مستثمرون يتوقعون صعودها.. قيمة "أوبن إيه آي" تتجاوز 100 مليار دولار

قالت مصادر لمجلة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع إن "أوبن إيه آي" (OpenAI) تجري محادثات لجمع جولة جديدة من التمويل بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

ويبدو أن المستثمرين قد أثبتوا بالفعل استعدادهم لتقييم الشركة بهذا المستوى العالي للحصول على مركز مرموق لدى الشركة.

ووجدت العديد من الشركات التي تتبع الصفقات أن المستثمرين دفعوا أسعارا تشير إلى تقييم يفوق 100 مليار دولار.

يشار إلى أن الصفقة الأساسية التي يجري التفاوض بشأنها من قبل "أوبن آيه آي" والتي ستقودها الشركة الاستثمارية "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital) الخاصة بجوش كوشنر، ستقدم مبلغ مليار دولار، وفقا للتقارير.

كما تحدثت تقارير عن مشاركة شركات تكنولوجيا كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا وآبل بصفة مستثمرين. وسيكون هذا تطورا كبيرا للشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تم تقييم الشركة مؤخرا بقيمة 86 مليار دولار في بيع ثانوي يتضمن مساهمات قائمة في سبتمبر/أيلول الجاري، كما أفادت وكالة بلومبيرغ.

ومن جانبها، رأت شركة "رينميكر سكيورتيز" (Rainmaker Securities) لتداول الأوراق المالية أن المستثمرين يقدمون عروضا على أسهم "أوبن إيه آي" بأسعار تُقدِّر قيمة الشركة بنحو 143 مليار دولار.

وتقدر شركة "كاب لايت" (Caplight)، وهي منصة تتبع بيانات الصفقات الثانوية، أن شركة "أوبن إيه آي" تستحق حاليا أكثر من 111 مليار دولار استنادا إلى نشاط الصفقات الثانوية والجولات التمويلية التقليدية السابقة.

ذكر غريغ مارتن، المؤسس المشارك والمدير الإداري في شركة "رينميكر سكيورتيز"، أنه مع ارتفاع تقييم الشركة بسرعة، فقد ارتفعت إيراداتها أيضا. وعلى الرغم من أن تقارير توضح أن "أوبن إيه آي" ما زالت تنفق مبالغ ضخمة، فإن مارتن أشار إلى أن الشركة تحولت من عدم وجود أي إيرادات قبل بضع سنوات إلى وجود مليارات اليوم.

قال مارتن "من الواضح أنه من الصعب وضع تقييم دقيق لشركة أوبن إيه آي، لكننا نشهد طلبا كبيرا". وأضاف "هناك خوف من فقدان الفرصة للحصول على القيم العالية التي تحققها الشركة. هناك بالتأكيد حجة قوية تفيد بأن الشركة قد تساوي تريليون دولار في يوم من الأيام".