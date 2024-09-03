مايكروسوفت تعترف بخطأ في أداة "ريكول" لمستخدمي ويندوز 11

جعل التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 11 ميزة ريكول (Recall) القادمة وكأنه يمكن للمستخدمين إزالتها بسهولة، إلا أن شركة مايكروسوفت أعلنت أن هذا مجرد خلل وسيتم إصلاحه، بحسب تقرير لموقع ذي فيرج (The Verge).

واكتشف موقع ديسكمودير (Deskmodder) التغيير الأسبوع الماضي في أحدث إصدار "إتش 224" من ويندوز 11، حيث يبدو أن التحديث المعروف بالرمز "KB5041865" يوفر القدرة على إلغاء تثبيت أداة ريكول من قسم ميزات ويندوز.

ويقول مدير منتجات ويندوز الكبير براندون لوبلانك في بيان له: "نحن على علم بالمشكلة حيث يتم إدراج ريكول بشكل غير صحيح كخيار ضمن مربع الحوار (تشغيل ميزات ويندوز أو إيقاف تشغيلها) في لوحة التحكم.. وسيتم إصلاح هذا في التحديث القادم".

وتأجلت ميزة ريكول إيه آي (Recall AI) المثيرة للجدل، التي تقوم بإنشاء لقطات شاشة لمعظم ما تراه أو تفعله على الحاسوب، وكان من المفترض أصلا أن تُطلق هذه الميزة مع حواسيب كوبايلوت بلس (Copilot Plus PCs) في يونيو/حزيران. لكن مايكروسوفت أجبرت على تأجيل هذه الميزة بعد أن رفع باحثو الأمان مخاوفهم.

تقول مايكروسوفت إنها لا تزال على المسار الصحيح لمعاينة أداة ريكول مع ويندوز إنسايدر على حواسيب كوبايلوت بلس في أكتوبر/تشرين الأول.

وجد الباحثون في الأمان أن قاعدة بيانات ريكول التي تخزن لقطات شاشة للحاسوب كل بضع ثوانٍ لم تكن مشفرة، وأنه كان بالإمكان أن تصل البرامج الضارة إلى ميزة ريكول. ولكن حاليا، تقوم مايكروسوفت بتحويل هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون تجربة اختيارية بدلا من كونها مفعلة بشكل افتراضي، حيث ستقوم بتشفير قاعدة البيانات والتحقق من الهوية عبر ويندوز هلو (Windows Hello).

وفيما يخص مايكروسوفت ما إذا كانت ستسمح لمستخدمي ويندوز بإلغاء تثبيت ريكول بالكامل، كما يوحي ظهوره في قائمة ميزات ويندوز، فإن الشركة أكدت أن هذا كان مُدرجا "بطريقة غير صحيحة" حتى الآن.

قد تحتاج مايكروسوفت إلى إضافة خيار إلغاء تثبيت ريكول لنسخ ويندوز 11 في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. لقد تعين على مايكروسوفت بالفعل إضافة خيار إلغاء تثبيت متصفح إيدج (Edge) في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه EEA)، بالإضافة إلى إمكانية إزالة بحث الويب الذي يعمل بتقنية بينغ (Bing) في قائمة ابدأ.