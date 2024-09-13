بسرعة أكبر من قدرات البشر.. أوبن إيه آي تطلق نموذجها الجديد "أو1" بمهارات استثنائية

أطلقت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) نموذجا جديدا يسمى أو1 (o1)، وهو الأول في سلسلة من نماذج "الاستدلال" المخطط إطلاقها والتي تم تدريبها للإجابة على أسئلة أكثر تعقيدا، وبسرعة أكبر من قدرة الإنسان، بحسب موقع ذي فيرج (The verge).

وقد أُطلق النموذج الجديد جنبا إلى جنب مع نموذج أو1 ميني (o1-mini)، وهو إصدار أصغر وأرخص. وبحسب موقع ذي فيرج فإن النموذج المصغر هو في الواقع نموذج ستروبيري (Strawberry) الذي كثرت الشائعات عنه.

بالنسبة لشركة أوبن إيه آي، يمثل نموذج أو1 خطوة جديدة نحو هدفها الأوسع لتحقيق الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر.

ويقوم النموذج الجديد بعمل أفضل في كتابة التعليمات البرمجية وحل المشكلات المتعددة الخطوات مقارنة بالنماذج السابقة. ولكنه أيضا أكثر تكلفة وأبطأ في الاستخدام من جي بي تي-4 أو (GPT-4o).

تطلق أوبن إيه آي على نموذجها الجديد اسم برفيو "Preview" للتأكيد على مدى حداثته.

يُمكن لمستخدمي شات جي بي تي بلس وتيم (Team) الوصول إلى كل من "أو1" و "أو1 ميني" ابتداء من اليوم، في حين سيحصل مستخدمو إنتربرايس (Enterprise) وإيدو (Edu) على الوصول بداية من الأسبوع القادم.

تقول أوبن إيه آي إنها تخطط لجعل نموذج أو1-ميني متاحا لجميع مستخدمي شات جي بي تي المجانيين، لكنها لم تحدد موعدا للإصدار بعد.

بحسب المطورين فإن تفعيل أو1 مكلف، حيث يكلف نموذج "أو1" 15 دولارا لكل مليون رمز إدخال، أو أجزاء من النص تُحلل بواسطة النموذج، و60 دولارا لكل مليون رمز إخراج. بينما يكلف "شات جي بي تي 4 أو" 5 دولارات لكل مليون رمز إدخال و15 دولارا لكل مليون رمز إخراج.

ويقول جيري تواريك، قائد البحوث في أوبن إيه آي: "إن التدريب الذي يقف وراء أو1 مختلف بشكل جوهري عن سابقاته، على الرغم من أن الشركة متكتمة بشأن التفاصيل الدقيقة. ويضيف أن أو1 تدرّب باستخدام خوارزمية تحسين جديدة تماما ومجموعة بيانات تدريب جديدة مصممة خصيصا له" بحسب موقع ذي فيرج.

يقول رئيس بحوث أوبن إيه آي بوب ماكجرو لي: "إن النموذج أفضل مني بالتأكيد في حل اختبار الرياضيات المتقدم، رغم أني كنت متخصصا في الرياضيات في الكلية".

في مسابقات البرمجة عبر الإنترنت المعروفة بمسابقات كودفورسيس (Codeforces)، بلغ هذا النموذج الجديد مستوى 89% من المشاركين، وتدّعي أوبن إيه آي أن التحديث القادم لهذا النموذج سيعمل على نحو مماثل لطلاب الدكتوراه بمهام معيارية صعبة في الفيزياء والكيمياء والأحياء.

لا تعتقد أوبن إيه آي أن التفكير في نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن مقارنته بالتفكير البشري، وفقا لتوريك. ولكن الغاية تهدف إلى إظهار كيف يقضي النموذج وقتا أطول في معالجة الأمور والغوص بشكل أعمق في حل المشكلات. وكما يقول: "هناك طرق تجعلها تبدو أكثر إنسانية من النماذج السابقة".