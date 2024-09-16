تعرف على برنامج "هيباتيا".. أداة مجانية لمكافحة الفيروسات بنظام أندرويد

يلاحظ بعض المستخدمين أعراضا قد تشير إلى إصابة أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد بالفيروسات والأكواد الخبيثة، مثل اكتشاف تطبيقات غير معروفة تماما أو أن يصبح الجهاز ساخنا للغاية أو تقل فترة تشغيل البطارية بصورة ملحوظة أو تظهر لافتات إعلانية فجأة، وقد يصل الأمر في النهاية إلى توقف الجهاز تماما.

وينصح تقرير لوكالة الأنباء الألمانية المستخدم في مثل هذه المواقف بفحص جهاز أندرويد بواسطة أحد برامج مكافحة الفيروسات، مثل برنامج هيباتيا (Hypatia)، الذي يتوفر بشكل مجاني ويعتمد على مصدر مفتوح ويحصل على التوقيعات من مصدر مفتوح أيضا، ألا وهي قواعد البيانات الخاصة ببرنامج الحماية من الفيروسات "كلام إيه في" (ClamAV).

بدون اتصال إنترنت

ويعمل برنامج هيباتيا دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت تماما، ولا يتم ترك أي بيانات على الجهاز، ويتم استعمال الإنترنت فقط عند تنزيل التوقيعات من برنامج مكافحة الفيروسات "كلام إيه في".

وفي حالة اكتشاف فيروسات محتملة، فإنه يمكن حسب رغبة المستخدم استشارة خدمة "فيروس توتال" (VirusTotal)، حيث يتم التحقق من نتائج الفحص المشبوهة بواسطة حوالي 70 برنامجا مختلفا لمكافحة الفيروسات، حتى يظل المستخدم في مأمن من الأكواد الضارة وتعقب النتائج الإيجابية الكاذبة المحتملة.

سرعة كبيرة

ويعمل برنامج هيباتيا بسرعة كبيرة، ومع ذلك لا يؤثر بالسلب على استهلاك البطارية، وخاصة أنه لا يلزم إجراء عمليات الفحص في الوقت الفعلي، والتي تكون معطلة بشكل افتراضي بعد تثبيت البرنامج.

ويمكن للمستخدم بدء عمليات الفحص يدويا بكل سهولة من خلال أيقونة مثلث التشغيل الأخضر الصغير والموجودة أعلى الركن الأيمن، كما توجد في هذا الموقع أيقونة 3 نقاط تتيح الوصول إلى الإعدادات.

ومن الأمور المهمة قبل إجراء عمليات الفحص التحقق من تحديد ملفات نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة والذاكرة الخارجية، في حالة تركيب بطاقة ذاكرة خارجية في الهاتف، في قائمة الإعدادات.

ويتوفر برنامج هيباتيا في متجر "إف- درويد" (F-Droid) فقط، وهو متجر بديل لتطبيقات أندرويد المجانية.