microsoft Copilot for Microsoft 365) إلى "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" (Microsoft 365 Copilot).

لن يكون حدث مايكروسوفت كله عن إعادة التسمية، وإنما من المتوقع رؤية مجموعة من ميزات كوبايلوت الجديدة لمايكروسوفت 365 التي ستحاول إغراء مزيد من الشركات للتسجيل بسعر 30 دولارا في الشهر لكل مستخدم.

فتحت مايكروسوفت ميزات الذكاء الاصطناعي لأداة كوبايلوت داخل تطبيقات أوفيس والمزيد في وقت سابق من هذا العام، ولكن لا يزال الجدل قائما بين الشركات عما إذا كان الأمر يستحق السعر الشهري المرتفع.

قد نرى أيضا مزيدا من الميزات الجديدة المعلن عنها لكوبايلوت برو، وهو اشتراك مايكروسوفت للمستهلكين في عروضها من الذكاء الاصطناعي.

يوفر الاشتراك الشهري بقيمة 20 دولارا ميزات كوبايلوت في وورد، تماما مثل الاشتراك الموجه للشركات، لكنه لم يشهد إضافة العديد من الميزات الجديدة منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، حتى قامت مايكروسوفت بإزالة ميزة "جي بي تي بلدر" (GPT Builder) من كوبايلوت برو في يونيو/حزيران من هذا العام.