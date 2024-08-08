بيربلكستي.. ما هو محرك البحث بالذكاء الاصطناعي؟ وكيف تستخدمه؟

أعلنت شركة أوبن إيه آي مؤخرا عن محركها البحثي بالذكاء الاصطناعي "سيرش جي بي تي"، وذكرت أن الخدمة الجديدة ستساعد المستخدمين على الوصول إلى ما يبحثون عنه بطريقة أسرع وأسهل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يجمع روابط مواقع الإنترنت ويجيب عن استفسارات المستخدمين بأسلوب المحادثات.

كما أعلنت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين أنها ستبدأ في طرح "ملخصات الذكاء الاصطناعي" للمستخدمين في الولايات المتحدة وقريبا في جميع أنحاء العالم داخل محرك البحث الأشهر.

وتقدم هذه الميزة الجديدة في بحث غوغل للمستخدمين إجابات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي على طلبات البحث التي يصلح أن تقدم لها إجابات ملخصة.

ويجمع النموذج معلومات مختلفة من مواقع على شبكة الإنترنت، ويعرضها بطريقة ملخصة تمنح المستخدم الإجابة التي يبحث عنها دون أن يضطر إلى الضغط على رابط الموقع أو حتى معرفة عناوين المقالات التي استخدمها الذكاء الاصطناعي كمصادر.

لذا، يبدو أننا سنبدأ قريبا عصر محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإن كنت ترغب في تجربتها والبدء في استخدامها يمكنك تجربة محرك بحثي بالذكاء الاصطناعي وهو "بيربلكستي" (Perplexity)

حظي هذا المحرك البحثي باهتمام كبير من قادة قطاع التقنية ومن المستخدمين على حد سواء، ففي حواره المطول مع موقع وايرد في فبراير/شباط الماضي كشف جنسن هونغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أنه شخصيا يستخدم محرك "بيربلكستي" باعتباره روبوت المحادثة المفضل له.

محرك البحث "بيربلكستي"

"بيربلكستي" ( Perplexity) هو محرك بحث يعتمد على المحادثات مع المستخدمين، وصُمم ليقدم إجابات شاملة على استفساراتهم من خلال معالجة اللغة الطبيعية.

تأسست الشركة الناشئة في عام 2022 على يد باحثين سابقين في مجال الذكاء الاصطناعي عملوا في شركتي "أوبن إيه آي" و"ميتا"، وهم أرافيند سرينيفاس وآندي كونويزكي ودينيس ياراتس وجوني هو.

يتميز هذا المحرك البحثي بإمكانية فهم السياق والنية وراء أسئلة المستخدم بدلا من الاعتماد فقط على مطابقة الكلمات المفتاحية وتحليل روابط المواقع كما تفعل محركات البحث التقليدية.

ويتيح هذا النهج لمحرك البحث بالذكاء الاصطناعي تقديم إجابات مفصلة عن تلك الأسئلة مع ذكر المصادر التي اقتبس منها تلك الإجابات بدلا من تقديم قائمة بروابط المواقع ليتصفحها المستخدم ويبحث عن إجابة سؤاله بنفسه، وهي تشبه تقريبا طريقة عمل المحرك الجديد الذي أعلنت عنه "أوبن إيه آي"، وكذلك ميزة "ملخصات الذكاء الاصطناعي" التي توفرها غوغل في محركها البحثي.

ما يميز محرك "بيربلكستي" هو واجهة المستخدم الحوارية التي تشبه تجربة استخدام روبوت محادثة مثل "شات جي بي تي"، إذ يمكن للمستخدم التحدث والتفاعل مع الروبوت داخل هذا المحرك.

كما يقدم إجابات مفصلة على أسئلة المستخدم، ويرفقها بالمصادر من مواقع الإنترنت المختلفة، ويحتوي كذلك على جزء الأسئلة ذات الصلة، إذ يقدم أسئلة وأجوبة إضافية ذات صلة بالموضوع ليساعد المستخدم على فهم الأمر أكثر.

كيفية تستخدمه للبحث؟

محرك البحث "بيربلكستي" بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام ومتوفرة منه نسخة على الويب وتطبيق للهواتف الذكية على متجري غوغل وآبل، إلى جانب إضافة خاصة لمتصفح غوغل كروم.

بإمكانك الوصول إلى نسخة الويب من هنا عبر الموقع الرسمي، ولن تحتاج إلى إنشاء حساب لتبدأ في استخدامه وطرح بعض الأسئلة، مما يتيح لك فهم وظائفه وميزاته.

إذا وجدته مفيدا وتخطط لاستخدامه بانتظام يُنصح بالتسجيل عبر إنشاء حساب جديد، لأنه سيتيح لك حفظ سجل البحث، مما يسهل الرجوع إلى أسئلتك السابقة.

ولإنشاء حساب اضغط على "اشتراك" (Sign Up)، ويمكنك الاشتراك باستخدام حسابك على غوغل أو آبل أو باستخدام بريدك الإلكتروني.

ولتبدأ استخدامه ستجد أمامك واجهة المحادثة، يمكنك أن تسأله أي سؤال كما تفعل مع روبوت المحادثة العادي، وسيقدم لك محرك "بيربلكستي" إجابة مفصلة مع المصادر من مواقع الإنترنت.

سيفيدك هذا المحرك في البحث المتعمق في مواضيع محددة تبحث عنها، وقد يساعدك في جمع بيانات دقيقة وأفكار للمقالات والمحتوى إن كنت تعمل في مجال صناعة المحتوى.

إن كنت تبحث عن ميزات إضافية يمكنك الاشتراك في النسخة المدفوعة "برو" مقابل 20 دولارا في الشهر.

وتتيح لك هذه النسخة استخدام أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مثل "جي بي تي-4" الذي تطوره "أوبن إيه آي"، و"كلود 3" من شركة أنثروبيك، إلى جانب بعض الميزات الإضافية مثل دعم الصور والملفات وإمكانية الوصول إلى خدمة العملاء بشكل أسرع.