تروكولر يعود بكامل ميزاته إلى آيفون بعد انقطاع دام عامين

لم تكن ميزات "تروكولر" على أجهزة آيفون تضاهي الميزات الموجودة على أجهزة أندرويد في السنوات السابقة. فقد كان يفتقر إلى معرف المتصل في الوقت الفعلي بالنسبة لنظام "آي أو إس"، وكان على المستخدمين فتح التطبيق يدويا والبحث عن الرقم لمعرفة من يتصل بهم، ولكن هذا انتهى الآن.

فقد أعلن آلان ماميدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق تروكولر (Truecaller)، أنه مع الترقية القادمة لنظام "آي أو إس 18" (IOS 18)، سيعمل التطبيق أخيرا كما هو مخطط له على أجهزة آيفون.

وقال ماميدي في منشور له على إكس "عند إصدار نظام "آي أو إس 18" نأمل من المستخدمين أن يقولوا "تروكولر يعمل أخيرا على الآيفون". بالرغم من أنها عملت بشكل جيد نسبيا في العامين الماضيين، لكن هذه المرة نتوقع أن يعمل تروكولر بكامل ميزاته من الألف إلى الياء".

From the iOS 18 feature release documentation 🙂 Soon we will hopefully hear people say "Truecaller finally works on iPhone". Even though it has worked fairly OK in the last 2 years, this time it will be just like you would expect Truecaller to work, end to end. pic.twitter.com/pCgPgHrVBu

— Alan Mamedi (@AlanMamedi) September 11, 2024