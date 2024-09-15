ربما سمعت عن نجوم يوتيوب، مثل "مستر بيست" (MrBeast)، الذي يجمع أكثر من 400 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو الأكثر شهرة ويحقق ما بين 3 و5 ملايين دولار شهريا من إعلانات يوتيوب وحدها.

ومع أكثر من 106 مليارات زيارة سنوية، يُعد يوتيوب ثاني أكثر موقع زيارة على مستوى العالم، وأصبح الموقع منصة شهيرة لمنشئي المحتوى لمشاركة مقاطع الفيديو وكسب المال.

وفي ظل وجود أكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا، فليس من المستغرب أن يشعر عديد من الأشخاص بالفضول بشأن كم يدفع يوتيوب مقابل ألف مشاهدة ومقدار الأموال التي يمكن كسبها من مقاطع الفيديو عبر يوتيوب.

وفي هذه المقالة، نستكشف كم يدفع يوتيوب مقابل كل ألف مشاهدة، ونقدم بعض النصائح بشأن كيفية زيادة أرباحك عبر يوتيوب.

نظام الدفع في يوتيوب لعام 2024

قبل أن نتعمق في تفاصيل كم يدفع يوتيوب مقابل ألف مشاهدة، فإنه من المهم فهم كيفية عمل نظام الدفع في يوتيوب.

يدفع يوتيوب لمنشئي المحتوى من خلال برنامج يسمى برنامج "شركاء يوتيوب"، المعروف اختصارا باسم "واي بي بي" (YPP)، الذي يتيح لك الحصول على أموال مقابل كل مشاهدة.

ولكي تكون القناة مؤهلة للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، يجب الامتثال إلى سياسات تحقيق الدخل من قنوات يوتيوب، والعيش في بلد يتوفر فيه برنامج شركاء يوتيوب، واتباع إرشادات مجتمع يوتيوب، لأن المخالفات التي تطال قناتك تؤدي إلى استبعادك، وتفعيل التحقق بخطوتين لحسابك عبر غوغل، والتمتع بإمكانية الوصول إلى المزايا المتقدمة عبر يوتيوب، وإعداد حساب "آد سينس" (AdSense) نشط أو امتلاك حساب يمكنك ربطه بقناتك. كما يجب أن يكون لديك ألف مشترك على الأقل و4 آلاف ساعة مشاهدة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وبمجرد استيفاء القناة لهذه المتطلبات، يمكنها التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب. وإذا تمت الموافقة، يمكن للقناة بعد ذلك تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو عبر الإعلانات والرعاية وأشكال أخرى من الإيرادات.

مصطلحات يجب أن تعرفها للربح من اليوتيوب

إذا كنت جديدا على عالم إستراتيجيات تحقيق الدخل عبر يوتيوب، فقد ترى بعض المصطلحات غير المألوفة، وفيما يلي تفصيل سريع للمصطلحات والمقاييس الشائعة التي تحتاج إلى معرفتها لمساعدتك في فهم كيفية الحصول على أموال عبر يوتيوب:

معدل النقر إلى المشاهدة (CTR): عدد المرات التي ينقر فيها المشاهدون على مقطع فيديو عبر يوتيوب ويشاهدونه بعد رؤية صورة مصغرة.

التكلفة لكل ألف مشاهدة (CPM): التكلفة التي يدفعها المعلن مقابل كل ألف مشاهدة أو ظهور عبر يوتيوب.

التكلفة لكل نقرة (CPC): المبلغ الذي يدفعه المعلن في كل مرة ينقر فيها أحد المشاهدين على إعلانه عبر يوتيوب.

التكلفة لكل مشاهدة (CPV): المبلغ الذي يدفعه المعلن في كل مرة يتفاعل فيها مستخدم مع إعلانه أو يشاهد 30 ثانية أو أكثر من إعلانه.

متوسط ​​مدة جلسة الإعلان: المدة التي يقضيها المستخدمون في المتوسط ​​في مشاهدة إعلان عبر يوتيوب.

هل يدفع يوتيوب مقابل المشاهدة؟

لا يدفع يوتيوب مقابل كل مشاهدة فيديو، بل يدفع مقابل كل مشاهدة إعلان، إذ يدفع المعلنون سعرا محددا إلى يوتيوب مقابل كل ألف مشاهدة تحصل عليها إعلاناتهم عبر مقاطع الفيديو.

وتختلف قيمة التكلفة لكل ألف مشاهدة من دولة إلى أخرى بناء على عدة عوامل، ويشمل ذلك مستوى النشاط الاقتصادي في البلد، ونوعية الجمهور المستهدف.

ومن أجل فهم كيفية الدفع مقابل المشاهدة عبر يوتيوب، تحتاج أولا إلى معرفة الفرق بين مشاهدات الفيديو ومشاهدات الإعلانات.

