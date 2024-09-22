اجتاحت مقاطع الفيديو القصيرة عالم التواصل الاجتماعي بقوة، مما دفع فيسبوك إلى طرح مقاطع فيديو ريلز، التي أصبحت واحدة من أكثر أشكال المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي رواجًا في السنوات الأخيرة.

وتُعد ريلز بمنزلة إجابة فيسبوك على مقاطع الفيديو القصيرة التي انتشرت في كل مكان، ويمكنك من خلالها نشر نصائح اللياقة البدنية ومقاطع البودكاست القصيرة.

ومع وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، يظل فيسبوك موقعًا بارزا ومهمًا للتواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى دخول عالم مقاطع الفيديو القصيرة عبر ريلز.

في عام 2022 أطلق فيسبوك ميزة ريلز في أكثر من 150 دولة، وخصص مبلغًا قدره مليار دولار للمبدعين. وفي ظل التركيز المتزايد على المحتوى المرئي، أصبحت ريلز من فيسبوك واحدة من الأدوات الرئيسية للمبدعين لبناء جمهور وتحقيق الأرباح من خلال التفاعل.

وإذا كنت مستخدمًا لموقع فيسبوك، فلا بد أنك سألت نفسك كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز، أو كيفية الربح من خلال ريلز، هما سؤالان طبيعيان نظرًا إلى أن المنصات المختلفة لديها نظام دفع يعتمد على المشاهدات.

وفي التقرير التالي، نحاول توضيع كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز؟ وما العوامل التي تؤثر في أرباحك من ريلز؟ وكيف يمكنك زيادة دخلك بطريقة مستمرة؟ مع تحليل لكافة جوانب الربح من ريلز.

ما فيسبوك ريلز؟

تُعدّ فيسبوك ريلز بمنزلة مقاطع فيديو قصيرة ينشئها المستخدمون ويشاركونها عبر المنصة، ويصل طول هذه المقاطع إلى 90 ثانية، وهي مليئة بالمحتوى الإبداعي الذي يتراوح بين المشاهد الكوميدية والرقصات إلى الإرشادات والقصص الشخصية.

وتوفر هذه المقاطع أدوات تحرير متنوعة، مثل أدوات التحكم في السرعة والمؤقتات وتأثيرات الواقع المعزز لجعل كل مقطع فيديو فريدًا، وغالبًا ما يستخدم المبدعون مقطوعات موسيقية شهيرة أو أصواتًا أصلية لإضافة طبقة إضافية من الجاذبية.

كيفية تحقيق الدخل من فيسبوك ريلز

فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا لتحقيق الدخل من فيسبوك ريلز:

1- الإعلانات: تتمثل إحدى أسهل الطرق للكسب من فيسبوك ريلز في إضافة الإعلانات التي تظهر قبل أو أثناء أو بعد تشغيل مقطع ريلز. يدفع فيسبوك في المتوسط ما بين 8 و10 دولارات لكل 1000 مشاهدة. ويحصل فيسبوك على 45% من المبلغ الذي تربحه عبر الإعلانات، وقد يختلف المبلغ المحدد بناءً على عوامل من مثل تكلفة كل ألف ظهور للإعلان، وعدد مرات الظهور، وعدد المتابعين، والموقع الجغرافي. ومع ذلك، ليس كل شخص مؤهلاً لإضافة الإعلانات، إذ يجب أن تكون جزءًا من برنامج فيسبوك كرياتر ستوديو (Facebook Creator Studio) مع استيفاء معايير الأهلية.

2- نجوم فيسبوك: تُعد نجوم فيسبوك بمنزلة هدايا افتراضية يمكن للمعجبين إرسالها إلى صناع المحتوى، ويدفع فيسبوك للمبدع مقدار 0.01 دولار مقابل كل نجمة. ومن أجل استخدام نجوم فيسبوك، يجب أن يكون لديك 500 متابع على الأقل لفترة 30 يومًا متتالية، وأن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، وأن تكون مقيمًا في بلد مؤهل للحصول على النجوم.

