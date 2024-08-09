4 تطبيقات لإزالة العناصر الزائدة من صورك

هل التقطت صورة ترى أنها مثالية لتكتشف لاحقًا وجود شخص غريب أو أي عنصر عشوائي يفسد المشهد في تلك الصورة؟

غالبا مررنا جميعنا بهذا الأمر المحبط، لكن لحسن الحظ توجد العديد من التطبيقات التي تساعدك على إزالة تلك العناصر غير المرغوب فيها من صورك، لكنْ كثير منها لا يؤدي المهمة بالشكل المطلوب، فقد يحذف هذا العنصر الزائد لكن يترك تشوهات أو فجوات غريبة في مكانه. لذا نرشح لك أفضل 4 تطبيقات حصلت على أعلى تقييم في متجري آبل وغوغل، لتساعدك على إزالة أي عناصر لا ترغب بها من صورك دون أن تتعرض الصورة لتشويه واضح.

تطبيق "بيكسل كت"

يتوفر تطبيق "بيكسل كت" (Pixelcut) على نظامي آي أو إس وأندرويد، وهو تطبيق مجاني لكنك لن تتمكن من الاستفادة من كل إمكانات أدوات التطبيق حتى تشترك في النسخة المدفوعة.

أداة "الممحاة السحرية" داخل التطبيق تُعدّ واحدة من عدة أدوات يوفرها هذا التطبيق. يمكنك إيجادها في أعلى الصفحة الرئيسية عند فتح التطبيق، وهي سهلة الاستخدام.

اضغط على الأيقونة، ثم اختر الصورة التي تريد تعديلها من معرض الصور على هاتفك. بعد ذلك، اسحب الشريط في الأسفل لاختيار حجم الفرشاة، ثم حدّد العنصر الزائد. للحصول على أفضل النتائج، كبّر الصورة لتركز أكثر على هذا العنصر لكي تتجنب تحديد أي أجزاء أخرى من الصورة. انتظر بضع ثوانٍ، وسترى الجزء المحدد يُمحى تلقائيًا من الصورة.

تطبيق "أدوبي لايت روم"

التطبيق متوفر على هواتف آيفون وأندرويد، وهو مجاني مع اختيار الاشتراك في نظام بريميوم بمبلغ 9.99 دولارات شهريًا.

يشتهر تطبيق "لايت روم" (Lightroom) بقدراته الشاملة في تحرير الصور، ومنها أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها. تقدم الأداة طريقتين ستستبدل ميزة الإزالة والمعالجة جزءًا محددًا مكان جزء منسوخ تلقائيا من النقاط القريبة في الصورة، أما ميزة الاستنساخ فستسمح لك بإجراء ذلك يدويًا.

لتعديل أي صورة، يمكنك اختيارها من معرض الصور ثم إدخالها إلى التطبيق وتحديد أيقونة الممحاة من القائمة السفلية. اضغط على الأيقونة الزرقاء لاختيار الأداة المناسبة لك، واضبط حجم الفرشاة باستخدام شريط التمرير، ثم حدد العنصر الذي ترغب بحذفه في خطوة واحدة. ينجح ذلك مع العناصر الصغيرة، لكن العناصر الأكبر حجمًا قد تترك آثارًا ملحوظة على الصورة.

تطبيق "سناب سييد"

يتوفر هذا التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد، وهو تطبيق مجاني تملكه شركة غوغل.

تطبيق "سناب سييد" (Snapseed) متعدد الاستخدامات للتعديل على الصور. أداة معالجة الصور سهلة الاستخدام وفعالة في إزالة أي عيوب صغيرة من الصورة. على الرغم من افتقاره للميزات المتقدمة مثل تعديل حجم الفرشاة أو تحسينات الذكاء الاصطناعي، فإن بساطته وتكلفته تجعلاه خيارًا مميزا لمن يرغب في إزالة أي عنصر زائد من الصورة بسهولة.

لتبدأ التعديل على الصورة، اخترها من معرض الصور وأدخلها للتطبيق، ثم اضغط على شريط الأدوات واختر "معالجة" (Healing) من القائمة. كبّر الصورة نحو العنصر الزائد، ثم مرّر الفرشاة عليه بحرص مع تجنب أي مناطق أخرى لا ترغب في مسحها، ثم دع التطبيق يتولى الباقي.

لتحقق أفضل النتائج، استخدم "سناب سييد" لإزالة العناصر الصغيرة فقط من الصورة، فالتطبيق لا يقدم أفضل أداء مع إزالة العناصر الكبيرة. كما أنه لا يحصل على تحديثات متكررة أو رئيسية، لذا فإن ميزاته ليست متقدمة أو متطورة مثل بعض الأدوات الأخرى.

تطبيق "ريموف أوبجكتس"

يتوفر التطبيق على نظامي آي أو إس وأندرويد، وهو مجاني مع خيار اشتراك بمبلغ 4.99 دولارات شهريًا.

تطبيق "ريموف أوبجكتس" (Remove Objects) متخصص ويركز فقط على إزالة أي عناصر غير مرغوب فيها من الصور. يوفر أدوات متنوعة مثل المحو، والملء بالذكاء الاصطناعي، والاستبدال بالخلفيات التوليدية.

لتبدأ التعديل على الصورة، اخترها من معرض الصور ثم اضغط على تحرير. كبّر الصورة لإبراز العناصر التي ترغب في حذفها بسهولة. بمجرد تحديدها، يمكنك اختيار المسح أو التعبئة بالذكاء الاصطناعي أو الاستبدال بخلفية مولِّدة بناءً على نص مكتوب، كما تعمل أداة الممحاة بالمثل.

يتيح لك التطبيق استخدامًا مجانيا محدودًا قبل أن يطلب منك دفع الاشتراك الشهري بقيمة 4.99 دولارات، لكنه قد لا يستحق المبلغ الذي تنفقه إن كنت بحاجة إلى تنقية الصور بين الحين والآخر.