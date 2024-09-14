"أوبن إيه آي" تجري محادثات لجمع تمويل بتقييم 150 مليار دولار

أفادت تقارير بأن عملاق الذكاء الاصطناعي شركة "أوبن إيه آي" تجري محادثات مع المستثمرين لجمع 6.5 مليارات دولار بتقييم يبلغ 150 مليار دولار قبل التمويل، وفقا لموقع بلومبيرغ.

التقييم الجديد أعلى بكثير من التقييم الذي أُبلغ عنه لشركة "أوبن إيه آي" في وقت سابق هذا العام، والذي كان 86 مليار دولار، وأعلى بكثير من أي شركة ناشئة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم.

ومن المقرر أن يقود جولة التمويل هذه شركة رأس المال الاستثماري "ثرايف كابيتال"، وهي مستثمر رئيسي في "أوبن إيه آي" خلال الجولات السابقة.

ومن بين المستثمرين الآخرين المبلغ عنهم، مايكروسوفت وآبل وإنفيديا، وهم شركاء "أوبن إيه آي" الذين يستثمرون جميعا في نجاح الشركة الناشئة في الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى.

ومن جهة أخرى، أفادت بلومبيرغ بأن "أوبن إيه آي" تجري محادثات لجمع 5 مليارات دولار كديون من بعض البنوك.

وأغسطس/آب الماضي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة ثرايف كابيتال كانت تقود جولة تمويل ضخمة لـ"أوبن إيه آي"، وتخطط للمساهمة بنحو مليار دولار. ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن تقييم الأخيرة لهذه الجولة كان نحو 100 مليار دولار.

بتقييم 150 مليار دولار اليوم، ستكون الشركة تساوي ضعف قيمة إنتل تقريبا، وسيكون هذا التقييم انتصارا لشركة ثرايف كابيتال التي قادت الجولة الأخيرة الكبرى لجمع الأموال لشركة "أوبن إيه آي" بتقييم قدره 80 مليار دولار.

ومع هذا الحجم، ستزداد الأسئلة حول خطط الشركة للطرح العام الأولي وزيادة الضغط عليها لإعادة هيكلتها لتصبح مؤسسة ربحية بالكامل.