3- برنامج ريلز بلاي بونس (Reels Play Bonus): تستطيع تحقيق الدخل من فيسبوك ريلز من خلال الانضمام إلى برنامج مكافأة ريلز، وهو برنامج حوافز محدود الوقت يدفع للمبدعين المؤهلين مقابل إنشاء ومشاركة مقاطع ريلز. ويتوفر البرنامج حاليًا في مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل والمكسيك وأستراليا. ويعتمد المبلغ الذي يمكن كسبه من البرنامج على عدد وجودة مقاطع ريلز، ويمكنك كسب ما يصل إلى 35 ألف دولار شهريًا من البرنامج، حسب منطقتك.

4- التسويق بالعمولة: تستطيع كسب العمولات من خلال الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تستخدمها أو توصي بها لجمهورك. ويمكنك إنشاء مقاطع ريلز لإظهار كيفية استخدامك للمنتجات أو الخدمات، أو مشاركة المراجعات، أو تقديم النصائح والدروس التعليمية مع تضمين رابط أو رمز في عنوان مقطع ريلز أو السيرة الذاتية وتوجيه المشاهدين للنقر عليه أو استخدامه لإجراء الشراء.

5- الرعاية: تُعد بمنزلة طريقة أخرى لتحقيق الدخل من ريلز، إذ يمكنك الشراكة مع العلامات التجارية التي تريد الوصول إلى جمهورك، ويمكنك إنشاء ريلز لعرض منتجات العلامة التجارية أو خدماتها، أو سرد قصة، أو إنشاء تحدٍ مع تضمين إفصاح ووسم في وصف ريلز ووضع علامة عبر حساب العلامة التجارية.

وإذ أردت معرفة كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز، فإنه يجب عليك في البداية معرفة أن تحقيق الأرباح من ريلز يعتمد على برنامج شركاء فيسبوك، وهو برنامج يتيح لك تضمين الإعلانات والمحتوى المدعوم.

وبمجرد التسجيل، يمكن للمبدعين تحقيق الدخل من خلال الإعلانات وأشكال أخرى من المحتوى عبر المنصة.

تحقيق أقصى قدر من أرباح فيسبوك ريلز

فيما يلي بعض الإستراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح:

إنشاء محتوى عالي الجودة يتردد صداه لدى جمهورك ويشجع على التفاعل، مع الاهتمام بجودة الفيديو من حيث الصورة والصوت عبر استخدام أدوات تحرير الفيديو المتاحة لإضافة تأثيرات مميزة.

تحسين مقاطع الفيديو من خلال إدماج مقاطع جذابة وتشجيع المشاهدين على المشاهدة حتى النهاية.

ترويج مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لزيادة الرؤية والوصول إلى جمهور واسع.

التعاون مع المبدعين الآخرين للترويج المتبادل للمحتوى وتوسيع قاعدة المشاهدين.

المشاركة في برامج وتحديات فيسبوك ريلز لتعزيز الوصول وكسب دخل إضافي محتمل.

الالتزام بمواعيد النشر مع محاولة النشر في الأوقات التي يكون فيها جمهورك المستهدف أكثر نشاطًا.

الرد على التعليقات وتشجيع المتابعين على مشاركة الفيديوهات يعزز من التفاعل ويزيد من انتشار المقاطع.

تحليل الأداء باستخدام أدوات التحليل المتاحة لفهم أي أنواع المحتوى تحقق أداءً أفضل مع التركيز على إنشاء هذه النوعية من المحتوى.

معايير تؤثر في أرباح فيسبوك ريلز

تؤثر عدة عوامل في إمكانات الربح عبر فيسبوك ريلز، ويلعب تفاعل الجمهور دورًا حاسما، إذ يؤدي التفاعل الأعلى عادةً إلى زيادة الأرباح، كما يؤثر موقع الجمهور وأداء الإعلانات المضمنة في فيسبوك ريلز أيضًا في مقدار ما يمكن لمنشئي المحتوى كسبه.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم عناصر أخرى مختلفة، مثل طول الفيديو وجودة المحتوى وتوافق مقطع الفيديو مع اهتمامات المشاهدين، في تحديد الدخل من فيسبوك ريلز.

