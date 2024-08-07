كيف تصور مقاطع فيديو بأفضل جودة ممكنة على هواتف آيفون؟

يمكن لهاتف الآيفون تصوير مقاطع فيديو مميزة، سواء كنت تصوّر تلك المقاطع لتشاركها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام أو تيك توك، أو كنت توثّق رحلاتك ويومياتك، أو تسعى لإنتاج مقاطع فيديو بجودة عالية.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون في تصوير أفضل مقاطع فيديو بأفضل جودة ممكنة.

ضبط إعدادات الكاميرا

ضمان ضبط إعدادات الكاميرا بطريقة صحيحة ضروري لالتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة. ويمكنك ضبط أهم الإعدادات عبر الخطوات التالية:

بالنسبة للدقة، في هاتف آيفون، انتقل إلى الإعدادات، ومنها اختر الكاميرا، ثم اختر "تسجيل الفيديو" (Record Video). يمكنك الاختيار بين دقة تصوير 720 و1080 و4K. لأفضل وأعلى جودة، اختر دقة 4K، إذ يتيح لك التصوير بهذه الدقة إمكانية قص اللقطات دون فقدان جودة التصوير. ضع في اعتبارك أن هذه الدقة تشغل مساحة تخزين أكبر (نحو 190 ميغابايت في الدقيقة عند التصوير بمعدل 30 إطارا في الثانية في وضع HDR).

وبالنسبة لمعدل الإطارات، اختر ما بين 24 و30 و60 إطارا في الثانية مع دقة 4K. اختيار 24 إطارا في الثانية يوفر لك مظهرا سينمائيا، وغالبا يستخدمه صانعو الأفلام عند التصوير، بينما 30 إطارا في الثانية هو الخيار المتوازن الذي يوفر دقة جيدة دون استهلاك مفرط لمساحة للتخزين. أما 60 إطارا في الثانية فهو الوضع المثالي لإنتاج مقاطع فيديو بالتصوير البطيء، إذ يمكن تقليل الإطارات إلى النصف لتعمل بسلاسة بمعدل 30 إطارا في الثانية، ولكنه يستهلك بالطبع مساحة تخزين أكبر (نحو 400 ميغابايت في الدقيقة عند التصوير بدقة 4K في وضع النطاق الديناميكي العالي).

يمكنك كذلك تفعيل وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) للحصول على نطاق ألوان وتفاصيل أفضل في الظل، وهو وضع مفيد أكثر لهواتف آيفون 12 والإصدارات الأحدث. تعمل هذه الميزة على تحسين حيوية وتباين مقاطع الفيديو، مما يجعلها مميزة على الشاشات المتوافقة مع هذا الوضع، تذكر أيضا أن التصوير باستخدام وضع يتطلب مساحة تخزين أكبر وبرمجيات تحرير الفيديو المتوافقة مع التصوير بهذا الوضع.

اختيار الإضاءة الأفضل

صغر حجم مستشعر كاميرا آيفون يعني أنه يواجه صعوبات عند التصوير في أوضاع الإضاءة المنخفضة. لذا يمكنك تحسين وضع الإضاءة بالاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي، لذا يمكنك تصوير مقاطع الفيديو بجانب النوافذ أو في الخارج في أثناء النهار. يوفر هذا إضاءة طبيعية معتدلة تعزز من جودة مقاطع الفيديو بصورة عامة.

يمكنك كذلك الاستعانة بأدوات الإضاءة الاصطناعية، مثل استخدام الأضواء الحلقية (ring lights) أو حتى استغلال مصابيح المنزل لتحسين اللقطات التي تصورها بالداخل. احرص على وضع مصادر الضوء بشكل يقلل الظلال ويضيء عناصر الصورة بالكامل.

تثبيت التركيز البؤري والتعرض للضوء

لتحسين جودة التصوير، يمكنك تثبيت التركيز البؤري (Focus) ودرجة التعرض للضوء (Exposure).

يمكنك تثبيت التركيز البؤري أثناء إعداد اللقطة، بالضغط مع الاستمرار على نقطة التركيز البؤري حتى تظهر أمامك عبارة (AE/AF Lock)، وهذا يضمن لك عدم تحرك نقطة التركيز البؤري، ولن يضبط هاتف آيفون درجة التعرض للضوء أثناء التصوير.

يمكنك ضبط درجة التعرض للضوء بالضغط بإصبعك لأعلى أو لأسفل على محدد المنظر (المربع الأصفر الذي يظهر أمامك) للتحكم في الإضاءة، وهذه الميزة مفيدة خاصة عند التصوير في ظروف الإضاءة الصعبة.

التصوير في الوضع السينمائي

بدأت آبل طرح الوضع السينمائي لتصوير الفيديو في سلسلة هواتف آيفون 13، ثم طورته أكثر في هواتف آيفون 14 و15 بإضافة إمكانية تصوير بدقة 4K وفي وضع النطاق الديناميكي العالي بمعدل إطارات يصل إلى 30 إطارا في الثانية.

يمكنك تفعيل الوضع السينمائي عبر اختياره عند التصوير بتطبيق الكاميرا في هواتف آيفون التي يتوفر بها، ويضيف هذا الوضع لمسة احترافية عبر إضافة عمق سطحي لمجال الصورة بجانب انتقالات سلسة للتركيز البؤري، كما يكتشف العناصر داخل اللقطة تلقائيا للابتعاد بالتركيز البؤري أو تثبيته.