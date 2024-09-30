آبل تنسحب من المفاوضات وترفض الاستثمار في "أوبن إيه آي"

ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آبل انسحبت من المفاوضات المنعقدة من أجل المشاركة في تمويل "أوبن إيه آي" التي من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة، نقلا عن شخص مطلع على الأمر، إن شركة التكنولوجيا العملاقة انسحبت أخيرا من المحادثات الخاصة بالجولة المقرر إغلاقها الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير أن شركات أخرى، مثل "مايكروسوفت" و"إنفيديا"، كانت أيضا مشاركة بالمفاوضات، مضيفا أنه من المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت حوالي مليار دولار بعد أن ضخت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.

وفي الشهر الماضي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة بأن آبل كانت في المفاوضات كجزء من جهود جديدة لجمع تمويل لشركة "أوبن إيه آي" قد يجعل من قيمة "شات جي بي تي" تتجاوز 100 مليار دولار.

وهذه القيمة العالية هي نتيجة سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أشعلته "أوبن إيه آي" بإطلاقها نموذج "شات جي بي تي" في أواخر 2022، مما دفع الشركات في مختلف الصناعات إلى استثمار مليارات الدولارات في التكنولوجيا للبقاء في الصدارة والحصول على حصة في السوق.