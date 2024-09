انفجارات وهمية ومعلومات مضللة.. صور قديمة وتقنيات ذكاء صناعي تشعل مواقع التواصل بلبنان

دوّت انفجارات في عدد من المناطق اللبنانية خلال اليوميين الماضيين، سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى جراء انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية من نوع بيجر استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله.

وصاحب التدفق الكبير من الصور والفيديوهات حول الانفجارات، صور مضللة ومزيفة كثيرة على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصورة الأكثر انتشارا في مواقع التواصل والتي تعمدت حسابات إسرائيلية نشرها، هي انفجار هاتف من نوع "أيفون" زعموا أنه في لبنان، وبعد البحث والتحقق تبيّن أن الصورة تعود إلى مارس/آذار 2021 لواقعة انفجار هاتف أيفون أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه بمنطقة المعادي بمصر.

ومن بين تلك الصور التي روجتها بعض الحسابات على مواقع التواصل، صورة لمرحاض منفجر زعموا أنها التقطت في لبنان جراء موجة التفجيرات الأخيرة. وبالبحث عن أصل الصورة، تبيّن أنها تعود إلى يناير/كانون الثاني 2020 لواقعة انفجار قنبلة بمرحاض عام في حديقة جورج الخامس التذكارية بمدينة هونغ كونغ.

🚨 Breaking: Initial reports of toilets exploding in Lebanon. Hezbollah has asked its members to avoid using toilets until further notice. pic.twitter.com/cFVSOAo0Jr

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 18, 2024