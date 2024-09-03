في تحد لآبل.. هواوي ستعلن عن منتج "ثوري" جديد بالتزامن مع الإعلان عن آيفون 16

أعلنت شركة هواوي (Huawei) عن خطتها لعقد حدث إطلاق منتج هذا الشهر، وقد جاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من الكشف السنوي لشركة آبل (Apple)عن هاتف آيفون 16 الجديد، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لسرقة الأضواء من منافستها الأميركية.

وسيقام الحدث في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري الساعة 2:30 مساء بتوقيت بكين، وفقا لما ذكرته هواوي في منشور على خدمة ويبو (Weibo) الصينية المشابهة لمنصة إكس (X) يوم الاثنين. وسيكون هذا التوقيت في وقت متأخر من مساء التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقام حدث آبل.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 16 صباح التاسع من سبتمبر/أيلول في حدثها الذي يحمل شعار "إنه وقت التوهج".

ومن غير الواضح ما الذي تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها. فقد قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن "المنتج الرائد والمبتكر هنا".

وذكر يو أن "هذا المنتج هو منتج تاريخي فكر فيه آخرون ولكنهم لم يتمكنوا من صنعه". وأضاف المسؤول التنفيذي أنه بعد 5 سنوات من الاستثمار، حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة.

كانت هواوي في السابق أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، لكن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة تضررت بشدة بسبب العقوبات الأميركية التي منعت وصولها إلى أحدث أشباه الموصلات.

وفي العام الماضي، أطلقت الشركة التقنية التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن هاتفا جديدا يحتوي على شريحة متقدمة إلى حد ما، مما أثار دهشة صناع السياسات في واشنطن وعالم التكنولوجيا. وفي هذا العالم أطلقت هواوي هاتفا ذكيا آخر.

لقد تحدى صعود هواوي شركة آبل في الصين. فمنتجات آبل فقدت مكانتها بين أكبر 5 شركات للهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية في الصين خلال الربع الثاني من العام، وفقا لأبحاث شركة كاناليس (Canalys). في حين شهدت شحنات الهواتف الذكية من هواوي في الصين زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي الأسرع بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.