الجديد في عالم الألعاب بعد مؤتمر "غيمز كوم" الأخير

لم تعد مؤتمرات الألعاب كما كانت قبل أزمة كوفيد-19 حيث تسعى الشركات إلى إقامة أحداث افتراضية فردية تعرض فيها الجديد الخاص بها، ورغم ذلك فإن مؤتمر "غيمز كوم" (GamesCom) حافظ على وجوده مع تقديم مفاجآت جديدة في كل نسخة منه، ونسخة هذا العام لا تختلف كثيرًا بفضل مجموعة من الإعلانات المفاجئة عن ألعاب وابتكارات جديدة.

ذراع تحكم "إكس بوكس" جديدة

منذ عدة سنوات، بدأت "إكس بوكس" في تقديم مجموعة من الطرفيات والملحقات التي تسهل على المستخدمين الاستمتاع بألعابها، خاصةً ذوي التحديات البدنية في الأيدي، والآن تستمر الشركة في سياستها عبر تقديم ذراع تحكم جديدة مع وصول محسن يسهل تجربة الاستمتاع بالألعاب المختلفة.

يكمن الإبداع في برنامج "إكس بوكس" لطرح أذرع التحكم المحسنة في عدة جوانب، بدءًا من اهتمام الشركة بكل اللاعبين في العالم وتيسير الوصول إلى هذا العالم على من يواجهون التحديات البدنية، حتى إن الأذرع نفسها تم تطويرها بالتعاون مع لاعبين من ذوي التحديات، حتى تتأكد الشركة من أن الذراع مناسبة للاستخدام بالنسبة لهم وتلبي احتياجاتهم.

تأتي الذراع الجديدة بتصميم مبتكر يضع أزرار وعصا التحكم في وضع عمودي مع بعضها بعضا بدلًا من كونها إلى جوار بعض في الأذرع المعتادة، هذا يجعل اللاعب يتحكم في عصا التحكم والأزرار عبر يد واحدة بدلًا من استخدام اليدين معًا.

ولم تقتصر مزايا هذه الذراع على التصميم المبتكر فقط، بل أضافت الشركة مجموعة مزايا متنوعة للتخصيص تعتمد على آليات الطباعة الثلاثية الأبعاد، إذ يمكن للاعبين طباعة ملحقات إضافية يتم تثبيتها في هذه الذراع من أجل تحسين تجربتها قدر الإمكان وجعلها تشمل كافة المستخدمين.

عرض دعائي جديد للعبة "بوردرلاندز 4" (Borderlands 4)

لم يكن حظ سلسلة "بوردرلاندز" جيدًا في عالم السينما، إذ فشل الفيلم الأخير لها في جذب المشاهدين في مختلف بقاع العالم وأصبح يعرف بأحد أكثر الأفلام فشلًا في تاريخ السينما، ولكن الأمر يختلف تمامًا مع سلسلة الألعاب الخاصة بها.

كان الكشف عن عرض دعائي جديد للجزء الرابع من السلسلة كفيلًا بإشعال الإنترنت وجعل محبي السلسلة والألعاب بشكل عام يتحدثون عنه لأيام طويلة، ورغم أن هذا العرض لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، فإنه كاف لإشعال الحماس.

تضمن الكشف أيضًا عرض مجموعة من الصور داخل اللعبة، وهي جميعًا صور في مرحلة متقدمة للغاية من التطوير، لذا لا يمكن توقع آلية اللعب المقدمة فيها أو حتى القصة التي ستدور حولها، ولكن من المتوقع أن نرى المزيد عن اللعبة مع اقتراب موعد طرحها خلال العام المقبل.

الكشف عن جزء جديد من سلسلة "مافيا" (Mafia)

تحت عنوان "مافيا: ذا أولد كونتري" (Mafia: The old Country) تأتي الإضافة الأحدث في إحدى سلاسل الألعاب المحبوبة عالميًا، ورغم أن الجزء الأول صدر منذ أكثر من قرن، فإن اللعبة حافظت على زخمها بشكل جيد للغاية.

