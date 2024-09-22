هل يعمل مصمم آبل مع رئيس "أوبن إيه آي" على الإطاحة بعرش آيفون؟

أكد جوناثان إيف، وهو أحد كبار المصممين السابقين في شركة آبل، أنه يعمل مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" على مشروع أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء هذا التأكيد بناءً على مقتطفات من الملف الشخصي لإيف في صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد مرور قرابة عام على تقارير عن إمكانية التعاون بين ألتمان والمصمم المخضرم في آبل لأول مرة.

ولم تُذكر أي تفاصيل حول المشروع، ولكن يُشاع أن إيف التقى ألتمان من خلال براين تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" (Airbnb)، وأن المشروع يُمول من قبل إيف وشركة "إيمرسون كوليكتيف" (Emerson Collective).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه يمكن جمع مليار دولار من التمويل بحلول نهاية العام، ولكنها لم تذكر ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بانك" (SoftBank)، الذي كان يشاع العام الماضي بأنه قد استثمر مليار دولار في المشروع.

ويضم المشروع حاليا 10 موظفين فقط، ولكن من بينهم تانغ تان وإيفانز هانكي، وهما شخصيتان رئيسيتان عملا مع إيف على أجهزة آيفون. وبحسب التقارير، فإن شركة جوناثان إيف المعروفة باسم "لوف فورم" (LoveFrom) ستعمل على تصميم الجهاز.

ويقال إن الفريق يعمل حاليا في مكتب بمساحة 3 آلاف متر مربع في سان فرانسيسكو، كجزء من شريط عقاري بقيمة 90 مليون دولار اشتراه إيف في كتلة عقارية واحدة بالمدينة.

هل يؤدي تعاون إيف وألتمان للإطاحة بعرش آيفون؟

وبالنسبة للجهاز نفسه، تقول صحيفة نيويورك تايمز إن إيف وألتمان ناقشا موضوع "كيف مكّن الذكاء الاصطناعي التوليدي من إنشاء جهاز حوسبة جديد لأن التكنولوجيا يمكن أن تفعل أكثر للمستخدمين من البرمجيات التقليدية"، بفضل قدرتها على التعامل مع الطلبات المعقدة. وفي العام الماضي، ترددت شائعات مفادها أن الجهاز مستوحى من تقنية شاشة اللمس والآيفون.

ولكن يبدو أن هناك قليلا من التفاصيل مُحددة بدقة. وقال مارك نيوسون، المؤسس المشارك لشركة "لوف فورم" لصحيفة نيويورك تايمز إن موضوع منتج الذكاء الاصطناعي هذا ومتى سيطرح في السوق لا يزال قيد الدراسة.