1- مشاهدات الفيديو: هي عدد المشاهدات التي يحصل عليها الفيديو.

2- مشاهدات الإعلان: هي عدد المشاهدات التي تحصل عليها الإعلانات عبر الفيديو.

يدفع يوتيوب مقابل عدد مشاهدات الإعلانات التي يحصل عليها الفيديو. وإذا كان الفيديو لديه مليون مشاهدة، ولكن لا توجد عليه أي إعلانات، فلن تربح أي أموال. وإذا كان الفيديو لديه مليون مشاهدة مع 10 آلاف مشاهدة إعلانية فقط، فإنك تربح المال من 10 آلاف مشاهدة إعلانية.

العوامل التي تحدد كم يدفع يوتيوب مقابل ألف مشاهدة

توجد عديد من العوامل التي تؤثر في عائدات الإعلانات عبر يوتيوب، إذ قد تؤثر الفئة التي تندرج تحتها قناتك، وجودة مقاطع الفيديو وطولها، وحتى موقعك، في مقدار المال الذي تجنيه مقابل كل مشاهدة عبر يوتيوب.

ومن الصعب تحديد مقدار ما تكسبه مقابل كل مشاهدة عبر يوتيوب. ويقول يوتيوب: "لا توجد ضمانات بموجب اتفاقية شراكة يوتيوب بشأن مقدار المال الذي تحصل عليه أو إذا ما كنت تحصل عليه. تولد الأرباح بناء على حصة من عائدات الإعلانات من المشاهدين الذين يشاهدون الفيديو".

ووفقا لذلك، فإن أرباحك تختلف عن الآخرين بسبب اختلاف العوامل التي تحدد معدل الدفع، وفي ما يلي أهم العوامل:

الموقع الجغرافي : يلعب الموقع الجغرافي دورا كبيرا في مقدار الأموال التي تحصل عليها من يوتيوب. في الدول ذات الاقتصادات القوية، مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، تكون المدفوعات أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى.

: يلعب الموقع الجغرافي دورا كبيرا في مقدار الأموال التي تحصل عليها من يوتيوب. في الدول ذات الاقتصادات القوية، مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، تكون المدفوعات أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى. طول الفيديو : يؤثر طول مقاطع الفيديو أيضا في مقدار الأموال التي تجنيها عبر يوتيوب. وفي حين يمكنك تحقيق الدخل من مقطع فيديو بأي طول، فكلما كان الفيديو أطول، زاد عدد الإعلانات التي يمكنك تضمينها، وبالتالي يمكنك كسب المزيد.

: يؤثر طول مقاطع الفيديو أيضا في مقدار الأموال التي تجنيها عبر يوتيوب. وفي حين يمكنك تحقيق الدخل من مقطع فيديو بأي طول، فكلما كان الفيديو أطول، زاد عدد الإعلانات التي يمكنك تضمينها، وبالتالي يمكنك كسب المزيد. معدل المشاهدة : يحتاج المشاهدون إلى مشاهدة الإعلانات لمدة 30 ثانية أو أكثر أو مدة الإعلان كاملا إذا كان أقصر من 30 ثانية للحصول على عوائد من يوتيوب. إذا شاهد المشاهد إعلانا لمدة أقل من 30 ثانية، فلن يتم احتسابه كمشاهدة.

: يحتاج المشاهدون إلى مشاهدة الإعلانات لمدة 30 ثانية أو أكثر أو مدة الإعلان كاملا إذا كان أقصر من 30 ثانية للحصول على عوائد من يوتيوب. إذا شاهد المشاهد إعلانا لمدة أقل من 30 ثانية، فلن يتم احتسابه كمشاهدة. مانعات الإعلانات : يُعد استخدام مانعات الإعلانات عاملا مهما آخر يؤثر في عائدات الإعلانات. وتفيد التقارير بأن أكثر من 40% من الأشخاص يستخدمون مانعات الإعلانات عبر يوتيوب وعديد من هؤلاء المستخدمين لن يروا أي إعلانات.

: يُعد استخدام مانعات الإعلانات عاملا مهما آخر يؤثر في عائدات الإعلانات. وتفيد التقارير بأن أكثر من 40% من الأشخاص يستخدمون مانعات الإعلانات عبر يوتيوب وعديد من هؤلاء المستخدمين لن يروا أي إعلانات. الإعلانات : تؤثر تنسيقات الإعلانات في مقدار الأموال التي تربحها لكل مقطع فيديو، وهناك مجموعة من تنسيقات الإعلانات المختلفة عبر يوتيوب التي تظهر عند تشغيل ميزة تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو لقناتك. وتحصل الإعلانات على تفاعل متفاوت، وفقا لتنسيقها ومحتواها، مما قد يؤثر في مقدار الأموال التي تحصل عليها.

