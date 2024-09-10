هواوي تسحب البساط من آبل.. شاهد أول هاتف قابل للطي ثلاث مرات

كشفت هواوي عن صورة لهاتف ميت إكس تي (Mate XT)، أول هاتف ذكي قابل للطي 3 مرات، حيث تسعى لتوسيع تفوقها على آبل (Apple)في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم من خلال شكل جديد يزداد شعبية في الصين.

بعد ساعات فقط من كشف آبل عن أجهزة آيفون 16 الأخيرة، أقامت هواوي حدث إطلاق هاتفها الذكي الجديد "ميت إكس تي" الذي يأخذ شكل حرف Z، والذي من المقرر طرحه للبيع في 20 سبتمبر/أيلول، وهو نفس اليوم الذي يُتوقع فيه توفر أجهزة آيفون الجديدة في المتاجر.

أظهر موقع هواوي على الإنترنت يوم الثلاثاء أنه تلقى أكثر من 3.6 ملايين طلب مسبق للهاتف الذكي الجديد، والذي لا يتطلب إيداعا.

يؤكد هذا الإطلاق، الذي يتبع سلسلة من الإصدارات الناجحة للهواتف الذكية منذ العام الماضي، قدرة هواوي على التكيف مع العقوبات الأميركية ويعزز مكانتها ضد آبل في الصين، حيث انتقد بعض المستخدمين الصينيين آيفون 16 الجديد لافتقاره إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التي لا تتوفر في الصين.

ولم تعلن آبل بعد عن شريك للذكاء الاصطناعي في الصين لتشغيل آيفون 16، ولن يتوفر برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) باللغة الصينية حتى العام المقبل.

كتب أحد المستخدمين على موقع ويبو (Weibo) -منصة الصين الشبيهة بمنصة إكس- "ما الفائدة من شراء هاتف آيفون 16 إذا لم تتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي؟" وعلق آخر "بدون الذكاء الاصطناعي كأكبر نقطة بيع، يجب أن يكون سعره بنصف السعر المطروح".

ومن جهة أخرى، قال ريتشارد يو رئيس قسم المستهلكين في هواوي خلال حدث الإطلاق الذي تم بثه مباشرة: "هواوي ميت إكس تي الذكي استغرق 5 سنوات من العمل؛ هو أول هاتف ذكي ثلاثي الطيات في العالم، وأكبر وأرقّ هاتف قابل للطي على مستوى العالم".

وتابع: "نحن الأوائل في العالم الذين حققوا الطي الخارجي (في الهواتف الذكية) والأوائل في إنشاء هاتف قابل للطي الداخلي بدون فجوات".

وأشار ريتشارد إلى أن الهاتف يحتوي على 3 لوحات يمكن طيها حتى 3 مرات. كما أنه مزود بشاشة بحجم 10.2 بوصات ويتوفر باللونين الأحمر والأسود.

جاءت تقارير تفيد بأن تكلفة الجهاز تبلغ حوالي 2400 دولار، وقد تم فتح باب الطلبات المسبقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى أكثر من مليون طلب قبل أن يشاهد أي شخص الجهاز في الواقع.