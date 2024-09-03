في خطوة غير متوقعة.. انضمام ملياردير فرنسي إلى مجلس إدارة "بايت دانس"

انضم الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، مؤسس مجموعة الاتصالات الفرنسية "إلياد"، إلى مجلس إدارة مجموعة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة تيك توك، في خطوة غير متوقعة، وفقما أفاد الموقع المتخصص في مقاطع الفيديو ووكالة الأنباء الفرنسية أمس الاثنين.

وقال ناطق باسم تيك توك "سعيدون بانضمام كزافييه نيل إلى مجلس إدارتنا وبفرصة أن نكون قادرين على الأخذ بنصائحه وآرائه ورؤيته".

وتابع "سنواصل تعزيز تنوع المهارات والخبرات في مجلس إدارتنا لحماية مصالح الشركة ومختلف المساهمين فيها".

وينضم كزافييه نيل إلى مجلس إدارة يترأسه الرئيس التنفيذي لـ"بايت دانس" والمشارك في تأسيسها روبو ليانغ، ويتألف من خمسة أعضاء بينهم رجلا الأعمال الأميركيان آرثر دانتشيك ووليام إي فورد، بالإضافة إلى رجل الأعمال الصيني نيل شين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وسيحل كزافييه نيل محل فيليب لافون، مؤسس صندوق استثمار كواتو مانجمنت، بحسب موقع "نوميراما" المتخصص.

وسيتمكن قطب الاتصالات الفرنسي تاليا من المشاركة في عمليات التصويت والقرارات الإستراتيجية لشركة "بايت دانس"، التي يستخدم تطبيقها الشهير تيك توك أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة التي يتصفّح تيك توك فيها ما لا يقل عن 170 مليون شخص بينهم نسبة عالية من المراهقين والشباب، يواجه التطبيق احتمال الحظر مع إشارة الحكومة الأميركية إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

ويواجه تيك توك أيضا دعوى من وزارة العدل الأميركية تتهمه بانتهاك قوانين حماية خصوصية القاصرين.