: تؤثر تنسيقات الإعلانات في مقدار الأموال التي تربحها لكل مقطع فيديو، وهناك مجموعة من تنسيقات الإعلانات المختلفة عبر يوتيوب التي تظهر عند تشغيل ميزة تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو لقناتك. وتحصل الإعلانات على تفاعل متفاوت، وفقا لتنسيقها ومحتواها، مما قد يؤثر في مقدار الأموال التي تحصل عليها. مجال القناة: يتأثر المبلغ الذي تحصل عليه من يوتيوب بمجالك، وإذا كنت تنشئ محتوى في مجال تنافسي، فمن المرجح أن تحصل على مزيد من المال.

كيفية تحقيق الدخل من يوتيوب

1- الإعلانات

بالنسبة لمنشئي المحتوى المشهورين عبر يوتيوب، فإن أغلب الأموال تأتي من الرعايات وصفقات العلامات التجارية والأعمال التجارية الشخصية.

ولكن بالنسبة لصانعي الفيديو المبتدئين الذين يتعلمون كيفية كسب المال عبر يوتيوب، فإن الطريقة الأولى لكسب المال هي الإعلانات، التي تعرض قبل أو في أثناء الفيديو.

ولكي تكون مؤهلا لتحقيق الدخل من يوتيوب، يجب أن تلبي قناتك متطلبات معينة، وتشمل هذه المتطلبات أن يكون لديك ألف مشترك على الأقل و4 آلاف ساعة من وقت المشاهدة في الأشهر الـ12 الماضية.

وبمجرد تلبية هذه المتطلبات، يمكنك التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب والبدء بكسب المال من مقاطع الفيديو.

وبعد ذلك، يعرض يوتيوب إعلانات عبر مقاطع الفيديو ويدفع لك جزءا من عائدات الإعلانات. ويعتمد المبلغ الذي تربحه من الإعلانات على عوامل، مثل عدد المشاهدات وطول الإعلان وميزانية المعلن.

ويمكنك أيضا اختيار أنواع الإعلانات التي تريد عرضها، مثل الإعلانات القابلة للتخطي أو الإعلانات غير القابلة للتخطي. وفي ما يلي عديد من تنسيقات الإعلانات عبر يوتيوب:

إعلانات ما قبل التشغيل: إعلانات توضع في بداية مقطع الفيديو عبر يوتيوب.

إعلانات ما بعد التشغيل: إعلانات توضع في نهاية مقطع الفيديو عبر يوتيوب.

إعلانات منتصف التشغيل: إعلانات في منتصف مقطع الفيديو، توضع تلقائيا أو تُضاف يدويا في فواصل طبيعية في مقطع الفيديو عبر يوتيوب.

إعلانات قابلة للتخطي: إعلانات تسمح للمشاهدين بتخطي الإعلانات بعد 5 ثوانٍ من وقت المشاهدة.

إعلانات غير قابلة للتخطي: إعلانات تجب مشاهدتها حتى النهاية قبل أن تتمكن من مشاهدة مقطع الفيديو.

إعلانات صغيرة: إعلانات غير قابلة للتخطي تصل مدتها إلى 6 ثوانٍ وتجب مشاهدتها قبل أن تتمكن من مشاهدة مقطع الفيديو.

وأزال يوتيوب خيارات الإعلانات الفردية لمعظم تنسيقات الإعلانات عبر المنصة، لذلك تعرض الآن إعلانات ما قبل التشغيل أو ما بعد التشغيل أو القابلة للتخطي أو غير القابلة للتخطي تلقائيا للمشاهدين.

ومع ذلك، لا يزال لدى المبدعين سيطرة على اختيارهم لإعلانات منتصف التشغيل، بما في ذلك عدد الإعلانات التي يجب تضمينها ومكان وضعها في المحتوى.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن يوتيوب يأخذ نسبة 45% من عائدات الإعلانات، بينما تذهب النسبة المتبقية البالغة 55% إلى منشئ المحتوى. ويعني هذا أنه مقابل كل دولار واحد تكسبه من الإعلانات، يحتفظ يوتيوب بمقدار 0.45 دولار، وتتلقى 0.55 دولار.

2- الرعاية

تشبه الرعاية التعاون مع العلامات التجارية لعرض منتجاتها في مقاطع الفيديو، ويعتمد كبار مستخدمي يوتيوب على الرعاية، لأنها طريقة سهلة لتحقيق الربح.

ومن أجل الحصول على الرعاية، يجب عليك تنمية قناتك إلى حجم كبير، ويجب أن تصبح شخصية يثق بها الناس في توصيات المنتجات، ومن ثم التواصل مع العلامات التجارية التي تناسب أسلوبك وجمهورك.

