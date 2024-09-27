كل ما تم الإعلان عنه في "ميتا كونيكت 2024"

يعدّ مؤتمر "ميتا كونيكت 2024" (Meta Connect 2024) حدثا موجها للمطورين، ويتضمن كلمة للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، وإعلانا عن أبرز تقنيات ميتا الجديدة.

وفي هذا العام، قدمت "ميتا" أجهزة وبرمجيات جديدة لدعم اثنين من الطموحات الكبيرة: الذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي.

وشمل هذا المؤتمر العديد من الأشياء بدءا من سماعات "كويست" (Quest) الجديدة، وتحديثات لنموذج الذكاء الاصطناعي "لاما إيه آي" (Llama AI) وحتى نموذج نظارات واقع معزز جديد بالكامل، وفقا لموقع "تيك كرانش" (TechCrunch).

وسنجمع كل ما أعلنت عنه ميتا، ونكشف عن كل ما يتعلق بحدث ميتا كونيكت 2024:

نظارات "أوريون" (Orion) الجديدة من ميتا

كشف زوكربيرغ بشكل مثير عن نظارة "أوريون" التي تقول ميتا إنها ستصبح أول نظارة واقع معزز هولوغرافية موجهة للمستخدمين، على الرغم من أنها لن تصل لهم في وقت قريب.

وأشاد زوكربيرغ بخفة وزن نظارات "أوريون" وقابليتها لتتبع اليد والعين، والأهم من ذلك أنه سيتم التحكم بالنظارة عن طريق واجهة عصبية متقدمة.

وهناك العديد من الادعاءات من ميتا في الوقت الحالي من مثل أن نظارات "أوريون" لديها أكبر مجال رؤية في أصغر شكل لنظارات واقع معزز حتى الآن.

وعلى الرغم من أننا لا نزال في وقت مبكر جدا للحصول على أي تفاصيل محددة في هذه المرحلة، فإنه يمكن اعتبارها بمثابة انتقاد لنظارات "سبيكتيكلز" (Spectacles) الجديدة، التي تتميز بحجمها الكبير ومجال الرؤية الضيق للغاية.

نظارات "كويست 3 إس" (Quest 3S)

كشفت ميتا عن نظارات الواقع الافتراضي "كويست 3 إس"، التي تأتي بديلا أقل تكلفة لنظارة "كويست 3" (Quest 3)، حيث يبدأ سعرها من 299 دولارا للإصدار بسعة 128 غيغابايتا، و399 دولارا للإصدار بسعة 256 غيغابايتا.

وتتميز النظارة الجديدة بتوافقها مع مكتبة التطبيقات والألعاب الحالية لجهاز "كويست"، رغم أن ميتا كانت متحمسة بشكل خاص لميزاتها في الواقع الافتراضي. ومع الكشف عن جهاز "كويست 3 إس"، سينخفض سعر جهاز "كويست 3" من 649 دولارا إلى 499 دولارا.

"ميتا إيه آي" (Meta AI) أصبح يدعم المحادثات الصوتية

أصبحت أداة "ميتا إيه آي" تدعم المحادثات الصوتية، وأصبح بإمكان المستخدمين طرح سؤال أو الدردشة بصوت واضح من خلال مسنجر وفيسبوك وإنستغرام وواتساب، والحصول على ردود صوتية بالمقابل.

وسيتم طرح المساعد الصوتي الرقمي مع خيارات صوتية متعددة للاختيار من بينها، بما في ذلك أصوات الذكاء الاصطناعي لبعض المشاهير الأجانب للمساعدة في جذب العملاء.

ويأتي هذا الكشف بعد يوم واحد من إعلان "أوبن إيه آي" عن ميزة وضع الصوت المتقدم "إيه في إم" (AVM) المنتظر منذ مدة طويلة، مع مظهر جديد وخمسة أصوات جديدة.

وفيما يتعلق بالإعلانات الصوتية، أشاد زوكربيرغ بأن "ميتا إيه آي" الآن لديها 500 مليون مستخدم.

إصدار نموذج "لاما 3.2" (Llama 3.2)

يستطيع نموذج "لاما 3.2" للذكاء الاصطناعي تفسير الرسوم البيانية والمخططات وتوضيح الصور وتحديد الأشياء في الصور بناء على وصف بسيط.

كما يمكنه النظر إلى خريطة حديقة وإخبارك بمدة مسار معين أو متى قد تصبح التضاريس أكثر انحدارا. وعند تزويد النموذج بمخطط يُظهر إيرادات شركة ما على مدى عام، يمكن للنماذج التعرف بسرعة على أفضل الشهور أداء.

حصلت نظارات "راي بان ميتا" الذكية على ترقيات جديدة في الوقت الذي تواصل فيه الشركة محاولاتها لإثبات أن النظارات الذكية يمكن أن تصبح الجهاز الاستهلاكي الكبير القادم.

وأهم الترقيات المحدثة هي ميزة معالجة الفيديو بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، والتي تتيح لك طرح أسئلة على نظارات "راي بان ميتا" حول ما يمكنها رؤيته أمامك.

وستحصل النظارات الشمسية المطورة أيضا على ميزة تذكير تشبه الهواتف الذكية، وترجمة مباشرة بين اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، الإضافة إلى التكامل مع تطبيقات بث الموسيقى المشهورة.

البحث البصري في "ميتا إيه آي"

عرضت ميتا قدرة الذكاء الاصطناعي في "ميتا إيه آي" على الاستجابة للتعليمات استنادا إلى الصور، بالإضافة إلى تحرير الصور المقدمة إلى الذكاء الاصطناعي بناءً على التعليقات التي يقدمها المستخدم، والتي يمكن مشاركتها في قصص إنستغرام، وإضافة صور ذكاء اصطناعي في موجز أخبار فيسبوك وإنستغرام.

وأعلنت ميتا أنها تختبر ميزة جديدة تعمل على إنشاء محتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على اهتماماتك أو اتجاهاتك الحالية بما في ذلك محتوى يتضمن وجهك والذي سيظهر موجز الأخبار مباشرة.

وعندما تصادف صورة مصممة خصيصا لك في الموجز، سترى خيارات لمشاركة الصورة أو إنشاء صورة جديدة في الوقت الفعلي.

وصرّحت المتحدثة باسم "ميتا" أماندا فيليكس بأن المنصة ستنشئ فقط صور ذكاء اصطناعي لوجهك إذا كنت قد فعّلت ميزة "إميجن يورسيلف" (Imagine yourself)، التي تتضمن إضافة الصور إلى تلك الميزة وقبول شروطها. ومن جهة أخرى يمكنك إزالة صور الذكاء الاصطناعي من الموجز في أي وقت، وفقا لموقع "ذا فيرج".

ميزات ترجمة ودبلجة متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي

لم تتوقف ميتا عند مجرد ترجمة التعليقات التوضيحية، بل أعلنت عن اختبار يستخدم أدوات الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأخذ محتوى المبدعين وإنشاء دبلجة مترجمة ومزامنة شفاه المبدعين وفقا لذلك. ولكن تقتصر التجربة على مقاطع الفيديو التي يصنعها المبدعون في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية مع ترجمات تدعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية.