أحد الأسباب الأساسية لانتهاء شحن بطارية هاتفك الأندرويد سريعا التطبيقات التي تعمل في الخلفية. ولمساعدتك على التحكم في هذا الأمر، توفر معظم هواتف أندرويد ميزة تسمح لك بإيقاف نشاط تلك التطبيقات في الخلفية، مما يقلل من استهلاكها بطارية هاتفك.

على سبيل المثال، تطلق سامسونغ على هذه الميزة اسم "التطبيقات في وضع السبات العميق" (Deep Sleeping Apps)، في حين قد تستخدم أجهزة الشركات الأخرى أسماء مختلفة لهذه الميزة.

كيف تستخدم هذه الميزة في هواتف سامسونغ؟

على هواتف سامسونغ، تحتوي قائمة "التطبيقات في وضع السبات العميق" على التطبيقات التي تضعها في هذه الحالة، مما يمنعها من العمل في الخلفية واستنزاف موارد هاتفك، ومن أهمها البطارية، بحيث تنشط هذه التطبيقات فقط حين تفتحها، ثم تعود إلى حالة السبات عند الانتهاء من استخدامها.

يمكنك الاستفادة من هذه الميزة في هواتف سامسونغ من خلال:

افتح الإعدادات على هاتفك. انتقل لأسفل واختر "البطارية". اضغط على "حدود الاستخدام في الخلفية" (Background Usage Limits). اضغط على خيار "التطبيقات في وضع السبات العميق" لفتح القائمة. أضف التطبيقات التي تريدها إلى القائمة من خلال الضغط على أيقونة "+" في الزاوية العلوية اليمنى. حدد التطبيقات التي تريد إضافتها للقائمة عن طريق الضغط على الدوائر بجانبها. اضغط على "إضافة" (Add) في الزاوية السفلية اليمنى. ولإزالة التطبيقات من القائمة يمكنك الضغط على النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى واختر "إزالة" (Remove). تحقق من الدوائر بجانب التطبيقات التي تريد إزالتها من القائمة، ثم اضغط على "إزالة".

ستظهر التطبيقات المضافة يدويا للقائمة ضمن فئة "مضافة بواسطة المستخدم"، بينما ستظهر التطبيقات التي تمت إضافتها تلقائيا بواسطة النظام ضمن فئة "مضافة تلقائيا".

هواتف أندرويد الأخرى

توفر الشركات الأخرى المصنعة للهواتف ميزة مماثلة، لكنها ربما لا تكون بنفس هذا التنسيق في شكل قائمة. قد تحتاج إلى إيقاف نشاط تطبيقات معينة في الخلفية يدويا. وبمجرد تعطيل نشاط الخلفية لتطبيق ما، ستتوقف عن تلقي الإشعارات منه، ولن يتم تحديثه تلقائيا، وقد يستغرق وقتا أطول للتحميل في المرة التالية التي تستخدمه فيها.

يمكنك تفعيل هذه الخاصية على هواتف أندرويد الأخرى من خلال:

فتح الإعدادات على هاتفك.

الانتقال لأسفل واختيار "البطارية".

الضغط على "استخدام البطارية" (Battery Usage).

تعطيل النشاط في الخلفية لتطبيقات معينة، من خلال البحث عن التطبيق الذي ترغب في إيقاف نشاط الخلفية له، واضغط عليه.

اضغط على خيار "السماح بنشاط الخلفية" (Allow Background Activity) لإيقافه.

يمكن للتحكم في نشاط التطبيقات في الخلفية أن يقلل بصورة ملحوظة من استهلاك بطارية هاتف الأندرويد، ويمكنك الحفاظ عليها وضمان استخدام موارد هاتفك بكفاءة أكثر. تذكر دائما مراجعة هذه الإعدادات بشكل دوري للحفاظ على عمر للبطارية وأفضل أداء لها.