3- التسويق بالعمولة

يتضمن التسويق بالعمولة التوصية بمنتجات معينة وكسب عمولة عند شراء هذه العناصر باستخدام الروابط الفريدة. ومن أجل تنفيذ ذلك بشكل فعال، اختر المنتجات التي تلقى صدى لدى جمهورك وناقشها في مقاطع الفيديو، وقدم ملاحظات أو نصائح حقيقية، واكشف دائما عما إذا كنت تستفيد ماليا من الروابط.

المفتاح هو الحفاظ على الشفافية والتأكد من أن المنتجات التي تدعمها تتوافق مع اهتمامات جمهورك. وفي أغلب الحالات، تحتاج إلى عدد كبير من المتابعين واسم معروف لبدء التسويق بالعمولة.

4- التسويق

من الناحية التقنية، يمكنك البدء بالتسويق منذ اليوم الأول، لذا ابدأ بتصميم أشياء تتناسب مع أسلوبك وما يحبه المشاهدون. واستخدم مواقع الويب الموثوقة لصنع بضائعك وبيعها. وتحدث عنها في مقاطع الفيديو واجعل المشاهدين متحمسين. واستمع إلى ما يريدونه واصنع عناصر بإصدار محدود لجعلها مميزة للغاية، مع التأكد من أن الأشياء التي تبيعها ذات جودة جيدة أيضا.

5- عضويات القناة

يمكنك بيع العضويات في قناتك، مما يمنح المشتركين وصولا حصريا إلى أشياء، مثل الخصومات والدردشات المباشرة الفردية والمحتوى غير المنشور.

وتجري مدفوعات عضوية القناة من خلال يوتيوب، لذا فإنك تدفع نسبة مئوية للمنصة.

6- سوبر شات وسوبر ستكرز وسوبر ثانكس

يمكنك تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المباشرة والعروض المميزة باستخدام ميزات "سوبر شات" (Super Chat)، و"سوبر ستكرز" (Super Stickers)، و"سوبر ثانكس" (Super Thanks).

وباستخدام سوبر شات، يمكن لجمهورك دفع مبلغ يتراوح بين دولار واحد و500 دولار لعرض رسالتهم في دردشة البث المباشر. ويتشابه سوبر ستكرز مع سوبر شات، ولكن بدلا من الرسالة، فهي عبارة عن ملصق يثبت في بث الدردشة.

ومن ناحية أخرى، يمكن شراء سوبر ثانكس عبر أي من مقاطع الفيديو. وبمجرد تبرع المشاهدين باستخدام سوبر ثانكس، يحصلون على فرصة نشر تعليق ملون ومميز في قسم التعليقات ورسوم متحركة لمرة واحدة.

كم عدد المشاهدات لكسب المال عبر يوتيوب؟

يختلف عدد المشاهدات التي تحتاجها لكسب المال عبر يوتيوب وفقا لطريقة تحقيق الدخل. وبالنسبة للإعلانات، يمكن أن يتراوح المبلغ الذي تكسبه لكل مشاهدة ما بين 0.002 دولار و 0.012 دولار، ويعني هذا أنه مقابل كل ألف مشاهدة، يمكنك أن تتوقع كسبا بين 2 دولار و 12 دولارا.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست ثابتة، ويمكن أن تكون عائدات الإعلانات المحتملة أعلى بمقدار 6 مرات إذا كان الفيديو في فئة ذات منافسة عالية للمعلنين. ويمكن أن يتراوح المبلغ الذي تكسبه مقابل ألف مشاهدة ما بين 4 دولارات و 24 دولارا حسب منطقتك ومجال قناتك. وبالنسبة للرعايات، يعتمد المبلغ الذي تكسبه على الاتفاقية التي أبرمتها مع العلامة التجارية.

وقد تدفع بعض العلامات التجارية رسوما ثابتة مقابل مقطع فيديو برعاية، بينما قد تدفع علامات تجارية أخرى بناء على عدد المشاهدات أو التحويلات. وبالنسبة للتسويق بالعمولة، يعتمد المبلغ الذي تكسبه على معدل العمولة وسعر المنتج أو الخدمة التي تروج لها.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تروج لمنتج بقيمة 50 دولارا بمعدل عمولة 10%، فإنك تربح 5 دولارات مقابل كل عملية بيع تجري من خلال رابط الإحالة.

كم يدفع يوتيوب مقابل ألف مشاهدة؟

يختلف مقدار المال الذي يكسبه مستخدم يوتيوب لكل مشاهدة بشكل كبير ويعتمد على عدة عوامل، مثل نوع الإعلان وموقع المشاهد وميزانية المعلن. وفي المتوسط، يدفع اليوتيوب ما بين 2 دولار و 12 دولارا لكل ألف مشاهدة. ومع ذلك، هذا مجرد تقدير، ويمكن أن يكون المبلغ الفعلي أعلى أو أقل.