لم يكشف العرض الدعائي عن الكثير من التفاصيل حول عالم اللعبة، واكتفى ببعض المقاطع والمشاهد التي تعكس الفترة التاريخية التي يحدث فيها، إذ تظهر مدينة صقلية مع أسلحة قديمة بعض الشيء، في إشارة إلى أن اللعبة تدور مع بداية هجرة الإيطاليين إلى العالم الجديد وبدايات عالم المافيا.

من المتوقع أن تصدر اللعبة في عام 2025، لذا قد نرى المزيد من التفاصيل عنها في المستقبل القريب، وبحسب تصريحات الأستوديو المطور، فإن اللعبة تعيد أمجاد الأجزاء الأولى للسلسلة، وذلك بعد أن صدر الجزء الثالث منذ عدة أعوام وحظي باستقبال مختلط بسبب أسلوب اللعب المستخدم فيه وبعض التحديات التقنية.

عرض أسلوب اللعب من "كينغدوم كام: ديليفرينس 2" (Kingdom Come: Deliverance 2)

استطاع الجزء الأول من سلسلة "كينغدوم كام: ديليفرينس" سلب ألباب محبي الألعاب الإستراتيجية في وقت قياسي عبر تقديم عالم مميز، فضلًا عن أسلوب لعب وتجربة مبتكرة تختلف عن غالبية الألعاب الموجودة في هذا القطاع.

تميز الجزء الأول من اللعبة بتقديم أسلوب لعب واقعي وأقرب إلى التاريخي في قصة تبدو واقعية للغاية كأنها دارت بالفعل في القرن الخامس عشر. وبحسب ما جاء في العرض الدعائي عن الجزء الثاني، فإن هذه الميزة تكمل معنا المسيرة.

تتبع اللعبة قصة الحداد هنري سكاليتز الذي سيجد نفسه فجأةً وسط حرب أهلية ضد المملكة الرومانية بقيادة الإمبراطور سيغيسموند، ويظهر العرض الذي تصل مدته إلى دقيقتين بطل القصة وهو يمتطي الخيل ويدخل في بعض الصراعات الصغيرة التي تعتمد على السيوف والخناجر والأسلحة الطويلة المدى، فضلًا عن بعض المشاهد السينمائية التي تظهر جمال طبيعة اللعبة.

من المتوقع أن تصدر اللعبة في فبراير/شباط 2025 إذا لم تحدث أي تأجيلات، وبحسب ما ظهر في العرض الدعائي، فإن تطوير اللعبة انتهى تقريبًا وأصبحت جاهزة للتجربة بشكل كاف.

"إنديانا جونز آند ذا غريت سيركل" (Indiana Jones And The Great Circle) تصدر على أجهزة "بلاي ستيشن 5"

عندما استحوذت مايكروسوفت على شركة "بيثيسدا" (Bethesda) شعر مالكو أجهزة "بلاي ستيشن 5" بغصة، وذلك لأنهم أدركوا أن اللعبة القادمة الكبيرة التي تعمل عليها الشركة من بطولة "إنديانا جونز" لن تصل إليهم وستكون حصرية لأجهزة "إكس بوكس".

وقد كان الحال هكذا حتى معرض "غيمزكوم 2024″، إذ تفاجأ العالم بالإعلان عن موعد صدور اللعبة، فضلًا عن تأكيد وصولها إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5″، إلى جانب أجهزة الحاسب الشخصي و"إكس بوكس".

تتبع اللعبة قصة إنديانا جونز وهو يحاول الهرب من أعضاء قوى المحور الأشرار الذين يحاولون سرقة آثار تاريخية قادرة على تغيير العالم، ومن خلال المشاهد التي ظهرت في العرض، فإن اللعبة تشبه سلسلة "انشارتد" المميزة من ألعاب "بلاي ستيشن"، وهو أمر منطقي كون شخصية نيثن دريك مبنية بشكل جزئي على إنديانا جونز.

تصدر اللعبة في موعدين مختلفين بسبب سياسة مايكروسوفت الجديدة، في البدءِ تصدر على أجهزة "إكس بوكس" والحاسب الشخصي في ديسمبر/كانون الأول القادم، وبعد ذلك تصدر في أبريل/نيسان 2025 على أجهزة "بلاي ستيشن 5".