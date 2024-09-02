آبل تستغني عن منافذ "يو إس بي- إيه" في أجهزة ماك ميني القادمة

تحتوي أجهزة "ماك ميني" ‌(Mac mini)‌ الحالية والمزود بشريحة "إم 2" (M2) على منفذين من نوع "يو إس بي- سي" (USB-C) ومنفذين من نوع "يو إس بي-إيه" (USB-A)، بينما يحتوي طراز "إم 2 برو" ‌(M2‌ Pro) على 4 منافذ "يو إس بي- سي" ومنفذي "يو إس بي- إيه".

ولكن وفقا لمارك جورمان في أحدث نشرة إخبارية من بلومبيرغ، فإن جهاز ماك ميني الجديد المزود بشريحة "إم 4 برو" سيحتوي على 5 منافذ "يو إس بي- سي" إجمالا، ولكن بدون منافذ من نوع "يو إس بي- إيه".

حيث ستوجد 3 منافذ "يو إس بي- سي" في الخلف، بينما سيكون هناك منفذان في مقدمة الجهاز، على غرار جهاز "ماك ستوديو". وستستمر منافذ إيثرنت وإتش دي إم آي (HDMI) والصوت بمقاس 3.5 مليمترات. ويبدو أن مصدر الطاقة سيظل داخليا.

في الشهر الماضي، أفاد جورمان أن الجيل التالي من أجهزة ماك ميني‌ المزود بشريحة "إم 4" و "إم 4 برو" سيتضمن أول تغيير كبير في التصميم للجهاز منذ عام 2010. ويبدو أن هذا الجهاز‌ الجديد سيكون قريبا نوعا ما من حجم "آبل تي في" (Apple TV)، ولكنه قد يكون أطول قليلا من الطراز الحالي، الذي يبلغ طوله 1.4 بوصة.

سيستمر الجهاز في استخدام غلاف من الألومنيوم، ويبدو أن الأفراد الذين يعملون على الجهاز الجديد يقولون إنه "جهاز آيباد برو" (iPad Pro) في صندوق صغير.

يضيف جورمان أن الموردين في الصين من المقرر أن يبدؤوا في شحن طرازات ماك ميني الجديدة بشريحة "إم 4" في أوائل سبتمبر/أيلول الجاري. ولكن لن يبدأ شحن طراز "إم 4 برو" حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المفترض أن يكون استخدام شريحة "إم 4" الجيل الجديد من معالجات آبل سيليكون (Apple silicon) هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة آبل نفس جيل الشريحة عبر جميع أجهزة ماك الخاصة بها، مع التخطيط لإجراء تحديثات لإضافة شريحة "إم 4" الجديدة إلى ماك إير وماك برو وآي ماك وماك ستوديو وماك برو على مدى العام المقبل.