ويميل المحتوى الذي يتردد صداه لدى جمهور واسع إلى جذب مشاهدات إضافية وأرباح أعلى محتملة. ويمكن للترويج الإستراتيجي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن يزيد عدد المشاهدين ويعزز توليد الإيرادات لمنشئي المحتوى.

وفيما يلي المعايير التي تحدد كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز:

عدد المشاهدات: يُعد هذا العامل رئيسيًا، إذ كلما زاد عدد المشاهدات التي يحققها مقطع ريلز، زادت الأرباح المحتملة.

مدة المشاهدة: يؤثر طول المدة التي يقضيها المستخدمون في مشاهدة الفيديو في الأرباح، إذ إن مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون بالكامل تحقق أرباحًا أكبر.

التفاعل: يتضمن ذلك الإعجابات والتعليقات والتفاعل، إذ إن التفاعل العالي يشير إلى محتوى ذي جودة، مما قد يرفع قيمة الأرباح.

الموقع الجغرافي للجمهور: تلعب المواقع الجغرافية دورًا مهمًا، إذ تختلف معدلات الأرباح بناءً على الموقع، وعلى سبيل المثال، المشاهدات من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تميل إلى تحقيق أرباح أعلى من تلك القادمة من مناطق أخرى.

جودة المحتوى: كلما كان المحتوى مبتكرًا وجذابًا، زادت فرص مشاهدته ومشاركته على نطاق واسع.

الإستراتيجية: يعد التوقيت المناسب للنشر أحد العوامل المؤثرة، إذ إن النشر في أوقات الذروة حيث يكون عدد المستخدمين النشطين كبيرًا قد يساعد في زيادة المشاهدات والتفاعل، بالإضافة إلى استخدام الوسوم ذات الشعبية.



كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز

بشكل عام، تتفاوت الأرباح من فيسبوك ريلز بشكل كبير بناءً على عدة عوامل. ويدفع فيسبوك لمنشئي المحتوى مبلغًا معينًا لكل 1000 مشاهدة، مع وجود عوامل مختلفة تؤثر على إمكاناتهم في تحقيق الأرباح. ويتراوح معدل الدفع لكل 1000 مشاهدة عبر ريلز من 0.01 دولار إلى 0.02 دولار، وهو ما يترجم إلى حد أقصى قدره 20 دولارًا لكل 1000 مشاهدة.

ومع ذلك، قد تتراوح الأرباح بين نحو 8.75 دولارات و10 دولارات لكل 1000 مشاهدة بناءً على عوامل من مثل موقع الجمهور ومستوى التفاعل. وفي المتوسط، يمكن لمنشئي المحتوى توقع كسب نحو 4.40 دولارات لكل 1000 مشاهدة عبر ريلز، مع اختلافات تتأثر بعوامل مثل أداء الإعلان وتفاعل المشاهد.

وأفاد صانع المحتوى نيت ريش بحصوله على 4.11 دولارات في المتوسط ​​لكل 1000 مشاهدة. وفي بعض الحالات، يبلغ الأشخاص عن حصولهم على ما يصل 10 دولارات لكل 1000 مشاهدة.

كما يستخدم فيسبوك برامج أخرى لتشجيع المزيد من التفاعل مع ريلز، وعلى سبيل المثال، فإن التحديات التراكمية تتيح لصناع المحتوى ربح 20 دولارًا عندما يصل عدد مرات تشغيل 5 مقاطع ريلز إلى 100 مرة عبر كل مقطع فيديو.

في الختام، تمثل فيسبوك ريلز فرصة مميزة لصناع المحتوى لبناء جمهور وتحقيق أرباح إضافية. وفي حين أن معدلات الأرباح قد لا تكون مرتفعة بشكل استثنائي مقارنةً بمنصات أخرى، إلا أن انتشار فيسبوك العالمي الكبير يتيح لصناع المحتوى الوصول إلى جمهور واسع.

ومن خلال اتباع الإستراتيجيات التي تناولنا في تقرير كم يدفع فيسبوك على مشاهدات ريلز؟ يمكنك زيادة فرصك في تحقيق أرباح مالية من محتواك. وبالتركيز على جودة المحتوى والتفاعل مع الجمهور، تستطيع استغلال فيسبوك ريلز بطريقة فعالة.