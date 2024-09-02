تغيير مفاهيم التعليم.. مدرسة "ديفيد غيم" بلندن تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدل المعلمين

اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت مدرسة "ديفيد غيم" عن إطلاق برنامج جديد للدراسة مخصص لطلاب الشهادة الثانوية تحت اسم "سيبر وينغ" (Sabrewing)، وهو البرنامج الأول من نوعه في المملكة المتحدة والذي يسمح بتدريس جميع المواد الأساسية بالكامل عبر منصات التعلم التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلا من المعلمين، وفقما ذكره مقال لموقع المدرسة على الإنترنت.

وبحسب الموقع تجسد هذه المقاربة الجديدة جوهر التعليم المتمركز حول الطالب، لدرجة أن الطلاب المسجلين في البرنامج لن يكون لديهم معلمون ولن يحتاجوا إلى إبطاء أو تسريع تعلمهم لمواكبة الفصول التقليدية.

ويشرح الموقع كيفية عمل النظام، حيث سيتبع الطلاب مسارات تعلم مخصصة لكل منهم، ويدرسون بالسرعة التي تناسبهم، ويتلقون دعما فرديا من مدربين مكرسين يراقبون تقدمهم بعناية.

سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وكل مجموعة مكونة من 20 طالبا فقط، يستخدمون فيها مزيجا من منصات الذكاء الاصطناعي على حواسيبهم ونظارات الواقع الافتراضي. وبالنسبة للسعر، سيدفع الطلاب نحو 27 ألف جنيه إسترليني سنويا مقابل الانضمام إلى برنامج "سبير وينغ"، بحسب الموقع.

يعمل سبير وينغ على تقييم الطلاب في جميع مواد الفصل وينشئ مسارات تعلم شخصية بناءً على الفجوات المعرفية الفردية لكل طالب ومجالات إتقانهم. كما يمكنه الإجابة على الأسئلة وشرح المفاهيم حسب الحاجة، وهذا يعني أن الطلاب يحصلون دائما على الدعم الكامل، ويمكنهم أخذ الوقت الذي يحتاجونه لإتقان كل موضوع قبل الانتقال إلى مواد جديدة.

ومن جانب آخر، فإن الطلاب لن يُتركوا وحدهم في الفصل، سيكون هناك ثلاثة مدربين تعليميين موجودين لمراقبة السلوك وتقديم الدعم.

يقول جون دالتون نائب مدير المدرسة "هناك العديد من المعلمين المتميزين، لكننا جميعا قابلون للخطأ"، "أعتقد أنه من الصعب جدا تحقيق مستوى الدقة والضبط الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي".

وأضاف "في النهاية، إذا كنت تريد حقا معرفة السبب الدقيق وراء عدم قدرة الطفل على التعلم، أعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد ذلك بشكل أكثر فعالية".

يدعم جوزيف هذه الفكرة، وهو طالب في شهادة الثانوية العامة في كلية ديفيد غيم والذي كان يختبر النظام وأفاد بأن المعلم لا يعرف عيوبك حقا لأن لديه عددا كبيرا من الطلاب، في حين أن الذكاء الاصطناعي سيكشف هذه العيوب ويعالجها.

ومن جهة أخرى، يقول كريس ماكجفرن، وهو مدير مدرسة متقاعد ويدير الآن حملة التعليم الحقيقي، "على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا في الفصل الدراسي، فإن هذا يذهب به إلى أبعد من اللازم".

وقال "أنا أفهم لماذا قد تندفع المدارس نحو الذكاء الاصطناعي. من ناحية إنه أرخص"، لكن مدرسة ديفيد غيم تنفي أن تكون هذه طريقة أرخص من التعليم التقليدي، مشيرةً إلى أنها استأجرت بالفعل المزيد من الموظفين لدعم هذه الدورة.

وأضاف أن "المشكلة مع الذكاء الاصطناعي وشاشة الحاسوب هي أنها آلة خاملة، لذا فإنك تُجرد عملية التعلم من إنسانيتها، وتحرمها من المهارات الشخصية والتفاعل بين التلاميذ والمعلم (..) إنه مستقبل بلا روح وكئيب إذا كان الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي فقط".

في الواقع، أعلنت الحكومة عن مشروع جديد لمساعدة المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر دقة، وأنه سيتم استخدام بنك من خطط الدروس والمناهج المجهولة المصدر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التعليمية المختلفة والتي ستساعد المعلمين بعد ذلك في تصحيح الواجبات المنزلية والتخطيط لفصولهم الدراسية.

قال وزير التعليم الابتدائي ستيفن مورغان "إن الذكاء الاصطناعي، عندما يصبح آمنا وموثوقا، يمثل فرصة مثيرة لمنح قادة مدارسنا ومعلمينا يد المساعدة في الفصول الدراسية".