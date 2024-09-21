"آبل إنتلجنس" أصبح متوفرا الآن على أجهزة آيفون بالإصدار التجريبي "بيتا"

أعلنت آبل عن إصدارات "بيتا" (Beta) لكل من "آي أو إس 18.1″ (IOS 18.1) و"آيباد أو إس 18.1″ (iPadOS 18.1) و"ماك أو إس سكويا 15.1" (macOS Sequoia 15.1)، وهي تتضمن ميزات "آبل إنتلجنس" القادمة، مثل أدوات إعادة كتابة النص وتصميم "سيري" (Siri) الجديد وأداة "كلين أب" (Clean Up) والمزيد.

وهذه الميزات ليست متاحة للجميع الآن، وللتمكن من تجربتها يجب على المستخدم الوصول إلى الإصدارات التجريبية "بيتا" الخاص بشركة آبل، عن طريق موقع آبل الرسمي الخاص بإصدارات "بيتا". وبعد ذلك، يمكن رؤية تحديث الإصدار التجريبي المتاح في الإعدادات لتنزيله وتثبيته. وفقا لموقع ذا فيرج.

ويجب معرفة أن عددا قليلا فقط من أجهزة آيفون يمكنها الوصول إلى ميزات "آبل إنتلجنس": مثل هواتف "آيفون 15 برو" بالإضافة إلى "آيفون 16″ و"آيفون 16 برو" اللذين سيصدران لاحقا. كما يمكن لأجهزة "آيباد" وأجهزة "ماك" المزودة بشرائح "إم" (M1) أو أحدث تجربة "آبل إنتلجنس" أيضا.

وفي هذا الإصدار سيحصل "سيري" على تحديث كبير. حيث ستختفي أيقونة "سيري" الملونة في أسفل الشاشة، وتستبدل بحدود مضيئة لا تحجب النص.

وبالنسبة لميزاته، أصبح أذكى ويفهم بشكل أفضل حتى عندما تتلعثم في كلامك، وفي الحالات التي لا يمكنك فيها التحدث، يمكنك الكتابة له بدلا من ذلك.

وفيما يتعلق بالصور، أبرز إضافة هي "كلين أب". فعند تحديد كائن ما بإصبعك، تقوم الأداة بإزالته من خلال إنشاء خلفية تغطيه.

وطرأت تحسينات على البحث داخل التطبيق لاستيعاب استفسارات أكثر طبيعية، ويمكن للمستخدمين الآن إنشاء ذكريات عبر نص تلميحي. بحسب موقع تيك كرانش.