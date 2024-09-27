هجوم إلكتروني على محطات قطار بالمملكة المتحدة يعوق شبكة "واي فاي" لبث رسالة معادية للإسلام

تعرض نظام الاتصالات اللاسلكية العامة في أبرز محطات القطار في المملكة المتحدة لهجوم سيبراني يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وطال محطات مانشستر بيكاديللي وبرمنغهام نيو ستريت وإدنبره وايفرلي وغلاسكو سنترال و10 محطات أخرى في لندن، وفقا لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن صفحة الويب الخاصة بالواي فاي أظهرت بعد الاختراق عبارة "نحبك أوروبا"، تليها رسالة معادية للإسلام تتضمن قائمة من سلسلة هجمات إرهابية.

وقامت شركة نيتوورك ريل، التي تدير المحطات، بتعليق خدمات الواي فاي في المحطات في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع ما وصفته بأنه حادث أمن سيبراني.

وقال متحدث باسم شركة نيتوورك ريل: "نتعامل حاليا مع حادث أمني سيبراني يؤثر على الواي فاي العام في محطات شبكة السكك الحديدية التي نديرها، وهذه الخدمة تُقدم عبر طرف ثالث، وقد عُلقت حتى إكمال التحقيق".

وقالت شرطة النقل البريطانية: "لقد تلقينا تقارير نحو الساعة 05:03 مساء أمس 25 سبتمبر/أيلول، حول هجوم إلكتروني يعرض رسائل عنصرية ضد الإسلام على بعض خدمات الواي فاي لشبكة السكك الحديدية… ونحن نعمل جنبا إلى جنب شركة نيتوورك ريل للتحقيق في الحادث بأقصى سرعة".

وذكرت شركة "تيلينت"، وهي الطرف الثالث الذي يوفر خدمة الواي فاي لشركة نيتوورك ريل، إنها كانت تحقق أيضا في الحادث.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن على دراية بحادث الأمن السيبراني الذي أثر على شبكة الواي فاي العامة في محطات القطار، ونحقق مع نيتوورك ريل وأصحاب المصلحة الآخرين".

ومن جانبه، صرّح جيك مور المستشار العالمي للأمن السيبراني في "إي إس إي تي" بأن الحادث يبدو كمحاولة لجذب الانتباه بوجود ثغرات في الأمان أكثر من كونه تهديدا حقيقيا.

وبناء على التحقيقات المكثفة، قالت شركة "تيلينت" يوم 26 سبتمبر/أيلول إنه أُجري تغيير غير مصرح به من حساب موظف ضمن شركة غلوبل ريتش التي توفر بعض خدمات الواي فاي لشركة نيتوورك ريل.

وتبين أن المشتبه به هو موظف في شركة غلوبل ريتش، وفقا لما صرحت به شرطة النقل البريطانية بعد التحقيق. وقد اعتقل بتهمة ارتكاب مخالفات طبقا لقانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990 وجرائم بموجب قانون الاتصالات الخبيثة لعام 1998.

وصرّح المتحدث باسم شركة تيلينت بأن الحادث كان فعل تخريب سيبرانيا نشأ من داخل شبكة غلوبل ريتش، ولم يكن ناتجا عن اختراق أمني في الشبكة أو عطل فني. والهدف الآن هو استعادة خدمات الواي فاي العامة بحلول نهاية الأسبوع. وتواصل الشركة العمل مع نيتوورك ريل، وغلوبل ريتش، وشرطة النقل البريطانية.