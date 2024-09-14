كيفية استخدام خرائط آبل دون الاتصال بالإنترنت

أشارت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" الألمانية إلى قيام شركة آبل بإطلاق وظيفة استعمال الخرائط في تطبيق خرائط آبل (Maps) دون الاتصال بالإنترنت منذ طرح نظام التشغيل "آي أو إس 17″، وهي الوظيفة المعروفة سابقا في تطبيق خرائط غوغل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتظهر أهمية هذه الوظيفة في المناطق التي لا يتوفر بها اتصال ثابت بالإنترنت أو عند السفر خارج البلدان، ولكي يتمكن المستخدم من استعمال هذه الوظيفة يجب عليه التحقق من وجود مساحة تخزين كافية بهاتف آبل آيفون.

وفي البداية يتعين على المستخدم فتح تطبيق خرائط آبل والنقر على الأيقونة الشخصية الموجودة على يمين نطاق البحث، وفي القائمة يتم تحديد بند "الخرائط دون الاتصال بالإنترنت" (Offline Maps)، ثم النقر على "تنزيل ثم تنزيل الخريطة الجديدة" (Download – Download New Map)، وعندئذ يتم إدخال اسم المدينة المطلوب تنزيل خرائطها.

وبعد عملية البحث يظهر مربع الاختيار على الخريطة، ويمكن رسم هذا المربع بالمساحة المطلوبة من أجل تحديد قسم الخريطة. وأشارت بوابة التقنيات الألمانية إلى أنه في حالة تحديد مساحة كبيرة للغاية فإن مربع التحديد سينتقل تلقائيا إلى الحد الأقصى المسموح به والبالغ 8 غيغابايتات، وعند النقر على "تحميل" سيتم البدء في تنزيل مقطع الخريطة التي ستقوم آبل بتسميتها تلقائيا.

خيارات مفيدة

وهناك العديد من الخيارات المفيدة في قائمة الخرائط دون الاتصال بالإنترنت؛ إذ يمكن للمستخدم تفعيل وتحديد عملية التحديث التلقائي للخرائط، بحيث تتم عملية التحديث أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي فقط، وذلك لتوفير البيانات أثناء الاتصال الجوال.

كما يمكن ضبط تطبيق الخرائط بحيث يمكن الاقتصار على استعمال الخرائط دون الاتصال بالإنترنت.