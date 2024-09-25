كل ما تم طرحه في حدث سوني للألعاب "ستيت أوف بلاي"

بثت سوني عبر حسابها الرسمي في منصة يوتيوب حلقةً جديدة من برنامج الإعلان عن تحديثات "بلاي ستيشن" والعناوين الجديدة الخاصة بها "ستيت أوف بلاي" (State of play)، ورغم الإعلان المفاجئ عن موعد البث، فإن مجموعة من الشائعات ظهرت قبل الحدث بعدة ساعات تشير إلى 20 لعبة جديدة حصرية تصل إلى منصة "بلاي ستيشن 5".

لكن انتهى الحدث ولم يصل عدد الألعاب الجديدة المعلن عنها إلى 20، كما أن العديد من العناوين الرئيسية التي تسربت اختفت، ورغم هذا، فإن الحدث ضم مجموعة من المفاجآت والألعاب الجديدة التي تصل حصريًا لمحبي المنصة، وفيما يلي أهم الإعلانات في الحدث.

الجزء الثاني من "غوست أوف تسوشيما 2" (2 Ghost of Tsushima)

أثارت لعبة غوست أوف تسوشيما ضجةً كبيرة عندما صدرت للمرة الأولى قبل 4 سنوات على أجهزة "بلاي ستيشن 4″، وذلك بفضل المستوى الرسومي المذهل الذي تقدمه اللعبة، فضلًا عن آليات التحكم بالشخصيات بشكل فريد وأسلوب اللعب المميز، وهي العوامل ذاتها التي دفعت اللعبة لتحقيق نجاح نقدي وجماهيري كبير للغاية.

لم تكن سوني لتترك هذا النجاح يذهب أدراج الرياح، لذا كشفت اليوم الأربعاء عن جزء جديد من السلسلة ذاتها، ولكن هذه المرة تحت اسم "غوست أوف يوتي" (Ghost of Yōtei)، في إشارة إلى جبل يوتي الواقع على حدود اليابان، وهي المنطقة التي تدور أحداث اللعبة بها.

تتشابه اللعبة مع الجزء السابق في أسلوب اللعب وآلية عرض القصة ومستوى الرسوميات، فضلًا عن الخطوط العريضة للقصة التي تتضمن بطلًا يحاول الانتقام ويحمل قناعًا يمنحه لقب الشبح، رغم أن القصة تدور بعد أكثر من 300 عام من الجزء الأول ولا علاقة لها بالجزء الأول.

من المخطط أن تصدر اللعبة حصرًا لأجهزة "بلاي ستيشن 5" في عام 2025، ويذكر أن غوست أوف يوتي هي أول لعبة يطوّرها أستوديو "ساكر بنش" (Sucker Punch) لأجهزة "بلاي ستيشن 5".

نسخة محسنة من "هورايزون زيرو دون" (Horizon Zero Dawn)

كانت لعبة "هورايزون زيرو دون" إحدى أبرز الألعاب التي عززت من قوة "بلاي ستيشن 4" فور صدورها، ورغم أن اللعبة كانت متاحة عبر خاصية اللعب العكسي مع أجهزة "بلاي ستيشن 5″، فإن سوني قررت تحسينها بشكل كامل لتناسب المنصة، فضلًا عن أجهزة الحاسب الشخصي.

اللعبة تتوفر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم بسعر 10 دولارات لترقية النسخ القديمة، وسوف تضم 10 ساعات من التسجيل الصوتي المحسن، فيما عدا ذلك فهي نسخة مطابقة للنسخة القديمة.

لعبة "ليغو هورايزون" (LEGO Horizon)

كشفت سوني أيضًا عن تعاون مستقبلي مع شركة "ليغو" لطرح نسخة خاصة من لعبتها المميزة، وهي تصدر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتعيد اللعبة طرح قصة الجزء الأول "هورايزون زيرو دون" لكن مع لمسة كوميدية كما هو الأمر مع ألعاب "ليغو" المختلفة.

موعد طرح "مونستر هانتر وايلدز" (Monster Hunter Wilds)

تملك لعبة مونستر هانتر وايلدز مكانة خاصة لدى محبي السلسلة، لأنها من العناوين التي تقدم عالمًا مفتوحًا واسعًا يضم العديد من المخلوقات الجديدة وآليات اللعب الجديدة أيضا، ورغم أن الإعلان عن اللعبة تم سابقًا، فإن سوني كشفت عن موعد طرحها، وسيكون في فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل عن اللعبة في معرض "طوكيو" للألعاب.

الكشف عن أسلوب لعب "هيل إذ آس" (Hell is US)

حمل البث أيضا المشاهد الأولى من أسلوب لعب "هيل إذ آس" القادمة من أستوديو "روق فاكتور" (Rouge Factor)، وهي لعبة رعب من منظور الشخص الثالث تقدّم عالمًا مليئا بالكائنات الغريبة التي تحاول قتلك.

للوهلة الأولى، تبدو اللعبة وكأنها جزء من ألعاب "سولز" أو تنتمي إلى الفئة ذاتها حيث تتوفر العديد من الأسلحة، فضلًا عن آليات لعب معقدة، وتجربة لعب دون تقديم أي أدلة أو نصائح للاعبين، في محاولة من الأستوديو لغمر اللاعب في التجربة المرعبة لأقصاها.

تصدر اللعبة حصرًا لأجهزة "بلاي ستيشن 5" خلال العام المقبل دون تحديد موعد ثابت لصدورها.

لعبة "بال ورلد" (Palworld) تصل "بلاي ستيشن 5"

بعد نجاح ساحق، تمكنت لعبة "بال ورلد" من تحقيقه على منصة الحاسب الشخصي، تصل اللعبة الآن مع كافة المحتوى الخاص بها إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5″، وهي متاحة منذ اليوم ويمكن شراؤها وتحميلها عبر متجر المنصة.

يذكر أن اللعبة حاليًا تخوض معركة قانونية ضد عالم "بوكيمون"، إذ تدعي الأخيرة أن تصميمات الوحوش في "بال ورلد" مسروقة منها.

إعادة تطوير "ليغاسي أوف كين" (Legacy of Kain)

تحدثت الشائعات بشكل مكثف عن عودة سلسلة "ليغاسي أوف كين" عبر نسخة محسنة تصدر لأجهزة "بلاي ستيشن 5″، وقد تم الإعلان عنها خلال الحدث، تضم النسخة المحدثة لعبتين، وهما "سول ريفر" (Soul Reaver) بجزءيها.

من المتوقع أن تصدر اللعبة في ديسمبر/تشرين الأول المقبل، وهي تعد من كلاسيكيات عالم الألعاب التي تقدم أسلوب لعب ممتع وقصة فريدة من نوعها.

ألوان جديدة لمتحكمات "بلاي ستيشن 5"

ضم الحدث أيضا إعلانًا عن مجموعة من أذرع التحكم الجديدة لأجهزة "بلاي ستيشن 5″، وهي تأتي بألوان مختلفة من ضمنها تصميم مخصص للعبة "فورتنايت" (Fortnite) إلى جانب ألوان لامعة جديدة، كما كشفت الشركة عن أغلفة للمنصة تحمل الألوان ذاتها.