هل هي خطوة للخروج النهائي؟.. غوغل تقيد إنشاء حسابات جديدة في روسيا

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة التنمية الرقمية الروسية بأن غوغل قيّدت إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس.

وكانت غوغل قد تعرضت لضغوط في روسيا لسنوات عدة، خاصة لعدم حذفها المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني، ولحظر قنوات يوتيوب لوسائل الإعلام الروسية والشخصيات العامة منذ حرب موسكو على أوكرانيا. وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) عن وزارة التنمية الرقمية الروسية أن "غوغل قيدت إنشاء حسابات جديدة، كما سجل مشغلو الاتصالات في روسيا انخفاضا كبيرا في عدد الرسائل القصيرة التي أرسلتها الشركة للمستخدمين الروس".

ولم تستجب كل من غوغل والوزارة على الفور لطلبات التعليق لرويترز. وقالت الوزارة إنه لا يوجد ما يؤكد أن غوغل ستستمر بإرسال الرسائل النصية الخاصة بتأكيد الحساب في المصادقة الثنائية. بحسب ما ذكرت "إنترفاكس".

وأضافت الوزارة "نوصي جميع مستخدمي خدمات غوغل بإنشاء نسخ احتياطية من بياناتهم والانتقال لاستخدام طرق بديلة للمصادقة الثنائية أو إلى المنصات المحلية".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت غوغل تعطيل حسابات "أدسينس" (AdSense) في روسيا، وتوقفت عن عرض الإعلانات على المستخدمين في روسيا منذ مارس/آذار 2022، كما أوقفت تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل أو يرفض أو يتسامح مع الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جهة أخرى، حظرت غوغل أكثر من ألف قناة على يوتيوب، من بينها الأخبار المدعومة من قبل الدولة، وأكثر من 5 ملايين مقطع فيديو.

وقد سُجل بطء في سرعة خدمة يوتيوب في روسيا خلال الأشهر الأخيرة. وهنا يُلقي المشرعون الروس اللوم على عدم قدرة غوغل على تحديث المعدات، وهو ما تتنازع عليه الشركة وخبراء التكنولوجيا.